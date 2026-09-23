Apple выпустила первую публичную бету iOS 27.2. Что нового и как установить на iPhone

Ждать октября, чтобы посмотреть на новое приложение «Здоровье», которое Apple показывала на презентации iPhone 18 Pro, больше не нужно. Вышла первая публичная бета iOS 27.2, и поставить ее может любой владелец айфона без аккаунта разработчика. При этом Apple опять необычно обошлась с нумерацией версий, а в «Здоровье» появилась функция, которой в iPhone раньше просто не было. Ниже расскажу, что пришло с обновлением, кому оно пока мало что даст и как установить бету так, чтобы потом не пожалеть.



Новое «Здоровье» наконец можно потрогать

Первую бету iOS 27.2 для разработчиков Apple выпустила 16 сентября, вчера вышла вторая сборка, а сегодня подтянулась и публичная версия. По содержанию она обычно повторяет свежую бету для разработчиков, поэтому все новые функции iOS 27.2 мы разбирали отдельно, и тот список актуален для обеих веток.

Главное здесь, конечно, приложение «Здоровье». Apple анонсировала его вместе с iPhone 18 Pro, но в релиз iOS 27 от 14 сентября оно не попало. Я тогда подумал, что его придержали до весны. Оказалось, что ждать пришлось всего неделю, просто теперь приложение сначала обкатают на тестировщиках. Для сервиса, где хранятся пульс, сон и медицинские записи, такой подход выглядит разумно.

Вместе с новым интерфейсом Apple включила запись на анализы через Quest Diagnostics. Прямо из «Здоровья» можно выбрать исследование, оплатить его и записаться в лабораторию. Quest работает в США, поэтому у нас эта функция не заработает. Сам обновленный интерфейс при этом доступен всем, кто поставит бету.

Честно говоря, я не жду, что подобные медицинские сервисы появятся в России в обозримом будущем. А вот за тем, какие возможности «Здоровья» Apple откроет для других стран, мы будем следить внимательно. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Куда пропала iOS 27.1

Многие удивились, что сразу после iOS 27 пошла бета 27.2. Ошибки тут нет: iOS 27.1 сделана только для iPhone Duo, то есть для складного айфона. Для остальных моделей следующим обновлением станет именно 27.2, а до октября придется пожить на iOS 27. Если она показалась вам медленнее прошлой версии, попробуйте ускорить айфон на iOS 27 с помощью одной настройки. Многим это помогает.

Apple уже объяснила разработчикам, как SDK iOS 27.1 позволит использовать экран iPhone Duo на полную. В пятницу вышла Xcode 27.1 beta с симулятором складного айфона. Получается, что 27.1 нужна для подготовки приложений под новое устройство, а не для новых функций на обычных iPhone.

Кроме «Здоровья», в iOS 27.2 есть и другие изменения:

В групповом FaceTime появился режим двойной съемки, когда в кадре одновременно основная и фронтальная камеры.

Siri с искусственным интеллектом теперь понимает французский, японский, корейский, португальский и испанский. Русского в списке нет.

В приложении Apple TV на iPhone появились профили, как на приставке.

В Подкастах раздел «Далее» переименовали в «Новые выпуски», блок «Продолжить» переехал сразу под него, а фон в списке выпусков подстраивается под цвет обложки.

Apple Music меньше красит подписи в цвет иконки.

Набор скромный, но для промежуточного обновления нормальный. Для пользователей из России самым заметным изменением остается именно «Здоровье». Профили в Apple TV тоже пригодятся, если айфоном пользуется вся семья. А двойная съемка в FaceTime пригодится, когда хочется показать собеседникам и себя, и то, что происходит вокруг, не переключая камеры.

Как установить публичную бету iOS 27.2

Прежде чем ставить бету, помните, что тестовые сборки нередко хуже держат заряд. Посмотрите, как iPhone держит заряд на iOS 27 по сравнению с прошлыми версиями. Если аккумулятор у вас уже изношен, на бете разница может стать неприятной.

Обязательно сделайте резервную копию айфона в iCloud или на компьютере. Если бета вам не понравится, вернуться на стабильную iOS 27 без потери данных получится только с копией, созданной до обновления. Дальше все просто:

Зайдите на сайт beta.apple.com, нажмите «Зарегистрироваться» и войдите в тот же Apple ID, что используется на айфоне. Примите соглашение программы бета-тестирования. Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «Основные». Выберите «Обновление ПО». Нажмите «Бета-обновления». Отметьте пункт «Общедоступная бета-версия iOS 27». Вернитесь назад, дождитесь появления iOS 27.2 и установите ее как обычную прошивку через «Загрузить и установить».

Не смущайтесь, что в настройках написано iOS 27, а не 27.2. Этот пункт отвечает за всю ветку бета-версий, и айфон сам подтянет самую свежую сборку. Если «Бета-обновления» не появились, перезагрузите смартфон и проверьте, что на сайте и на iPhone один и тот же аккаунт.

Установка занимает примерно столько же времени, сколько обычное обновление. Не получилось найти нужный пункт или бета встала криво? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Стоит ли спешить с установкой

Финальная iOS 27.2 выйдет в октябре, то есть ждать осталось несколько недель. Если вам просто интересно посмотреть на новое «Здоровье», я бы поставил бету на второй айфон, если он есть. На основном смартфоне ошибки в тестовой сборке могут помешать в самый неподходящий момент.

Отдельно подумайте про банковские приложения. У нас многие из них и так живут в iPhone в обход App Store, и любая бета добавляет риск, что что-то перестанет запускаться. Если без банка в телефоне вы не обходитесь, лучше дождаться релиза.

Если бета все-таки подведет, откатиться можно по тому же принципу, что и ранее на iOS 26. Для этого понадобится компьютер: айфон переводят в режим восстановления и ставят стабильную iOS 27 через Finder или iTunes. Данные при этом стираются, и вернуть их получится только из копии, сделанной до установки беты. Копия, созданная уже на 27.2, на старую систему не встанет.

Когда финальная версия выйдет, не забудьте отключить бета-обновления в том же разделе настроек. Тогда айфон получит обычную iOS 27.2 и не будет дальше скачивать тестовые сборки 27.3.

Кстати, «Здоровье» становится заметно полезнее, когда в него поступают данные не только с часов. Недорогие умные весы и тонометры с поддержкой Apple Health регулярно появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы». Если собираетесь следить за здоровьем через айфон всерьез, загляните туда перед покупкой.