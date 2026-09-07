iPhone Ultra окажется хуже iPhone 18 Pro. И вот за это Apple будет просить $2500

Apple вот-вот перекроит свою линейку. Приставку Ultra компания раздавала пока только часам, чипам M-серии и CarPlay, а 9 сентября она впервые доберется до iPhone вместе с дебютом складного смартфона. По логике Apple, Ultra всегда означает вершину: устройство мощнее и круче любых Pro, с функциями под стать имени и ценнику. Со складным iPhone все выйдет ровно наоборот. Он и правда будет самым дорогим, но по набору возможностей местами уступит не только Pro, а даже базовым моделям. Мы уже знаем примерные цены на iPhone Ultra, и это честно шок. Так что давайте по пунктам разберем, чем новинка окажется слабее iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.



Без разблокировки по лицу

Первое, что почувствует владелец iPhone Ultra, это шаг назад еще до полноценного знакомства с устройством. Из-за сложной складной конструкции в нем не будет Face ID. То есть впервые с 2017 года флагманский айфон останется без системы распознавания лица, которая давно стала стандартом для всей линейки. Новые подробности про iPhone Ultra всплывают почти каждый день, и почти в каждом сливе эта деталь подтверждается.

Вместо Face ID Apple поставит сканер отпечатка Touch ID, встроенный в кнопку питания сбоку, как на iPad. Звучит терпимо, но я пользовался таким боковым Touch ID на iPad Air и скажу честно: на основном устройстве это мучение. Палец нужно приложить ровно и точно, иначе сканер просто не срабатывает.

Проблема глубже, чем кажется. iOS завязана на биометрию не только ради разблокировки экрана. Через нее проходят оплата Apple Pay, доступ к паролям в Apple Passwords, покупки в App Store и куча других чувствительных действий. Если палец влажный или вы в перчатках, готовьтесь по десять раз на дню вручную вбивать пароль. На складном флагмане за две с лишним тысячи долларов это выглядит откровенно нелепо.

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Камера станет проще, а не круче

Логично ждать, что устройство с приставкой Ultra переплюнет Pro в фотографии. На деле все наоборот. У Pro-моделей три задних модуля: широкоугольный, сверхширокоугольный и телевик. У складного iPhone камер будет всего две. И да, такая конструкция дорогая не только на старте: ремонт складного iPhone Ultra обойдется как новый iPhone 17 Pro, так что рисковать хрупкой новинкой ради красивого кадра будет вдвойне обидно.

По слухам, Apple полностью уберет телеобъектив. Из-за этого максимальный зум просядет примерно с 40x до жалких 10x. Снять что-то далекое и получить резкий кадр уже не выйдет. А ведь для многих айфон это единственная камера в кармане.

Добавьте сюда, что iPhone 18 Pro Max, по данным инсайдеров, получит переменную диафрагму. Эта штука позволяет управлять глубиной резкости и вытягивать более сбалансированные снимки. В складном Ultra ничего подобного не будет. Получается, самый дорогой iPhone года снимает заметно хуже своего же собрата за меньшие деньги.

Кнопки действия тоже не завезут

Пару лет назад iPhone 15 Pro попрощался с классическим переключателем звука и получил кнопку действия. На нее можно повесить что угодно: запуск команд, шорткаты, меню, условия. Удобная и гибкая штука. Так вот, в iPhone Ultra ее, по последним данным, не будет. А вот на эксперименты новый флагман щедрый: iPhone Ultra тестировали с аксессуаром, которого раньше у айфонов вообще не было.

Без кнопки действия придется вернуться к старым способам вызова частых функций через экран или пункт управления. Мелочь? Для тех, кто привык одним нажатием запускать камеру, фонарик или перевод, потеря вполне ощутимая.

Отдельная история это MagSafe. Магнитное крепление дает не только стабильную беспроводную зарядку и режим StandBy, но и целую экосистему аксессуаров: кошельки, повербанки, подставки, штативы. Магниты вшиты во все айфоны, даже в бюджетный 17e за 599 долларов, а вот в Ultra за 2000-2500 их могли и не поставить. Правда, свежий отчет буквально на этой неделе уверяет, что MagSafe в складном все-таки будет. Так что если метите в покупатели, держите кулачки.

Уже прикидываете, брать Ultra или подождать обычный Pro? Залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, там такие споры не утихают.

С водой и пылью теперь поаккуратнее

Мы давно перестали трястись над айфонами возле воды. iPhone 17 Pro несет максимальный класс защиты IP68: шестерка отвечает за полную пыленепроницаемость, восьмерка за погружение на глубину до 1,5 метра на срок до получаса. С таким запасом можно и под дождем снимать, и на пляж брать без нервов.

Складные смартфоны по этой части всегда слабее из-за подвижного шарнира. Galaxy Z Fold 8, который по форме напоминает будущий iPhone Ultra, довольствуется рейтингом IP48. От воды он еще защищен, а вот четверка означает уязвимость к частицам мельче миллиметра. Проще говоря, песок, пыль и мусор из кармана вполне могут забиться внутрь и со временем угробить механизм. Носить такой аппарат придется заметно осторожнее.

Раз уж складной iPhone придется беречь, хороший чехол лишним точно не будет. Годные варианты с AliExpress по адекватным ценам мы регулярно выкладываем в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.

Физическую симку тоже забудьте

Напоследок про связь. Как и iPhone Air, складной Ultra на международных рынках будет работать только с eSIM. В США все айфоны давно перешли на этот формат, но за пределами Штатов физическую симку многие до сих пор любят. Частые перелеты, местные тарифы, вторая карта под поездки. Причин хватает.

И вот в чем засада. Если купить iPhone 18 Pro за границей, лоток под физическую SIM там еще останется. А со складным Ultra такого варианта не будет вообще нигде. Для тех, кто мотается между странами, это реальное неудобство, а не придирка.

Если сложить все вместе, картина выходит занятная. Складной экран и продвинутая многозадачность это действительно круто и эксклюзивно. Но за них Apple забирает Face ID, третью камеру, кнопку действия, нормальную защиту от воды и физическую симку. По совокупности функций настоящим Ultra в этом году выглядит скорее iPhone 18 Pro Max, а не тот, кому досталась громкая приставка. Складной iPhone это про статус и вау-эффект, а не про максимум возможностей. И перед покупкой это стоит держать в голове.