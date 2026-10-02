Я замерил расход батареи iPhone с Always On Display. Результат меня удивил

Если у вас айфон с экраном, который не гаснет даже в заблокированном состоянии, вы наверняка хоть раз задумывались, не он ли съедает заряд к вечеру. Логика простая: экран горит круглые сутки, значит, батарея должна страдать. Многие отключают эту фишку сразу после покупки, просто на всякий случай. Только на деле все оказалось не так очевидно, и цифры меня удивили. Я две недели гонял свой iPhone 17 с включенной и выключенной функцией и записывал заряд каждые 15 минут. Ниже расскажу, сколько на самом деле тратит Always On Display, есть ли способ сделать его еще экономнее и стоит ли вообще его выключать.



Какие iPhone поддерживают Always On Display

Always On Display появился в айфонах осенью 2022 года вместе с iPhone 14 Pro. Долгое время это была фишка только прошек, но в прошлом году Apple наконец добавила ее и в базовую модель. Если не знаете, есть ли такой режим у вас, вот полный список на сегодня:

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max;

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max;

iPhone 17;

iPhone Air;

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max;

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max;

складной iPhone Duo (на обоих экранах).

Все эти модели объединяет одно: экран ProMotion с переменной частотой. В режиме блокировки он опускается до 1 Гц, то есть обновляет картинку всего раз в секунду. У новых iPhone 18 Pro яркость в этом режиме падает до 1 нита. Именно на этом Apple и строит обещание, что фишка почти не тратит батарею. А вот iPhone 16e и iPhone 17e работают на 60 Гц и экран, который не гаснет, не получили.

Кстати, у многих вместе с батареей есть и второй страх: не выгорит ли OLED, если он горит сутками. Мы уже разбирались, что будет с экраном iPhone в режиме ожидания по ночам, так что здесь сосредоточусь только на заряде.

Сколько заряда на самом деле тратит айфон в этом режиме

Проверял я на своем iPhone 17, еще на обычной iOS 27. Схема была простая. Первую неделю жил с включенным Always On Display, вторую с выключенным. Пользовался телефоном как обычно: мессенджеры, браузер, музыка, навигация. Каждые 15 минут фиксировался процент заряда, и в итоге набралось по 672 замера на каждую неделю. Дальше оставалось посчитать, сколько процентов в час уходит в каждом случае.

Результат получился такой:

Режим Расход за сутки, % в час Расход днем (8:00-23:00), % в час Always On Display включен 4,27% 5,88% Always On Display выключен 3,75% 5,37% Разница 0,52% 0,51%

То есть экран, который не гаснет, забирает примерно полпроцента в час. Звучит смешно, но давайте переведем в понятные величины. За сутки набегает около 12%, а за активный день с 8 утра до 11 вечера — примерно 7-8%. Если считать от полного заряда, с выключенной функцией айфон в моем режиме протянул бы около 27 часов, с включенной — около 23. Разница в несколько часов есть, но она размазана по всему дню, и в обычной жизни ее почти не чувствуешь.

Еще интереснее, как выглядят графики. Кривые разряда за обе недели идут почти параллельно, без резких провалов. Я прогнал цифры через статистический тест, и он показал, что разница между неделями укладывается в обычный разброс. Проще говоря, мой собственный стиль пользования в разные дни влиял на батарею сильнее, чем сам Always On Display. Один вечер с YouTube или навигатором съедает больше, чем сутки с горящими часами.

Честно, я ожидал другого. Когда Apple в 2022 году рассказывала про 1 Гц и экономию, это звучало как маркетинг. На деле так и есть: экран в режиме блокировки почти ничего не тратит. Если ваш айфон все равно садится слишком быстро, проблема скорее в другом, и мы уже собирали функции, которые стоит отключить ради автономности. Хотите больше таких проверок на реальных айфонах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы рассказываем, что на самом деле влияет на батарею.

Как сделать AOD еще экономнее

Если даже полпроцента в час вам жалко, полностью отключать функцию не обязательно. Есть компромисс, которым я пользуюсь сам: оставить Always On Display, но убрать с него обои. Тогда вместо приглушенной картинки на экране будет черный фон, а на нем часы, виджеты и уведомления. Все важное остается на виду, но экран выглядит строже.

Почему это работает? В iPhone стоит OLED-матрица, где каждый пиксель светится сам. Черный пиксель просто выключен и энергию не тратит. Когда на заблокированном экране остаются только цифры часов и пара виджетов, горит лишь малая часть пикселей. С обоями светится почти весь экран, пусть и тускло. Отдельно я этот режим не замерял, поэтому называть точную экономию не буду, но логика тут железная.

Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Экран и яркость. Пролистайте вниз и выберите пункт «Экран всегда включен». Выключите тумблер «Показ обоев». По желанию отключите и «Показывать уведомления», если хотите видеть только часы и виджеты.

Сам я уведомления оставляю, ради них функция и нужна. Плюс полезно помнить, что айфон и так гасит экран полностью, когда это имеет смысл. Always On Display выключается, если телефон лежит экраном вниз или в кармане, когда включен фокус «Сон» или режим энергосбережения, а также если вы отошли от айфона с Apple Watch на руке. То есть ночью и в сумке экран и так не работает впустую.

Если не можете найти у себя эти переключатели или экран ведет себя странно, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут, что делать.

Стоит ли пользоваться всегда активным экраном

Мой ответ — однозначно да. После iOS 27.0.1 мой iPhone 17 и так спокойно доживает до вечера, и мы подробно писали, что стало с батареей после этого апдейта. На этом фоне полпроцента в час — честная плата за удобство, которое чувствуешь каждый день.

А удобство тут вполне конкретное. Телефон лежит на столе, и я сразу вижу время, погоду и пришедшее сообщение, не трогая экран. Не нужно постоянно брать айфон в руки, чтобы проверить, не написал ли кто-то важный. Пропущенный звонок, сообщение от банка, курьер, который уже подъехал, — все это видно краем глаза. С Always On Display я ничего важного не пропускаю и, что забавно, реже залипаю в телефон, потому что не разблокирую его ради одного взгляда на уведомления.

Выключать функцию имеет смысл только в двух случаях. Первый — если у вас старый айфон с сильно изношенным аккумулятором и каждый процент на счету. Второй — если горящий экран вас просто раздражает. Во всех остальных ситуациях я бы оставил его включенным, а для экономии убрал обои, как описал выше.

Ну а если батарея уже не тянет весь день даже с выключенной фишкой, проще всего держать под рукой компактный повербанк. Недорогие проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.