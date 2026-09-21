iOS 27.2 beta 2 уже доступна для разработчиков: что нового и стоит ли качать на iPhone

Не успели вы разобраться с прошлой бетой, как прилетела новая. iOS 27.2 beta 2 уже разошлась по устройствам разработчиков, и внутри снова есть на что взглянуть. Что Apple подкинула нам на этот раз, сейчас спокойно разложим по полочкам. А тем, кто до сих пор гадает, стоит ли вообще торопиться с обновлением, скажу сразу: сидеть на старой прошивке вечно тоже не выход.



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Бета прилетела на всю экосистему сразу

Apple редко ограничивается одним Айфоном. Вот и на этот раз пакет пришёл на всю линейку разом: обновились iPhone, iPad, часы, приставка и колонка. Сборки у платформ разные, но выложены одним днём, а это верный признак того, что систему готовят синхронно.

iOS 27.2 beta 2 и iPadOS 27.2 beta 2;

macOS Golden Gate 27.2 beta 2;

watchOS 27.2 beta 2;

tvOS 27.2 beta 2;

visionOS 27.2 beta 2;

HomePod Software 27.2 beta 2.

Скачать всё это пока могут только зарегистрированные разработчики, публичной беты Apple ещё не давала. Аккаунт, правда, оформляется бесплатно на сайте компании, и дальше сборка подтягивается прямо в настройках устройства.

Что в бете пока работает не так

Сборка тестовая, так что без шероховатостей не обошлось. Apple сама отметила несколько мест в разделе с пояснениями, где что-то ведёт себя не как надо.

В приложении «Здоровье» персональные сводки на вкладке с аналитикой иногда не формируются.

В «Быстрых командах» функция описания команды может выдавать ошибку «Что-то пошло не так. Попробуйте позже».

При оформлении подписки из набора систему иногда удаётся обмануть и отвязать её от набора, хотя должна появляться ошибка.

Отдельно стоит следить за тем, как в систему возвращают возможности, которые вырезали из iOS 27 перед релизом. Именно во вторых ветках обещания из презентации чаще всего превращаются в готовые пункты меню. А все крупные новинки самой ветки 27.2 приехали ещё в первой бете, и на них стоит остановиться подробнее.

Функции из первой беты iOS 27.2

Если первую бету вы пропустили, коротко напомним, что легло в основу свежей сборки. В первую очередь, приложение «Здоровье» переделали полностью. Теперь оно поделено на три вкладки: «Обзор» с пульсом, сном и активностью, «Долголетие» с показателем «Возраст здоровья» и «Все данные» со всей историей.

Появилась и домашняя оценка организма через камеру Айфона: телефон замеряет гибкость, силу, баланс и VO2 max без дополнительных гаджетов. Пока всё это работает только на английском для США.

Контекст звонка. Если у человека в «Контактах» указана годовщина, «Телефон» напомнит о ней прямо перед вызовом.

Новые языки Siri. Ассистент заговорил на французском, японском, корейском, португальском и испанском. Русского в списке по-прежнему нет.

Профили в приложении Apple TV. Доехали до Айфона и iPad: можно завести отдельный профиль ребёнку и ограничить контент по рейтингу. Удобно, когда даёте смартфон детям.

Сурдоперевод в звонках. Заработал API для FaceTime: сторонние приложения теперь могут подключать живого сурдопереводчика прямо к видеозвонку.

Темы для CarPlay Ultra. Готовые оформления с выбором обоев, стиля приборов и цвета, а в поддерживаемых машинах под тему подстраивается даже подсветка салона.

Меньше красного в «Музыке». Кнопки воспроизведения и перемешивания в медиатеке, как и иконки разделов, стали чёрными вместо фирменных красных.

Исключённые приложения в Siri. Раздел переименовали, и теперь спрятать программы от ассистента, поиска и подсказок можно сразу пачкой, а не по одной.

Новые эпизоды в подкастах. Блок Up Next стал называться «Новые эпизоды», а под ним добавили строку «Продолжить воспроизведение».

Будильники в «Часах». Мелочь, но заметная: подписи a.m. и p.m. сделали меньше самой цифры времени.

Прозрачность отслеживания в ЕС. Для Евросоюза добавили расширенный запрос на отслеживание и ежегодное повторное напоминание, а для Франции, Германии, Италии, Польши и Румынии такой формат стал обязательным.

Полноценной русской локализации в этом наборе пока нет, так что самое интересное для нас, скорее всего, приедет уже в стабильных сборках.

Версия 27.1 всё ещё под замком ради iPhone Duo

Нумерация у Apple обычно предсказуемая, но осенью она сбилась. После нулевой версии компания перескочила сразу на 27.2, а промежуточную 27.1 приберегла под первый складной Айфон. Внутри неё лежат раскладки приложений под два экрана и вертикальный док, а показывать этот код всему интернету за месяц до старта продаж в Купертино не захотели.

Что именно Apple переделала ради складной модели, мы разобрали отдельно. Изменений там столько, что под них пришлось собирать почти отдельную систему.

Сам iPhone Duo уезжает в продажу 23 октября уже с iOS 27.1 на борту, и ценник у него бодрый. Чтобы прикинуть масштаб, гляньте, что можно взять за те же деньги вместо складного Айфона. Список отрезвляет.

Установка беты: короткая инструкция

Если под рукой есть запасной Айфон и хочется пощупать новинку первым, вам необходимо завести аккаунт разработчика на сайте Apple. Ну и обязательно сделайте резервную копию в iCloud или на компьютере и дождитесь, пока она создастся полностью.

Убедитесь, что банк и рабочий мессенджер остались ещё на каком-то устройстве, кроме этого. Поставьте телефон на зарядку и подключитесь к стабильному Wi-Fi. Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО». Включите бета-обновления для разработчиков и дождитесь, пока сборка подтянется сама. Не трогайте Айфон, пока установка не закончится.

Держите в уме, что первые дни после смены прошивки телефон греется и быстрее теряет заряд. Это обычное дело: как меняется автономность на iOS 27, мы уже замеряли и сравнили с прошлыми версиями.

Сроки релиза для обычных пользователей

Календарь на осень выходит непривычным. Сначала в октябре появится 27.1, но только для складного Айфона, а остальные модели получат её как обычное обновление, без предварительной обкатки тестировщиками. Следом подтянётся публичная 27.2, вот только точной даты в Apple пока не называли.

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Между второй бетой и релизом обычно проходит несколько недель тестирования, так что торопить события незачем. Подробнее о том, когда ждать iOS 27.1 и что в ней появится, мы рассказали в отдельном материале.

Стоит ли ставить iOS 27.2 beta 2 прямо сейчас

Скажу как есть: на основной телефон бету сейчас не ставим. Первые сборки всегда самые колючие, в них легко нарваться на отвалившиеся уведомления или капризное банковское приложение, а на рабочем Айфоне это оборачивается испорченным днём.

Оптимальный выбор на сегодня, если сомневаетесь, — это iOS 26.7. Все свежие заплатки безопасности вы получаете, а система остаётся привычной: приложения на месте, батарея держит как держала. iOS 27 тоже хороша, но переходить на неё лучше не в первый день, а ближе к стабильной 27.2, которую ждём к декабрю. К тому времени ранние ошибки причешут, а приложения с системой помирятся.

Беты же оставьте для запасных устройств и тех, кому совсем не терпится. Уже поставили вторую сборку? Загляните в наш Телеграм-чат и расскажите, как оно на деле.