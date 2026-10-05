iOS 27.2 beta 3 вышла: что изменилось, новые функции и стоит ли качать ее на Айфон

По третьей бете обычно уже всё понятно. Apple к этому моменту перестаёт набивать систему нововведениями и садится чинить ошибки. Так что iOS 27.2 beta 3 показывает прошивку почти такой, какой она доедет до релиза. Сборка вышла ровно через две недели после второй беты и пока доступна только разработчикам. Расскажу, что в ней есть, как её поставить и какую версию iOS выбрать прямо сейчас. Спойлер: это не бета.



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Кому доступна третья бета

Скачать сборку могут только зарегистрированные разработчики. Публичной беты у ветки 27.2 до сих пор нет, так что остальным пока остаётся ждать. Одним Айфоном, как водится, не обошлось. Apple обновила всё разом:

iOS 27.2 beta 3 и iPadOS 27.2 beta 3;

macOS Golden Gate 27.2 beta 3;

watchOS 27.2 beta 3;

tvOS 27.2 beta 3;

visionOS 27.2 beta 3;

HomePod Software 27.2 beta 3.

Все сборки вышли в один день, и это хороший знак. Ни одна платформа не отстаёт, к релизу систему ведут ровно.

Что нового в iOS 27.2 beta 3

Beta 3 целиком и полностью посвящена исправлению ошибок. Страница с примечаниями обновилась: вот что мы на ней нашли.

Запрос на отслеживание в ЕС. Для пользователей из Евросоюза появилось расширенное окно с вопросом, разрешить ли приложению следить за вами. Раз в год система будет спрашивать заново. Во Франции, Германии, Италии, Польше и Румынии такой формат обязателен.

Отступы в интерфейсе приложений. Начиная с iOS 27.1 у элементов интерфейса по умолчанию нет полей по краям. Это правка для разработчиков: им придётся проверить, не съехала ли вёрстка в их приложениях.

Тестовые покупки. Починили три ошибки в инструменте, которым разработчики проверяют покупки и подписки. Пробный период теперь сбрасывается сразу, смена страны и языка магазина применяется корректно, а окна с ошибками больше не выскакивают, когда их отключили.

Команда для запроса на отслеживание. Её переименовали, причём дважды. Это чисто техническая правка для тех, кто пишет приложения.

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Всё самое интересное в этой ветке Apple показала ещё в первой сборке. Самая заметная новинка — это новое «Здоровье». Приложение собрали заново и поделили на три вкладки: «Обзор», «Долголетие» и «Все данные». В первой лежат пульс, сон и активность, во второй показатель «Возраст здоровья», в третьей вся история.

Туда же добавили домашнюю проверку организма через камеру. Айфон сам оценивает гибкость, силу, баланс и VO2 max. Обидно, что всё это работает только в США и только на английском. Остальное помельче, зато в быту пригодится чаще:

Напоминание перед звонком. Если в карточке контакта записана годовщина, «Телефон» подскажет о ней до вызова.

Новые языки Siri. Добавили французский, японский, корейский, португальский и испанский. Русского снова нет .

. Профили в Apple TV. Ребёнку можно завести отдельный профиль и ограничить контент по возрасту.

Сурдоперевод в FaceTime. Сторонние приложения смогут подключать к видеозвонку живого переводчика.

Темы для CarPlay Ultra. Меняются обои, стиль приборов и цвет, а в некоторых машинах ещё и подсветка салона.

Чёрные кнопки в «Музыке». Красного цвета в медиатеке стало заметно меньше.

Скрытие приложений от Siri. Теперь программы убираются из поиска и подсказок сразу списком.

Параллельно Apple потихоньку возвращает то, что вырезала из iOS 27 перед релизом. За этим в бетах стоит следить отдельно.

Почему Apple пропустила версию 27.1

Версию 27.1 в Купертино придержали не случайно. Её держат под складной Айфон. Внутри спрятаны раскладки приложений на два экрана и вертикальный док, а светить такое раньше времени Apple не хочет.

iPhone Duo поступит в продажу 23 октября уже с iOS 27.1. Остальные модели получат её как обычное обновление, без долгих тестов. Подробнее о том, почему Apple пропустила iOS 27.1, мы рассказывали, когда вышла первая бета.

Какую прошивку качать прямо сейчас

Тут всё зависит от того, что стоит на Айфоне сегодня. Все три варианта мы уже подробно сравнивали между собой, а здесь скажу коротко.

Если вы ещё на iOS 26, никуда не спешите. Обновитесь до iOS 26.7 и живите спокойно. Свежие заплатки безопасности в ней есть, приложения работают как раньше, батарея держит привычно. На мой взгляд, это самый спокойный вариант на сегодня.

на сегодня. Если вы уже перешли на iOS 27, откатываться незачем. Но и сидеть на самой первой сборке не надо. Обязательно поставьте iOS 27.0.1 : в ней Apple поправила ошибки, которые всплыли сразу после релиза. Как она ведёт себя на iPhone 17, читайте в отзыве после установки.

: в ней Apple поправила ошибки, которые всплыли сразу после релиза. Как она ведёт себя на iPhone 17, читайте в отзыве после установки. Переживали, что после обновления Айфон станет быстрее садиться? Мы замеряли, как iPhone держит заряд на iOS 27.0.1, и сравнили с прошлыми версиями.

А вот бету на основной телефон не ставьте. Даже третья сборка может уронить банковское приложение или потерять уведомления. Ей место на запасном Айфоне, который не жалко.

Как установить бету на Айфон

Запасной телефон есть, а любопытство сильнее? Тогда порядок такой. Аккаунт разработчика бесплатный: достаточно войти со своим Apple ID на сайте Apple.

Сделайте резервную копию в iCloud или на компьютере и дождитесь, пока она завершится. Проверьте, что банк и рабочий мессенджер есть на другом устройстве. Подключите Айфон к зарядке и Wi-Fi. Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО». Включите бета-обновления для разработчиков и подождите, пока появится сборка. Не трогайте телефон до конца установки.

Первые пару дней Айфон будет греться и быстрее разряжаться. Пугаться не надо: система заново индексирует данные. А если что-то пойдёт не так, всё вернётся из резервной копии.

Когда iOS 27.2 выйдет для всех

Точной даты Apple не называла. Расклад на осень такой: в октябре выходит 27.1 вместе со складным Айфоном, а следом подтянется 27.2. Ждём её ближе к декабрю. До релиза Apple обычно выпускает ещё несколько сборок, так что время есть.

К тому моменту ранние ошибки вычистят, а разработчики приложений успеют подстроиться. Вот тогда на iOS 27 и стоит переходить всем остальным. А когда лучше всего обновлять Айфон, мы разбирали на личном опыте.

Уже поставили третью бету? Напишите в наш Телеграм-чат, как она себя ведёт.