Сколько работает Айфон на iOS 27: сравнение с iOS 26.7 и iOS 26.6.2

iOS 27 добралась до Айфонов, и вместе с крупным обновлением вернулся дежурный вопрос: что стало с батареей. Первые дни любая новая прошивка ведет себя нервно, поэтому мы не спешили с выводами и дождались полного теста автономности. Прогнали все шесть моделей, сравнили с двумя прошлыми стабильными версиями, iOS 26.7 и iOS 26.6.2, и заодно спросили читателей, что у них по факту. Гладко прошло не у всех. Если еще выбираете, что ставить, вот наша рекомендация, какое обновление ставить прямо сейчас.



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Сколько часов продержались Айфоны в тесте

Замер, как обычно, сделал блогер iAppleBytes в свежем видео. Методика прежняя: одинаковая яркость экрана, один и тот же сценарий нагрузки, сопоставимое состояние аккумуляторов. И сразу оговорка. Это не то время, что вы получите за обычный день. Айфоны тут крутят нагрузку в Geekbench до полного разряда, то есть работают в вакууме. В быту цифры будут выше. Зато такой стерильный прогон честно показывает, какая версия iOS экономнее.

Сама iOS 27 уже доступна всем, функций и правок в ней хватает, но сегодня нас интересует только заряд. Вот сколько продержались Айфоны на новой системе:

iPhone SE 2020: 3 часа 20 минут

iPhone 11: 5 часов 16 минут

iPhone 12: 5 часов 38 минут

iPhone 13: 6 часов 48 минут

iPhone 15: 7 часов 26 минут

iPhone 16: 14 часов 40 минут

Разброс приличный. Старенькому iPhone SE 2020 едва хватает на полдня, а iPhone 16 тянет почти пятнадцать часов. Запомните эти цифры. Пока все выглядит вполне достойно, у флагмана так и вовсе с запасом. Но самое интересное впереди.

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Как эти же модели держались раньше

Те же шесть Айфонов, только на прошлых прошивках. iOS 26.7 Apple выпустила как более спокойный вариант для тех, кто не хочет прыгать на крупное обновление, мы уже разбирали, что это за обновление. Вот теперь есть с чем сравнивать.

Модель iOS 26.7 iOS 26.6.2 iPhone SE 2020 3 часа 8 минут 3 часа 11 минут iPhone 11 5 часов 24 минуты 4 часа 57 минут iPhone 12 5 часов 25 минут 5 часов 46 минут iPhone 13 6 часов 26 минут 7 часов 2 минуты iPhone 15 8 часов 9 минут 7 часов 30 минут iPhone 16 13 часов 38 минут 15 часов 3 минуты

Забавно, что и между собой эти версии не договорились. iPhone 15 и iPhone 11 дольше прожили на iOS 26.7. А iPhone 13 и iPhone 16, наоборот, лучше чувствовали себя на летней iOS 26.6.2. Однозначного фаворита среди старых сборок нет, у каждого свои нюансы.

И маленькая оговорка про iOS 26.6.2. Эту версию Apple уже закрыла, на смену пришла iOS 26.7, так что заново поставить или откатиться на нее не получится. Но если вы принципиально сидите на ней и слезать не собираетесь, чем она была хороша, мы писали отдельно, пусть эти цифры будут ориентиром.

iOS 27 против iOS 26.7 и iOS 26.6.2: полное сравнение

Собрали все три версии в одну таблицу, чтобы разница читалась с ходу. А ниже разобрали каждый Айфон по отдельности. Тут есть над чем подумать.

