Неделю носил свой iPhone без чехла, и вот что с ним стало

Кирилл Пироженко

Чехол на айфоне настолько привычная вещь, что многие уже толком не помнят, как их смартфон выглядит без него. Я тоже годами не снимал защиту, хотя Apple каждую осень рассказывает про все более прочное стекло. В какой-то момент стало любопытно, сколько в этих обещаниях правды, если проверять их не в лаборатории, а в обычной жизни. Я снял чехол со своего iPhone 17 и неделю ходил с ним вот так. Итог удивил меня дважды, а вернуть защиту в итоге заставила совсем не та причина, которую я ждал. Ниже расскажу, как айфон пережил эти семь дней, где у него слабое место и почему чехол снова на месте.

Голубой iPhone 17 без чехла лежит задней панелью вверх на клавиатуре и трекпаде MacBook

Голубой iPhone 17 без чехла лежит задней панелью вверх на клавиатуре и трекпаде MacBook

Почему я вообще решился его снять

Обычный iPhone 17 пришел ко мне на смену iPhone 16 Plus, и это мой основной смартфон на каждый день: недавно я даже обновил свой iPhone 17 до iOS 27.2 и проверил, как он работает с 5G и банками. Одна из вещей, которые мне в нем нравятся, до банального простая: вес. Семнадцатая модель весит 177 граммов против 199 у 16 Plus, и разница в руке чувствуется сразу. Любой чехол эту легкость понемногу съедает, а заодно прячет дизайн, за который вообще-то и платишь.

Голубой iPhone 17 стоит на столе рядом с коробкой, кабелем USB-C и горшком с зеленым растением

Голубой iPhone 17 стоит на столе рядом с коробкой, кабелем USB-C и горшком с зеленым растением

Мой айфон голубой, и для эксперимента это важная деталь. Цветной корпус без защиты рискует сильнее черного или белого, но об этом чуть ниже.

Второй повод для эксперимента дала сама Apple. Экран у iPhone 17 закрыт стеклом Ceramic Shield 2, которое, по словам компании, в три раза устойчивее к царапинам, чем первый Ceramic Shield. Сзади тоже стекло, а по периметру алюминиевая рамка. На бумаге все надежно, но проверить это можно только одним способом. Поэтому никаких особых условий я себе не создавал. За неделю айфон успел полежать на деревянном столе и в деревянной подставке, заряжался на MagSafe-доке и ездил в гравитационном держателе в машине.

Через семь дней корпус выглядел как из коробки

Первое удивление случилось, когда я разглядывал айфон под лампой в конце недели. Ни сколов, ни царапин, ни потертостей на рамке. Экран чистый, задняя панель тоже, даже края блока камер без единой отметины. Честно, я готовился увидеть хотя бы пару волосяных полос на стекле. Их не было.

Задняя панель, рамка и блок камер голубого iPhone 17 без чехла на клавиатуре MacBook

Задняя панель, рамка и блок камер голубого iPhone 17 без чехла на клавиатуре MacBook

Объяснение у этого вполне приземленное. Блогер JerryRigEverything в тесте прочности iPhone 17 показал, что экран начинает царапаться только на шестом уровне по шкале Мооса, а глубокие борозды появляются на седьмом. В кармане у меня айфон лежал один, без соседей, но даже ключи и монеты для такого стекла обычно слишком мягкие. Зажимы автомобильного держателя рамку тоже не тронули, а MagSafe-док не оставил следов на задней панели, хотя именно подставки Apple винила в отметинах на витринных iPhone 17 Pro. Песок и мелкие камешки опаснее, и вот с ними стекло уже может проиграть.

Тут важно не обольщаться. Семь дней — это мало, и микроцарапины накапливаются месяцами, а не за неделю. Так что вывод скромнее, чем хочется: в аккуратных руках базовый iPhone 17 спокойно переживает обычную жизнь без защиты, но это не гарантия, что через год он будет выглядеть так же. Если хотите узнавать о подобных проверках раньше остальных, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда такие эксперименты попадают первыми.

С цветным айфоном такой номер проходит не всегда

Прежде чем снимать чехол со своего телефона, посмотрите на его цвет. Мы уже разбирались, какой цвет айфона дольше не выглядит потертым, и разница между оттенками там огромная. Дело в том, что цвет алюминиевой рамке дает тонкий слой анодирования. Стоит задеть ее чем-то твердым, и из-под краски проглядывает серебристый металл. Причем для этого не нужно ронять телефон: хватит удара о край стола или металлическую пряжку сумки.

На белом или светлом корпусе такой скол почти не видно. А вот на яркой цветной рамке он сразу бросается в глаза. Я это проходил с iPhone 16 Plus: словить косяки на его рамке оказалось проще простого, и никакого героизма для этого не понадобилось.

Красные стрелки показывают два светлых скола на синей алюминиевой рамке iPhone 16 Plus

Красные стрелки показывают два светлых скола на синей алюминиевой рамке iPhone 16 Plus

Apple, кстати, и сама не скрывает, что анодированный алюминий изнашивается. Когда прошлой осенью на витринных iPhone 17 Pro заметили следы на корпусе, компания объяснила, что часть из них оставили старые MagSafe-подставки в магазинах, а края блока камер со временем будут потираться, как и любой анодированный алюминий в других ее устройствах. Мой голубой iPhone 17 неделю выдержал без единой отметины, но расслабляться с лавандовым, голубым или шалфейным корпусом я бы не стал. Одного неудачного удара хватит, чтобы рамка запомнила его навсегда.

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Чехол вернулся из-за рук, а не из-за царапин

Казалось бы, эксперимент удался, и чехол можно выбрасывать. Но к нему я все равно вернулся, и второе удивление недели было как раз здесь. Голый iPhone 17 все время норовил выскользнуть из рук. Гладкое стекло сзади и скругленная рамка почти не дают пальцам зацепиться, особенно когда тянешься большим пальцем к верхнему краю экрана.

Мне постоянно приходилось перехватывать айфон. Достаешь его из кармана на ходу, отвечаешь на сообщение одной рукой, и вдруг ловишь себя на мысли, что еще чуть-чуть, и он улетит на асфальт. Обошлось без падений, но это ощущение быстро выматывает. Смартфон, который нужно держать с напряжением, неудобен, как бы хорошо он ни выглядел.

Голубой iPhone 17 снова в прозрачном чехле лежит на клавиатуре MacBook

Голубой iPhone 17 снова в прозрачном чехле лежит на клавиатуре MacBook

Отсюда и главный вывод эксперимента: царапины пугают зря, а вот падение никто не отменял. Один неудачный полет на плитку обойдется дороже любого чехла, и Ceramic Shield 2 тут уже не так всесилен. Поэтому защиту я вернул. Если не хотите прятать легкий айфон в толстую броню, смотрите на модели с шершавой или матовой поверхностью: пальцы держатся за них заметно увереннее. А тонкие чехлы с MagSafe к семнадцатому айфону часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так стоит ли ходить с iPhone 17 без чехла? Если у вас белый или черный корпус, руки не потеют и айфон в основном лежит на столе, неделя показала, что ничего страшного с ним не случится. Если цвет яркий, а телефон постоянно в руке на ходу, я бы не экспериментировал. Если все-таки решитесь, держите айфон в отдельном кармане от ключей и время от времени вытряхивайте из кармана песок и крошки. Именно они, а не сами ключи, работают по стеклу и рамке как мелкая наждачка. И не кладите голый смартфон экраном вниз на уличный столик. А вы носите свой айфон голым или тоже не решаетесь?

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