Раньше ещё было дешево: теперь айфоны будут стоить как хороший MacBook

Аналитики предупреждают: iPhone 18 Pro обойдется Apple в производстве заметно дороже, и виновата тут в первую очередь память. По свежему отчету исследовательской компании TrendForce, за модули памяти для новой линейки Apple платит примерно в четыре раза больше, чем год назад. В магазинах ценник вырастет не так резко, но вырастет точно. А если подорожание Pro-моделей кажется вам чем-то неподъемным, вспомните раскрытые цены на iPhone Ultra, от которых мы недавно слегка взбодрились.



Память подорожала почти на 400 процентов

По данным TrendForce, стоимость модулей памяти для 256-гигабайтной версии iPhone 18 Pro в третьем квартале 2026 года почти на 400 процентов выше, чем годом ранее. Это не опечатка. Речь про честный четырехкратный рост всего за двенадцать месяцев.

Apple пытается отыграться на других компонентах и выбивает у поставщиков скидки. Но эти небольшие уступки не перекроют общий скачок себестоимости. По оценке аналитиков, полная стоимость комплектующих для 256-гигабайтной Pro-модели выросла примерно на 38 процентов за год. Память тянет эту цифру вверх сильнее всех остальных деталей.

Тут стоит вспомнить, что еще в июне Apple подняла цены почти на всю остальную технику. Тогда компания открыто заявила, что тянула с этим до последнего и делала все возможное, лишь бы избежать подорожания. Айфоны в тот момент решили не трогать. Но, судя по прогнозам, отсрочка подошла к концу, и очередь дошла и до смартфонов.

Полностью перекладывать этот рост на покупателей в Apple все же не собираются. Часть удара компания примет на себя за счет более скромной маржи. Остальное будет добирать привычным способом, через сервисы. Подписки, облако, музыка и все, что приносит деньги уже после того, как вы купили сам смартфон.

Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

Точные цифры мы услышим на презентации, а пока прайс можно прикинуть по прогнозу. TrendForce ждет, что Pro-модели прибавят в цене от 10 до 20 процентов. Июньский прогноз той же компании был поточнее, от 14 до 18 процентов, и он аккуратно ложится на привычную для Apple схему округления. Вот как это выглядит в конкретных суммах.

Модель Прошлый год Прогноз на 2026 iPhone Pro от 1099 долларов (95 230 рублей) от 1249-1299 долларов (108 230 — 112 600 рублей) iPhone Pro Max от 1199 долларов (103 900 рублей) от 1349-1399 долларов (116 890 — 121 230 рублей)

Итого разница со старыми моделями составит 150-200 долларов. Для Apple это заметный шаг вперед, ведь год назад компания вела себя куда сдержаннее. Тогда iPhone 17 Pro Max в цене вообще не тронули, а iPhone 17 Pro в США подорожал всего на сотню долларов. Так что цены, по которым уже принимают предзаказы на Горбушке очень похожи на правду. Только имейте в виду, что по такому прайсу на первых порах вам смартфоны никто не продаст. Придется немного подождать.

Почему Apple не задирает ценник на все четыреста процентов, раз память так подорожала? Ответ простой. Если смартфоны резко прыгнут в цене, даже самые преданные фанаты начнут обновляться реже. А на фоне слабой мировой экономики люди и без того считают деньги внимательнее обычного. Терять темп продаж компания не хочет, поэтому и держит рост в разумных рамках. Логика понятная. Лучше заработать чуть меньше на каждом устройстве, но сохранить объемы, чем отпугнуть покупателей одним слишком смелым прыжком по прайсу. Особенно сейчас, когда любой лишний повод отложить покупку работает против производителя.

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iPhone Ultra и судьба базовой модели

Дорожает не только классическая линейка. Заодно посмотрите на новые цвета iPhone 18 Pro Max, которые уже утекли в сеть до анонса. Внешность меняется, но главные разговоры все равно вокруг ценников.

Отдельная история это iPhone Ultra, первый складной iPhone в истории компании. По прогнозу TrendForce, стартовая цена уложится в диапазон от 2099 до 2299 долларов. А топовая конфигурация с максимальным объемом памяти легко перескочит отметку в 3000 долларов. Складной механизм, крупные экраны и та самая память в двойном объеме делают свое дело. Для многих такой ценник будет ближе к хорошему ноутбуку, чем к телефону. Понятно, что складной айфон целится в узкую аудиторию энтузиастов, а не в массовый рынок. Но сам факт появления такой модели в линейке говорит о многом.

Базовому iPhone 18 без приставки Pro в этом году места на сцене не досталось. Его ждут только весной 2027 года. Но и тут расслабляться не стоит. Аналитики уверены, что те же 10-20 процентов надбавки достанутся и самой доступной модели, когда она наконец выйдет. То есть подорожание затронет вообще всю линейку, а не только дорогие версии для энтузиастов. Не согласны с прогнозами или хотите обсудить будущие цены? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там всегда рады живому спору.

Виновата гонка вокруг искусственного интеллекта

Может показаться, что Apple просто решила заработать побольше. Но корни проблемы глубже. Главный двигатель подорожания это ненасытная гонка вокруг ИИ. Дата-центры по всему миру скупают модули памяти вагонами, чтобы кормить свои нейросети. Спрос вырос настолько, что цены задрались для всей индустрии электроники разом. По сути, серверный бизнес держит остальной рынок в заложниках, и телефоны попали под общую раздачу. Apple тут не исключение, а такая же жертва ситуации, как и другие производители. И пока признаков разворота не видно, ждать скорого удешевления памяти не приходится.

Реальные ценники мы увидим уже совсем скоро. Apple проведет презентацию под названием Surprise and shine в среду, 9 сентября. Именно там компания назовет официальные суммы и покажет, насколько прогнозы TrendForce попали в цель. Так что осталось запастись терпением на пару дней и не забыть про кошелек.

Если новые айфоны кажутся вам слишком дорогими, а сэкономить на аксессуарах все равно хочется, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы. Там мы собираем годные находки, которые не бьют по кошельку так, как флагманы Apple.