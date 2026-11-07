Неделю носил свой iPhone без чехла, и вот что с ним стало

Чехол на айфоне настолько привычная вещь, что многие уже толком не помнят, как их смартфон выглядит без него. Я тоже годами не снимал защиту, хотя Apple каждую осень рассказывает про все более прочное стекло. В какой-то момент стало любопытно, сколько в этих обещаниях правды, если проверять их не в лаборатории, а в обычной жизни. Я снял чехол со своего iPhone 17 и неделю ходил с ним вот так. Итог удивил меня дважды, а вернуть защиту в итоге заставила совсем не та причина, которую я ждал. Ниже расскажу, как айфон пережил эти семь дней, где у него слабое место и почему чехол снова на месте.



Почему я вообще решился его снять

Обычный iPhone 17 пришел ко мне на смену iPhone 16 Plus, и это мой основной смартфон на каждый день: недавно я даже обновил свой iPhone 17 до iOS 27.2 и проверил, как он работает с 5G и банками. Одна из вещей, которые мне в нем нравятся, до банального простая: вес. Семнадцатая модель весит 177 граммов против 199 у 16 Plus, и разница в руке чувствуется сразу. Любой чехол эту легкость понемногу съедает, а заодно прячет дизайн, за который вообще-то и платишь.

Мой айфон голубой, и для эксперимента это важная деталь. Цветной корпус без защиты рискует сильнее черного или белого, но об этом чуть ниже.

Второй повод для эксперимента дала сама Apple. Экран у iPhone 17 закрыт стеклом Ceramic Shield 2, которое, по словам компании, в три раза устойчивее к царапинам, чем первый Ceramic Shield. Сзади тоже стекло, а по периметру алюминиевая рамка. На бумаге все надежно, но проверить это можно только одним способом. Поэтому никаких особых условий я себе не создавал. За неделю айфон успел полежать на деревянном столе и в деревянной подставке, заряжался на MagSafe-доке и ездил в гравитационном держателе в машине.

Через семь дней корпус выглядел как из коробки

Первое удивление случилось, когда я разглядывал айфон под лампой в конце недели. Ни сколов, ни царапин, ни потертостей на рамке. Экран чистый, задняя панель тоже, даже края блока камер без единой отметины. Честно, я готовился увидеть хотя бы пару волосяных полос на стекле. Их не было.

Объяснение у этого вполне приземленное. Блогер JerryRigEverything в тесте прочности iPhone 17 показал, что экран начинает царапаться только на шестом уровне по шкале Мооса, а глубокие борозды появляются на седьмом. В кармане у меня айфон лежал один, без соседей, но даже ключи и монеты для такого стекла обычно слишком мягкие. Зажимы автомобильного держателя рамку тоже не тронули, а MagSafe-док не оставил следов на задней панели, хотя именно подставки Apple винила в отметинах на витринных iPhone 17 Pro. Песок и мелкие камешки опаснее, и вот с ними стекло уже может проиграть.

Тут важно не обольщаться. Семь дней — это мало, и микроцарапины накапливаются месяцами, а не за неделю. Так что вывод скромнее, чем хочется: в аккуратных руках базовый iPhone 17 спокойно переживает обычную жизнь без защиты, но это не гарантия, что через год он будет выглядеть так же. Если хотите узнавать о подобных проверках раньше остальных, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда такие эксперименты попадают первыми.

С цветным айфоном такой номер проходит не всегда

Прежде чем снимать чехол со своего телефона, посмотрите на его цвет. Мы уже разбирались, какой цвет айфона дольше не выглядит потертым, и разница между оттенками там огромная. Дело в том, что цвет алюминиевой рамке дает тонкий слой анодирования. Стоит задеть ее чем-то твердым, и из-под краски проглядывает серебристый металл. Причем для этого не нужно ронять телефон: хватит удара о край стола или металлическую пряжку сумки.

На белом или светлом корпусе такой скол почти не видно. А вот на яркой цветной рамке он сразу бросается в глаза. Я это проходил с iPhone 16 Plus: словить косяки на его рамке оказалось проще простого, и никакого героизма для этого не понадобилось.

Apple, кстати, и сама не скрывает, что анодированный алюминий изнашивается. Когда прошлой осенью на витринных iPhone 17 Pro заметили следы на корпусе, компания объяснила, что часть из них оставили старые MagSafe-подставки в магазинах, а края блока камер со временем будут потираться, как и любой анодированный алюминий в других ее устройствах. Мой голубой iPhone 17 неделю выдержал без единой отметины, но расслабляться с лавандовым, голубым или шалфейным корпусом я бы не стал. Одного неудачного удара хватит, чтобы рамка запомнила его навсегда.

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Чехол вернулся из-за рук, а не из-за царапин

Казалось бы, эксперимент удался, и чехол можно выбрасывать. Но к нему я все равно вернулся, и второе удивление недели было как раз здесь. Голый iPhone 17 все время норовил выскользнуть из рук. Гладкое стекло сзади и скругленная рамка почти не дают пальцам зацепиться, особенно когда тянешься большим пальцем к верхнему краю экрана.

Мне постоянно приходилось перехватывать айфон. Достаешь его из кармана на ходу, отвечаешь на сообщение одной рукой, и вдруг ловишь себя на мысли, что еще чуть-чуть, и он улетит на асфальт. Обошлось без падений, но это ощущение быстро выматывает. Смартфон, который нужно держать с напряжением, неудобен, как бы хорошо он ни выглядел.

Отсюда и главный вывод эксперимента: царапины пугают зря, а вот падение никто не отменял. Один неудачный полет на плитку обойдется дороже любого чехла, и Ceramic Shield 2 тут уже не так всесилен. Поэтому защиту я вернул. Если не хотите прятать легкий айфон в толстую броню, смотрите на модели с шершавой или матовой поверхностью: пальцы держатся за них заметно увереннее. А тонкие чехлы с MagSafe к семнадцатому айфону часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли ходить с iPhone 17 без чехла? Если у вас белый или черный корпус, руки не потеют и айфон в основном лежит на столе, неделя показала, что ничего страшного с ним не случится. Если цвет яркий, а телефон постоянно в руке на ходу, я бы не экспериментировал. Если все-таки решитесь, держите айфон в отдельном кармане от ключей и время от времени вытряхивайте из кармана песок и крошки. Именно они, а не сами ключи, работают по стеклу и рамке как мелкая наждачка. И не кладите голый смартфон экраном вниз на уличный столик. А вы носите свой айфон голым или тоже не решаетесь?