Все новые функции iOS 27.2 beta 3 для разработчиков и второй публичной беты

Если вы записаны в программу бета-тестирования Apple, на iPhone уже пришло очередное предложение обновиться. Apple друг за другом выпустила третью бета-версию для разработчиков и вторую публичную бета-версию iOS 27.2, и в ней нашлось больше, чем было видно в первый день после выхода сборки для разработчиков. Часть изменений бросается в глаза сразу, а часть пока спрятана в коде и ждет своего часа. Только у этого апдейта есть обратная сторона, из-за которой я сам его ставить не буду и вам не советую. Ниже разберем, что нашли в новой бете, что Apple готовит на будущее и почему с обновлением лучше подождать, причем не только с бетой.



Публичная бета iOS 27.2 уже доступна

Сборка для разработчиков вышла 5 октября, и самое заметное в ней мы разобрали в день выхода iOS 27.2 beta 3: новое приложение Здоровье, черные кнопки в Музыке, напоминания о годовщинах при звонке. Через сутки, 6 октября, Apple открыла ту же сборку участникам публичного тестирования. Номер у нее не поменялся — 24B5099f.

За это время разработчики успели покопаться в прошивке глубже. Портал 9to5Mac собрал то, что в первый день никто не заметил. Что-то видно сразу после установки, а что-то пока лежит в коде мертвым грузом. Пауза между сборками в этот раз вышла заметно длиннее обычного. Вторая бета для разработчиков появилась 21 сентября, всего через пять дней после первой, а третьей пришлось ждать две недели. Для крупного апдейта с переделанным приложением Здоровье это объяснимо.

Apple Music сменила логотип

Самое заметное изменение видно еще до того, как вы откроете медиатеку. В окне оформления подписки на Apple Music появился новый логотип сервиса. Шрифт стал жирнее, а слово music теперь пишется со строчной m. Мелочь? Да. Но такие правки обычно расползаются по сайту и рекламе, так что, подозреваю, новую надпись мы скоро увидим и за пределами айфона.

Вторая правка касается значка батареи. Его слегка перерисовали, и обновленная иконка встречается и в Настройках, и в интерфейсе системы. Разницу заметно разве что на двух скриншотах рядом. Похоже, после большого перехода на Liquid Glass в iOS 27 Apple продолжает подгонять мелкие элементы под общий стиль.

Еще у приложений Фитнес и Apple TV появились новые экраны-заставки. А вот Книгам досталось больше. В режиме чтения старую кнопку меню заменили стандартным меню Liquid Glass, как в других системных программах. Плюс появилась новая шкала прогресса: по ней видно, сколько книги уже позади. Если вы читаете с телефона в метро или перед сном, это изменение заметите первым.

Что Apple спрятала в коде

Самая интересная находка пока не работает. В коде iOS 27.2 beta 3 нашлись упоминания того, что аксессуары умного дома поблизости смогут показывать элементы управления в Dynamic Island. Как это будет выглядеть, Apple не показывала. Я представляю себе это так: подходите к двери с умным замком, и кнопка уже наверху экрана, без поиска виджета или Пункта управления.

Как айфон будет понимать, что аксессуар рядом, из кода не ясно. Сроков тоже нет: функция может включиться в одной из следующих бет, а может так и остаться строчками в прошивке. Если к тому моменту решите обзавестись умной розеткой или лампой с поддержкой приложения Дом, недорогие варианты время от времени попадают в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Вторая заготовка касается Сообщений. В настройках готовят переключатели, которые отключат предложенные действия для отдельных приложений: Календаря, Напоминаний, Заметок и Карт. Судя по списку, речь о подсказках, которые всплывают, когда в переписке мелькает дата или адрес.

Пока пункт неактивен, и 9to5Mac предупреждает, что Apple может от него отказаться. Жаль, если так. Кому-то такие подсказки экономят время, а кого-то раздражают в каждом втором сообщении, и выбирать должен владелец айфона. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если управление умным домом или новые настройки Сообщений заработают в следующей бете, напишем об этом в тот же день.

Почему я не советую обновляться

Теперь о главном. Именно в третьей бете Apple закрыла уязвимость, через которую в России включали 5G и вызовы по Wi-Fi, и подробно о том, почему не стоит ставить iOS 27.2, мы уже писали. Речь про способ CarrierSIM: скрипт привязывал российскую SIM-карту к профилю зарубежного оператора, и в настройках появлялись нужные переключатели.

Моя позиция такая. Я не обновляюсь сам и вам не советую, причем не только на бету, но и на финальную iOS 27.2, когда она выйдет. Ради чего терять звонки по Wi-Fi? Новый логотип Apple Music и перерисованная батарейка этого точно не стоят, а Здоровье с подсказками Apple в релиз 27.2 даже не включит.

Если 5G и VoWiFi у вас уже работают, после обновления они сохранятся. Проблема в другом: стоит профилю слететь после перезагрузки или сброса настроек сети, и на iOS 27.2 вернуть его уже не получится. Тем, кто только собирался попробовать способ, апдейт закрывает дорогу совсем. Сейчас CarrierSIM работает на iOS 27, iOS 27.0.1 и первых двух бетах iOS 27.2.

Главная потеря здесь даже не 5G, а VoWiFi. В подвале, на парковке или на даче, где сеть ловит через раз, звонок через Wi-Fi выручает куда чаще, чем быстрый мобильный интернет. Не уверены, включен ли у вас профиль и что с ним будет после апдейта? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, приложите скриншот раздела Сотовая связь, там разберутся.

Если все-таки хотите попробовать бету

Если 5G и звонки по Wi-Fi вам не нужны, а посмотреть новинки хочется, поставить бету несложно. Подробную инструкцию мы давали, когда вышла первая публичная бета iOS 27.2 — порядок остался прежним. Коротко он выглядит так:

Зарегистрируйтесь в программе на сайте beta.apple.com под тем же Apple ID, что и на айфоне. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Нажмите «Бета-обновления» и выберите Общедоступная бета-версия iOS 27. Вернитесь назад, дождитесь, когда появится iOS 27.2 и нажмите «Загрузить и установить».

Перед установкой обязательно сделайте резервную копию на компьютере. Откатиться с беты на релизную iOS можно только пока Apple подписывает старую прошивку, обычно это около недели после выхода новой. А копию, сделанную уже на бете, на более старую систему восстановить не выйдет.

По оценке 9to5Mac, финальная iOS 27.2 может выйти уже до конца октября. Мы раньше рассчитывали на срок ближе к декабрю, так что скоро узнаем, кто прав. Но если звонки по Wi-Fi вам дороги, кнопку обновления этой осенью лучше обходить стороной и ждать, не найдут ли энтузиасты новую лазейку.