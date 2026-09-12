Забудьте про ЭКГ и давление. Apple Watch могут научиться считывать сигналы мозга

Apple по-тихому купила стартап, чья технология еще пару лет назад казалась чистой фантастикой. Компания Sonera научилась считывать активность мозга и мышц по магнитным полям, причем полностью бесконтактно, без единого касания к коже. Саму сделку никто не анонсировал, о ней стало известно только из документов Еврокомиссии, куда Apple обязана сообщать о поглощениях. И судя по всему, речь идет о будущих датчиках для Apple Watch, которые превратят часы из аксессуара в куда более серьезный медицинский прибор. Тем более что совсем недавно в бете watchOS 27 уже нашли новые функции будущих Apple Watch, так что общий вектор развития вполне понятен.



Что за стартап Sonera и что он умеет

Начнем с главного — кого именно приобрела Apple. Калифорнийский стартап Sonera еще в 2023 году заявил, что придумал принципиально новый способ снимать данные с человеческого тела. Обычные датчики ловят электрические сигналы через контакт с кожей, а Sonera измеряет магнитные поля, которые порождает активность мозга и мышц. И делает это бесконтактно, без электродов и проводов, прилепленных к телу. Компания прямо говорила, что хочет сделать замер мозговой активности таким же обыденным, как пульс или температуру. А ведь Apple Watch и так уже незаметно помогают нам в быту, я как-то рассказывал, как перестать везде опаздывать с их помощью.

В основе технологии лежит биомагнитный чип, который в пресс-релизе назвали S1. По задумке Sonera, именно он должен открыть дорогу к целому новому классу носимых устройств. Речь про управление продвинутыми протезами силой мысли, постоянный контроль за нервно-мышечными заболеваниями, поиск ранних биомаркеров болезней и точное отслеживание спортивных нагрузок. Звучит как техно-магия, но за этими громкими словами стоит вполне конкретная сенсорная технология, ради которой Apple и полезла в кошелек.

Насколько далеко Sonera продвинулась после того релиза, публично неизвестно. Но раз Apple не пожалела денег, значит нашла в разработке что-то по-настоящему стоящее. Кстати, если вы любите следить за любопытными гаджетами и приборами, а не только за корпоративными сделками, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там мы собираем самое интересное с AliExpress.

Что это значит для будущих Apple Watch

Теперь самое интересное — зачем все это Apple. Компания годами превращает свои часы из модного браслета в наручную клинику. Пульс, ЭКГ, уровень кислорода, температура, апноэ во сне — список фиксируемых показателей растет с каждым поколением. Технология Sonera логично встраивается в этот путь и способна дать часам то, чего пока нет ни у кого: чтение сигналов нервной системы прямо с запястья. Правда, Apple умеет не только добавлять, но и отнимать, и я недавно разбирал, какие функции пропадут в watchOS 27.

Отдельно хочется выделить тему доступности. Бесконтактное управление протезами и мониторинг нервно-мышечных состояний — это уже не про фитнес и подсчет шагов, а про реальную помощь людям с ограничениями. Если Apple доведет разработку Sonera до серийного продукта, часы смогут стать полноценным медицинским инструментом, а не просто модным гаджетом на руке. Для человека, потерявшего контроль над кистью, такой датчик способен изменить качество жизни целиком, а не добавить пару красивых графиков в приложение.

Пока это только фундамент под будущие модели, но направление задано предельно четко. Хотите первыми узнавать про такие сделки и свежие слухи о часах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все важное из мира Apple простым и человеческим языком.

Ждать ли магнитные датчики в ближайших часах

А вот тут придется спуститься с небес на землю. Между красивым пресс-релизом стартапа и готовой функцией в серийных Apple Watch лежит настоящая пропасть. Технологию нужно уместить в крошечный корпус, научить работать сквозь движение руки и пот, сертифицировать как медицинскую и не убить при этом время автономной работы. На такие вещи уходят годы. Я вот и на нынешнее-то поколение поглядываю с прохладцей, недавно объяснял, почему не буду обновлять Apple Watch.

Не стоит забывать и про фирменную скрытность Apple. О покупке Sonera мы узнали не из яркой презентации, а из сухого уведомления в базе Еврокомиссии. По правилам Закона о цифровых рынках компания обязана раскрывать часть поглощений публично, иначе сделка так и осталась бы тайной за семью печатями. Это значит одно: официальных планов не будет еще долго, и гадать о сроках можно сколько угодно.

Если у вас есть свои мысли о том, куда Apple двинет эту технологию, или просто хочется обсудить свежие новости, приходите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда живое общение и подскажут по любому вопросу.

Почему я все равно жду эту технологию

И все же меня эта новость по-хорошему цепляет. Apple редко покупает стартапы просто так, тем более в такой сложной области, как биомагнитные сенсоры. Компания явно смотрит на годы вперед и заранее готовит почву для того, чего конкуренты пока даже не анонсировали. Чтение нервных сигналов с запястья еще недавно жило только в фантастических сериалах, а теперь спокойно кочует по деловым сводкам.

Конечно, легко обмануться красивыми словами и ждать чуда уже в следующем сентябре. Так не бывает, и я первым напомню про сдержанность, когда пойдут завышенные ожидания. Но сам факт, что Apple вкладывается в бесконтактное считывание работы мозга, говорит о серьезности намерений. Часы медленно, но верно перестают быть игрушкой и превращаются в персональный медицинский центр на руке. И если хотя бы половина обещаний Sonera доедет до реального продукта, нынешние Apple Watch мы будем вспоминать как забавные музейные экспонаты.

Пока же остается только следить за утечками и ждать. Apple умеет удивлять, и покупка Sonera выглядит явным сигналом, что самое интересное у наручных гаджетов еще впереди. Компания не первый год скупает узкопрофильные команды и патенты в области здоровья, а потом молчит о них годами. Так что эта сделка вполне может всплыть где-нибудь в Apple Watch через два-три поколения, когда мы уже успеем о ней забыть. А я, как только появятся первые реальные подробности, обязательно все разберу и честно расскажу, стоит оно того или нет.