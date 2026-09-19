Как ускорить айфон на iOS 27 с помощью одной настройки

Если вы обновились до iOS 27, то могли заметить кое-что неприятное при выходе из приложений. Раньше все происходило мгновенно, а теперь система будто спотыкается и делает лишний шаг перед тем, как отправить программу на рабочий стол. Многие сначала грешат на старое железо или недоделанную прошивку, но причина оказалась куда более странной. Ниже разберемся, что именно поменялось, кого это коснулось, почему это выглядит так необычно и что с этим можно сделать прямо сейчас.



Что случилось с анимацией после обновления

Суть проблемы заметна не всем, а только тем, у кого активирована функция «Уменьшение движения». Кстати, недавно мы разбирали важные настройки iOS 27 после установки прошивки, но историю с анимацией тогда обошли стороной — а зря, потому что она реально бросается в глаза.

Работает это так. Открываете приложение, где есть поле ввода — мессенджер, заметки, браузер с поисковой строкой. Печатаете, вызываете клавиатуру. А потом решаете свернуть программу свайпом снизу вверх. И вот тут начинается самое интересное. Вместо того чтобы просто улететь на домашний экран, приложение сначала ждет, пока свернется клавиатура, и только после этого само уезжает следом.

Со стороны это выглядит как два отдельных действия вместо одного слитного. Сначала вниз уползает клавиатура, экран будто замирает на долю секунды, и лишь затем программа уменьшается в свою иконку. По ощущениям процесс растягивается вдвое. Раньше все схлопывалось разом и мгновенно, а теперь появился этот лишний промежуточный кадр, который здорово бьет по восприятию скорости.

Самое забавное, что без «Уменьшения движения» ничего подобного нет. С обычными анимациями система закрывает все одним махом, как и положено. Проблема вылезает исключительно в связке с этой функцией доступности, из-за чего сразу и не поймешь, где собака зарыта.

Как убрать медленную анимацию за минуту

Хорошая новость в том, что лечится все это в пару касаний. Способ ровно один, и он предельно простой — отключить «Уменьшение движения», ту самую функцию, которая всю кашу и заварила. Если вы сомневаетесь, стоит ли вообще обновляться на iOS 27 из-за возможных проблем с приложениями банков, у нас есть подробный разбор работы банковских программ на новой прошивке. А с анимацией все чинится за несколько секунд.

Порядок действий такой:

Откройте приложение «Настройки» на iPhone. Пролистайте до раздела «Универсальный доступ» и зайдите в него. Найдите пункт «Движение» и откройте его. Переведите тумблер «Уменьшение движения» в положение «Выключено».

Все, готово. После этого закрытие приложений снова станет слитным и быстрым, а лишний шаг с клавиатурой пропадет. Клавиатура и программа теперь будут сворачиваться одновременно, как это и было задумано изначально.

Единственный нюанс — вернутся и все остальные эффекты, которые «Уменьшение движения» приглушало. Плавающие панели, отблески вокруг кнопок, зумы при переходах. Если вы включали эту функцию как раз ради спокойного интерфейса или из-за чувствительности к движению, придется выбирать, что для вас важнее. Разработчикам стоит держать это в голове и не забывать про наш канал в МАКС, где мы регулярно пишем про такие подводные камни свежих прошивок.

Баг или задумка Apple

С починкой разобрались, а вот с природой самой проблемы все не так однозначно, и это самое неприятное. Разработчики Apple комментариев не давали, а пользователи разделились на два лагеря.

С одной стороны, это очень похоже на обычный недосмотр разработчиков. Функция «Уменьшение движения» и так меняет логику анимаций по всей системе — вместо зумов и слайдов включаются плавные растворения. Судя по всему, при закрытии приложения два процесса просто не смогли договориться между собой и выстроились в очередь: сначала одно, потом другое. Похожие странности с этой функцией уже встречались раньше, когда интерфейс вел себя не так, как ждешь после ввода текста.

С другой стороны, нельзя исключать, что Apple сделала так намеренно. Логика могла быть примерно такой: раз человек включил «Уменьшение движения», значит он чувствителен к резким переходам, поэтому система старается разнести действия во времени и показать их поэтапно, чтобы не мельтешило. Звучит натянуто, но право на существование такая версия имеет.

Отдельно смущает то, что раньше подобного не было вообще. В iOS 26 функция «Уменьшение движения» тоже переделывала анимации, но закрытие приложений оставалось цельным. А тут именно в новой прошивке появился этот двухтактный эффект с клавиатурой. Так что грешить на давнюю недоработку не выходит — что-то поменяли конкретно сейчас, вольно или невольно. Заметили похожее поведение и хотите обсудить? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

По факту нам, пользователям, разница невелика. Баг там или фича — смотрится одинаково долго и неуклюже. Ждать официальных комментариев от Apple можно очень долго, так что проще выключить функцию и не думать об этом.

Зачем вообще отключать анимации на iPhone

Тут есть приятный бонус, о котором знают не все. Отключение анимаций — это старый и проверенный трюк, чтобы визуально ускорить iPhone. Причем работает он не только против описанного бага, но и в целом делает систему отзывчивее. Если после апдейта ваш смартфон вдобавок начал греться и быстро садиться, у нас есть готовое решение проблемы перегрева и разряда после обновления.

Фокус в том, что реальная скорость запуска программ от этого не меняется. Меняется лишь то, что система перестает тратить время на отрисовку красивых переходов. Приложение открывается ровно так же быстро, просто вы не видите плавного зума — оно появляется сразу. За счет этого возникает ощущение, что iPhone стал шустрее, хотя технически ничего не разгонялось.

На старых моделях эффект заметнее всего. Чем слабее процессор, тем сильнее чувствуется разница, ведь смартфону больше не приходится каждый раз прорисовывать плавную картинку при любом вашем касании. Так что отключение анимаций — это не только лекарство от кривого закрытия приложений, но и разумный способ выжать из устройства чуть больше бодрости. А если старичку пора на покой и хочется недорогих аксессуаров на замену, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» — там собраны проверенные находки с AliExpress.

Правда, есть и обратная сторона. Анимации в iOS — это часть того самого фирменного ощущения от системы, за которое ее любят. Голый интерфейс без плавных переходов многим кажется скучным и даже дешевым. Так что решать вам: либо скорость и функциональность, либо привычная глазу красота. Хотите первыми узнавать про такие фишки и баги свежих прошивок? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы ничего не пропустить.