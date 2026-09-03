Сядьте, если стоите: раскрыты цены на iPhone Ultra

Оператор Vodafone по неосторожности выложил на своих страницах цены сразу на все версии iPhone Ultra, и это первая крупная утечка, где смартфон получил конкретные ценники еще до официального анонса. Информацию первыми заметили клиенты в Австралии и Египте, а страницы с прайсом после этого быстро скрыли. Мы уже рассказывали, каких привычных функций лишится Ultra, а теперь появилась и вторая половина картины — сколько за все это удовольствие придется заплатить.



Сколько будет стоить iPhone Ultra

Из данных Vodafone следует, что Apple готовит три версии смартфона, и все они уже засветились с ценами в австралийских долларах. Это ложится на новые подробности про iPhone Ultra, которые всплывают буквально каждый день перед презентацией. Разброс по объему памяти вполне стандартный для флагманов, а вот сами суммы заставляют присвистнуть.

Вот как выглядит расклад в пересчете на разные валюты:

256 ГБ: A$3699 — $2652 — 230 тыс. рублей

512 ГБ: A$4199 — $3012 — 262 тыс. рублей

1 ТБ: A$4699 — $3369 — 293 тыс. рублей

Даже младшая версия на 256 ГБ подбирается к отметке 230 тысяч рублей, а за терабайтную придется отдать почти 293 тысячи. Для складного устройства первого поколения ценник ожидаемо кусачий, но увидеть его вот так, черным по белому, за несколько дней до анонса все равно немного нервно. Обычно Apple держит цифры в строжайшем секрете до последнего, а тут оператор фактически сделал работу инсайдеров за них. Слитые страницы уже недоступны, но интернет, как известно, помнит все. Утечки через операторов случаются почти каждый год: партнеры готовят карточки товаров заранее и иногда выкладывают их на пару дней раньше нужного. В этот раз промах вышел особенно громким, ведь под удар попала самая интригующая модель осени.

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Почему в США смартфон окажется дешевле

Тут важно не пугаться раньше времени. Цены на iPhone в Австралии традиционно выше американских на 200-400 долларов, поэтому в самих США iPhone Ultra выйдет заметно скромнее по ценнику. Австралийский рынок вообще один из самых дорогих для техники Apple из-за налогов и логистики, и ориентироваться на него один в один точно не стоит. Отдельная история — обслуживание: по слухам, ремонт складного iPhone Ultra обойдется примерно как новый iPhone 17 Pro, и это стоит держать в голове еще до покупки.

Если пересчитывать по-честному, американский ценник за базовую версию окажется ближе к 2300-2400 долларам. Разница вроде небольшая, но на дистанции ощутимая, особенно когда речь идет о премиальном сегменте, где каждая сотня долларов на виду. Для нас, в России, все это в любом случае вопрос серого импорта и накрутки, так что финальные цифры в магазинах будут заметно выше любых официальных прайсов. К стартовым 230 тысячам смело прибавляйте маржу продавца и расходы на доставку, и картина станет куда менее радостной. По опыту прошлых лет реальные ценники на старте продаж в России обычно на треть выше пересчета по курсу, а первые партии разлетаются еще до того, как цена успевает опуститься. Так что если планируете брать сразу после релиза, готовьтесь переплатить за спешку.

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Когда стартуют предзаказы и продажи

Vodafone заодно подтвердил и важные даты. Предзаказ на iPhone Ultra стартует 12 сентября, в субботу — именно на это число и намекали инсайдеры раньше. Суббота для старта предзаказов выглядит непривычно, ведь обычно Apple открывает их в пятницу, но в этом году компания решила сломать привычный сценарий. А сама презентация пройдет 9 сентября, и мы уже собрали, где смотреть презентацию в эфире, чтобы вы точно ничего не пропустили.

На той же презентации Apple покажет и iPhone 18 Pro, так что нас ждут сразу две крупные новинки за один вечер. Получается очень плотный анонс, и 9 сентября стоит освободить заранее, потому что вечер обещает быть насыщенным. Судя по всему, Apple хочет закрыть сразу два фронта: обновить классическую Pro-линейку и одновременно показать принципиально новый форм-фактор, на который в компании явно делают большую ставку. Если даты от Vodafone верны, то между анонсом и стартом предзаказов пройдет всего три дня, а сами продажи традиционно начнутся спустя неделю. Схема для Apple привычная, необычен разве что перенос на субботу.

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Что мы уже знаем про iPhone Ultra

Пока цены остаются главной интригой, вокруг Ultra успело накопиться немало других любопытных деталей. Например, складной iPhone Ultra тестировали с аксессуаром, которого у айфонов раньше не было, и об этом ходят отдельные разговоры. Это первый складной смартфон Apple, и компания заходит на территорию, где Samsung и китайские бренды топчутся уже несколько лет подряд.

Сама приставка Ultra намекает, что перед нами не рядовое ежегодное обновление, а витрина новых технологий Apple. Складной корпус, высокая цена, непривычные компромиссы по толщине и весу — все указывает на то, что устройство метит в самый верх линейки и на самую платежеспособную аудиторию. Утечка Vodafone лишь подтверждает очевидное: доступным iPhone Ultra не будет, это премиум в чистом виде, без скидок на статус первого поколения. Конкуренты давно продают складные смартфоны дешевле, но Apple редко играет в ценовые войны и берет свое экосистемой и качеством сборки. Вопрос лишь в том, готова ли аудитория платить за первый блин, который у складных устройств не всегда выходит гладким.

Ждать осталось совсем недолго. Уже 9 сентября мы увидим смартфон официально и поймем, насколько многочисленные слухи и утечки последних месяцев совпали с реальностью. А заодно проверим, не поспешил ли Vodafone с цифрами, ведь оператор вполне мог вывесить предварительные цены, которые к релизу еще подрихтуют.