Модель iOS 27 iOS 26.7 iOS 26.6.2 iPhone SE 2020 3 часа 20 минут 3 часа 8 минут 3 часа 11 минут iPhone 11 5 часов 16 минут 5 часов 24 минуты 4 часа 57 минут iPhone 12 5 часов 38 минут 5 часов 25 минут 5 часов 46 минут iPhone 13 6 часов 48 минут 6 часов 26 минут 7 часов 2 минуты iPhone 15 7 часов 26 минут 8 часов 9 минут 7 часов 30 минут iPhone 16 14 часов 40 минут 13 часов 38 минут 15 часов 3 минуты

Кстати, если Айфон вдруг предлагает поставить iOS 26.7 вместо 27, пугаться не надо. Так Apple специально дает выбор, мы объясняли, что это значит и что выбрать. Ну а по автономности расклад такой:

iPhone 16 держится в топе: 14 часов 40 минут и дольше всех в тесте . Против прошлой iOS 26.7 флагман прибавил около часа, хотя летней iOS 26.6.2 все же немного уступает.

. Против прошлой iOS 26.7 флагман прибавил около часа, хотя летней iOS 26.6.2 все же немного уступает. iPhone 15 единственный, кому не повезло . Всего 7 часов 26 минут, минус 43 минуты к iOS 26.7 и худшая динамика в сравнении. Активному пользователю без повербанка станет заметно тяжелее.

. Всего 7 часов 26 минут, минус 43 минуты к iOS 26.7 и худшая динамика в сравнении. Активному пользователю без повербанка станет заметно тяжелее. iPhone 13 в отличной форме: 6 часов 48 минут, плюс 22 минуты к прошлой версии и один из лучших приростов в таблице.

iPhone 12 и iPhone SE 2020 прибавили по мелочи к iOS 26.7, плюс 13 и плюс 12 минут. Старичкам и такой прирост в радость.

iPhone 11 почти не двинулся: 5 часов 16 минут, минус 8 минут к iOS 26.7, но заметно лучше, чем на iOS 26.6.2.

Если совсем коротко: рядом с iOS 26.7 большинство моделей осталось при своем или даже подросло, просел заметно только iPhone 15. Но и везунчикам расслабляться рано. Первые дни после установки заряд нередко скачет, так что зарядку далеко не убирайте. А если хорошей под рукой нет, а старая надоела своей медлительностью, присмотритесь к компактной зарядке UGREEN. Мы ее недавно как следует тестировали и остались довольны. Маленькая, шустрая, без перегрева.

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Что говорят про автономность реальные пользователи

Тесты тестами, а живой опыт честнее. Мы спросили подписчиков нашего канала, что стало с автономностью их Айфонов после iOS 27. Проголосовал 831 человек, вот итог:

40% пока вообще не устанавливали iOS 27

32% после обновления не заметили никаких изменений

12% сказали, что Айфон стал разряжаться быстрее

9% отметили небольшую прибавку автономности

7% почувствовали, что заряд держится заметно дольше

Самая большая группа пока не спешит обновляться и наблюдает со стороны. Сразу за ними те, кто перешел и разницы не увидел. А если взять остальных, то прибавку заметило больше людей, чем просадку: 16% против 12%.

И это понятно. Все пользуются телефоном по-своему, а за день набегают звонки, камера, связь в метро, так что пара лабораторных минут просто растворяется в реальной нагрузке. Паниковать из-за процентов в тесте точно не стоит. У большинства читателей iOS 27 на батарее почти не сказалась.

Стоит ли обновляться или лучше подождать

Если после установки автономность просела, это нормально для релизной сборки. Первые версии крупных iOS почти всегда прожорливее. Система переиндексирует данные, обновляет кэш, заново разбирает фотогалерею и что-то докручивает в фоне. Дайте Айфону пару дней просто пожить своей жизнью и ночь-другую постоять на зарядке. Обычно фоновые процессы утихают, и время работы возвращается к прежнему.

Хотите понять, куда конкретно утекает заряд, откройте Настройки и зайдите в раздел «Аккумулятор». Там видно, какие приложения едят больше всего. А вообще торопиться необязательно. Если Айфон и так держится нормально, спокойнее немного переждать. Сейчас в тесте iOS 27.2, а точечные обновления у Apple как раз обычно приводят энергопотребление в порядок. Кстати, почему сразу 27.2, а не 27.1, мы тоже разобрали.