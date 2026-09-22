Что теперь будет, если у вас украдут iPhone

Уличная кража iPhone прямо из рук — это то, чего боится любой владелец дорогого смартфона. Схватили, убежали, и телефон еще несколько минут остается разблокированным. А вместе с ним открыты банковские приложения, фотографии и вся переписка. Apple, похоже, готовит на этот случай отдельную защиту. В коде iOS 27.2 beta 2 нашли свежие подробности про эту функцию, и они многое объясняют. Ниже разберемся, по каким признакам iPhone будет распознавать кражу, что удержит его от ложных блокировок и почему прямо сейчас функция все еще не работает. Мы уже недавно рассказывали про защиту iPhone от кражи и функции, которые стоит включить заранее, а скоро получим еще одну полезную фишку.



Что за функция AutoLock и как Apple к ней пришла

Впервые про эту разработку стало известно еще весной. Тогда в коде нашли первые упоминания механизма, который автоматически блокирует iPhone, если система решит, что телефон выхватили из рук хозяина. Внутри Apple функция называется AutoLock. Официально ее пока не анонсировали, но новые строчки в iOS 27.2 beta 2 показывают, что работа над ней идет полным ходом. Про саму идею мы подробно писали, когда разбирали, как Apple придумала новую защиту и при чем тут Apple Watch.

Логика простая. Сейчас, если у вас выхватили разблокированный телефон, у вора есть окно в несколько минут, пока не сработает обычная автоблокировка по таймауту. За это время можно успеть многое. AutoLock должен закрыть это окно и запереть устройство почти мгновенно, еще до того, как злоумышленник отбежит на пару метров.

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Как iPhone поймет, что его выхватили из руки

Самое интересное в новом коде — это набор сигналов, по которым система будет вычислять кражу. По данным 9to5Mac, AutoLock ориентируется сразу на несколько признаков:

резкое ускорение, характерное для того, как телефон выдергивают из руки;

сопряженные Apple Watch, которые перестали отвечать в течение какого-то времени;

полная потеря связи с сопряженными Apple Watch;

долгая потеря сети;

устройство остается разблокированным дольше определенного интервала.

Ни один из этих сигналов сам по себе не приговор. Резко дернуть телефон можно и когда просто торопишься, а сеть пропадает в метро или в лифте по сто раз на дню. Поэтому система смотрит на совокупность признаков, а не хватается за первый попавшийся. Резкое ускорение тут ключевое. Именно рывок, с которым телефон выдергивают из ладони, сложнее всего спутать с обычным движением. Остальные признаки идут скорее как подтверждение, чем как основной триггер.

Связка с Apple Watch тут работает как дополнительный якорь. Если часы рядом и на связи, это косвенный знак, что телефон все еще у владельца, а не в чужом кармане. А вот если часы внезапно пропали из зоны видимости сразу после резкого рывка, картина складывается уже совсем другая. Долгая потеря сети добавляет к этому еще один штрих. Вор нередко первым делом уносит телефон подальше или сует его в экранирующий чехол, чтобы устройство не отследили. Если у вас не получается разобраться с настройками безопасности или что-то идет не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС. Там подскажут и помогут не только вам, но и другим читателям.

Что убережет от ложных блокировок

Главная головная боль любой такой функции — это ложные срабатывания. Никому не понравится, если телефон блокируется каждый раз, когда вы просто резко достали его из кармана. Судя по коду, Apple заложила сразу несколько предохранителей на этот счет.

Первый — успешная биометрия. Если система только что узнала вас по лицу или отпечатку, повода блокироваться нет.

Второй — определенная активность приложений на переднем плане, которую легко перепутать с признаками кражи.

Третий — механизм отсрочки, который на время придерживает новые автоблокировки, если они уже несколько раз подряд сработали. Есть и привязка к знакомым местам, похожая на защиту украденного устройства. Дома или на работе телефон будет вести себя спокойнее.

Отдельно любопытно, как все это уживается вместе. Код намекает на систему голосования. Сигнал возможной кражи может запросить блокировку, а предохранители вроде биометрии, знакомой локации или активности приложений могут ее отклонить. Система голосования решает, кто прав, и только после этого телефон запирается или остается открытым. Такой подход заметно снижает шанс, что iPhone заблокируется на ровном месте. Кстати, если любите выгодные находки с AliExpress, у нас для этого есть отдельный канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Туда мы складываем подборки годных товаров по приятным ценам, от повербанков до аксессуаров для iPhone.

Работает ли AutoLock прямо сейчас

Ответ короткий — нет. В iOS 27.2 beta 2 функция не включена и не вынесена в настройки как отдельная опция. Пользователь ее там не найдет и активировать не сможет, как бы ему ни хотелось попробовать новинку.

При этом Apple поступила хитро. Компания включила базовый сервис AutoLock в фоне, но оставила отключенным тот самый компонент, который реально запирает iPhone. Похоже, так удобнее тестировать поведение системы, не рискуя случайно заблокировать телефон живому человеку в неподходящий момент. Сервис работает, собирает данные и обучается на реальных сценариях, а сама блокировка пока не наступает. Для беты это разумный ход. Сначала обкатать распознавание кражи на живых устройствах, и только потом давать функции право запирать экран.

Из этого следует простой вывод. Функция все еще в разработке, и новые строчки в коде — это лишь возможность заглянуть на кухню Apple и оценить прогресс. Дойдет ли AutoLock до релиза и когда именно, зависит только от самой компании. Учитывая, как активно ее допиливают от беты к бете, шансы увидеть готовую защиту в одном из будущих обновлений выглядят вполне реально. А до тех пор беречь iPhone от чужих рук придется по старинке. Внимательностью и уже доступными настройками безопасности, которые можно включить хоть сегодня.