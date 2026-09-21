Дизайн iPhone 20 Pro изменится до неузнаваемости. Вот каким будет юбилейный айфон

Если вы присматриваетесь к новому Pro-айфону, но переплачивать за очередное поколение не хочется, есть повод немного притормозить. В сеть попали первые данные о дисплеях линейки, которую многие уже называют iPhone 20, и там наметилось сразу несколько перемен: экран слегка меняет размер, рамка обещает почти исчезнуть, а привычный вырез сверху собираются переделать. Что именно изменится, зачем Apple снова возвращается к изгибам и есть ли смысл из-за этого откладывать покупку, разберем ниже. Тем более у нас уже выходили девять причин подождать iPhone 20, и свежая утечка ложится в них почти идеально.



Экран станет больше, но прибавка почти незаметна

По данным инсайдера Digital Chat Station, базовый iPhone 20 Pro получит панель на 6,41 дюйма с разрешением 2686 на 1236 пикселей. Старшая версия, iPhone 20 Pro Max, рассчитана на 6,96 дюйма и 2912 на 1340. Сам источник помечает эти значения как приблизительные, так что цифры еще будут гулять, но общий порядок уже виден.

Чтобы понять, много это или мало, соберем нынешние модели и слухи в одну табличку. По памяти сравнивать неудобно, доли дюйма на слух не воспринимаются, а рядом все встает на свои места.

Модель Диагональ Разрешение iPhone 18 Pro 6,3 дюйма 2622 на 1206 iPhone 20 Pro 6,41 дюйма 2686 на 1236 iPhone 18 Pro Max 6,9 дюйма 2868 на 1320 iPhone 20 Pro Max 6,96 дюйма 2912 на 1340

Разница выходит символическая, буквально на доли дюйма по диагонали и пара сотен пикселей по строке. В руке телефон будет ощущаться так же, плотность точек остается на уровне нынешних Pro, и по четкости картинки вы ничего нового не заметите. Весь смысл будущего экрана прячется не в размере, а по его краям, и вот там уже начинается интересное.

Удивляться такому раннему сроку не стоит. Панели для айфонов планируют сильно заранее, поставщики закладывают параметры примерно за полтора года до старта продаж, поэтому черновые характеристики и всплывают задолго до официального анонса. Хотите первыми читать про экраны будущих iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, такие утечки мы разбираем там сразу, как они появляются.

Изгиб по всем сторонам вместо рамки

Самое любопытное в утечке даже не диагонали, а конструкция панели. Apple тестирует дисплей с изгибами по всем четырем сторонам, а не только по бокам, как когда-то делали на Android-флагманах. Стекло мягко заворачивается к торцам, граница между экраном и корпусом почти растворяется, и смартфон выглядит близко к безрамочному. Если хочется заранее представить, как будет выглядеть iPhone 20 целиком, у нас был отдельный прогноз по дизайну, и он хорошо стыкуется с этой новостью.

Забавно, что несколько лет Apple упрямо шла в другую сторону. С iPhone 12 компания вернулась к плоским граням и рубленому корпусу и держалась за этот язык дизайна на всех поколениях. Возврат к изгибам сразу по всему периметру стал бы заметным разворотом, почти признанием, что плоские торцы свое отслужили.

У красоты есть цена. Изогнутые края эффектно смотрятся на рекламных рендерах, но в быту добавляют хлопот: случайные нажатия у самой кромки, лишние блики под солнцем и заметно более дорогой ремонт стекла. Apple это наверняка понимает, поэтому и гоняет по стендам разные варианты, прежде чем зафиксировать финальный.

Технически такие панели поставщики Apple умеют делать давно. Тот же Samsung Display годами выпускает изогнутые матрицы для собственных флагманов, так что вопрос всегда был не в возможности, а в готовности самой Apple пожертвовать удобством плоского стекла ради эффектной картинки. Похоже, к юбилею компания решила рискнуть.

Вырез уменьшат, а Dynamic Island может ужаться

Вторая половина утечки касается верха экрана. Apple работает над уменьшенным вырезом под фронтальную камеру и датчики. Сейчас это место занимает Dynamic Island, вытянутая капсула, которая появилась еще на iPhone 14 Pro и с тех пор почти не меняла габариты.

Развилок как минимум две. В первом варианте саму капсулу просто ужимают, сохраняя привычную логику с анимациями и живыми уведомлениями. Во втором Apple уходит к маленькому круглому вырезу под камеру, а всю служебную электронику прячет под матрицу. Второй путь освобождает больше места под изображение, зато требует переделать интерфейс, который за три года крепко сросся с формой капсулы, и заодно заставит разработчиков перекраивать свои приложения. Конечная цель Apple давно понятна: спрятать под экран не только начинку, но и саму систему Face ID, чтобы над картинкой не осталось ни капсулы, ни точки. Круглый вырез в этом сценарии выглядит промежуточным шагом к полностью чистой панели.

Пока это лабораторные эксперименты, финальное слово Apple скажет ближе к запуску производства. Но вектор читается однозначно: и рамку, и вырез хотят увести на второй план, чтобы экран забрал себе почти всю переднюю панель. Есть свои догадки, какой вырез в итоге победит? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, такие слухи там разбирают всей толпой.

Стоит ли ждать и насколько это реально

Сразу честно: до этого айфона еще очень далеко. Линейка выйдет не раньше 2027 года, к двадцатилетию первого iPhone, а на таком горизонте любые характеристики живут как черновик, который перепишут не один раз. Digital Chat Station обычно неплохо угадывает параметры панелей, потому что работает рядом с цепочкой поставок, но точные цифры до анонса меняются регулярно, так что запоминать разрешение до последнего пикселя пока рано.

Что из этого стоит вынести прямо сейчас? Если апгрейд назрел и брать вы планировали в этом сезоне, тянуть до 2027 года смысла немного, иначе вы просто подарите пару лет жизни телефону, которого пока нет. А если спешки нет, юбилейная модель обещает стать самой громкой за долгое время: другой экран, растворенная рамка, переделанный вырез. Ради такого набора и правда можно подождать.

Пока флагман только рисуют на стендах, выжать максимум из текущего iPhone помогают недорогие мелочи. Полезные находки с AliExpress мы складываем в отдельный канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, заглядывайте, если любите приятные покупки по вменяемой цене.