Забудьте про ЭКГ и давление. Apple Watch могут научиться считывать сигналы мозга

Миша Королев

Apple по-тихому купила стартап, чья технология еще пару лет назад казалась чистой фантастикой. Компания Sonera научилась считывать активность мозга и мышц по магнитным полям, причем полностью бесконтактно, без единого касания к коже. Саму сделку никто не анонсировал, о ней стало известно только из документов Еврокомиссии, куда Apple обязана сообщать о поглощениях. И судя по всему, речь идет о будущих датчиках для Apple Watch, которые превратят часы из аксессуара в куда более серьезный медицинский прибор. Тем более что совсем недавно в бете watchOS 27 уже нашли новые функции будущих Apple Watch, так что общий вектор развития вполне понятен.

Apple Watch считывают активность мозга. Фото.

Apple Watch считывают активность мозга

Что за стартап Sonera и что он умеет

Начнем с главного — кого именно приобрела Apple. Калифорнийский стартап Sonera еще в 2023 году заявил, что придумал принципиально новый способ снимать данные с человеческого тела. Обычные датчики ловят электрические сигналы через контакт с кожей, а Sonera измеряет магнитные поля, которые порождает активность мозга и мышц. И делает это бесконтактно, без электродов и проводов, прилепленных к телу. Компания прямо говорила, что хочет сделать замер мозговой активности таким же обыденным, как пульс или температуру. А ведь Apple Watch и так уже незаметно помогают нам в быту, я как-то рассказывал, как перестать везде опаздывать с их помощью.

Что за стартап Sonera и что он умеет. Отличия новой технологии от привычных датчиков. Фото.

Отличия новой технологии от привычных датчиков

В основе технологии лежит биомагнитный чип, который в пресс-релизе назвали S1. По задумке Sonera, именно он должен открыть дорогу к целому новому классу носимых устройств. Речь про управление продвинутыми протезами силой мысли, постоянный контроль за нервно-мышечными заболеваниями, поиск ранних биомаркеров болезней и точное отслеживание спортивных нагрузок. Звучит как техно-магия, но за этими громкими словами стоит вполне конкретная сенсорная технология, ради которой Apple и полезла в кошелек.

Насколько далеко Sonera продвинулась после того релиза, публично неизвестно. Но раз Apple не пожалела денег, значит нашла в разработке что-то по-настоящему стоящее. Кстати, если вы любите следить за любопытными гаджетами и приборами, а не только за корпоративными сделками, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там мы собираем самое интересное с AliExpress.

Что это значит для будущих Apple Watch

Теперь самое интересное — зачем все это Apple. Компания годами превращает свои часы из модного браслета в наручную клинику. Пульс, ЭКГ, уровень кислорода, температура, апноэ во сне — список фиксируемых показателей растет с каждым поколением. Технология Sonera логично встраивается в этот путь и способна дать часам то, чего пока нет ни у кого: чтение сигналов нервной системы прямо с запястья. Правда, Apple умеет не только добавлять, но и отнимать, и я недавно разбирал, какие функции пропадут в watchOS 27.

Что это значит для будущих Apple Watch. Классический датчик пульса и SpO2 в Apple Watch. Фото.

Классический датчик пульса и SpO2 в Apple Watch

Отдельно хочется выделить тему доступности. Бесконтактное управление протезами и мониторинг нервно-мышечных состояний — это уже не про фитнес и подсчет шагов, а про реальную помощь людям с ограничениями. Если Apple доведет разработку Sonera до серийного продукта, часы смогут стать полноценным медицинским инструментом, а не просто модным гаджетом на руке. Для человека, потерявшего контроль над кистью, такой датчик способен изменить качество жизни целиком, а не добавить пару красивых графиков в приложение.

Пока это только фундамент под будущие модели, но направление задано предельно четко. Хотите первыми узнавать про такие сделки и свежие слухи о часах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все важное из мира Apple простым и человеческим языком.

Ждать ли магнитные датчики в ближайших часах

А вот тут придется спуститься с небес на землю. Между красивым пресс-релизом стартапа и готовой функцией в серийных Apple Watch лежит настоящая пропасть. Технологию нужно уместить в крошечный корпус, научить работать сквозь движение руки и пот, сертифицировать как медицинскую и не убить при этом время автономной работы. На такие вещи уходят годы. Я вот и на нынешнее-то поколение поглядываю с прохладцей, недавно объяснял, почему не буду обновлять Apple Watch.

Ждать ли магнитные датчики в ближайших часах. Рендер новых Apple Watch рядом с календарем. Фото.

Рендер новых Apple Watch рядом с календарем

Не стоит забывать и про фирменную скрытность Apple. О покупке Sonera мы узнали не из яркой презентации, а из сухого уведомления в базе Еврокомиссии. По правилам Закона о цифровых рынках компания обязана раскрывать часть поглощений публично, иначе сделка так и осталась бы тайной за семью печатями. Это значит одно: официальных планов не будет еще долго, и гадать о сроках можно сколько угодно.

Если у вас есть свои мысли о том, куда Apple двинет эту технологию, или просто хочется обсудить свежие новости, приходите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда живое общение и подскажут по любому вопросу.

Почему я все равно жду эту технологию

И все же меня эта новость по-хорошему цепляет. Apple редко покупает стартапы просто так, тем более в такой сложной области, как биомагнитные сенсоры. Компания явно смотрит на годы вперед и заранее готовит почву для того, чего конкуренты пока даже не анонсировали. Чтение нервных сигналов с запястья еще недавно жило только в фантастических сериалах, а теперь спокойно кочует по деловым сводкам.

Почему я все равно жду эту технологию. Новые функции будущих Apple Watch. Фото.

Новые функции будущих Apple Watch

Конечно, легко обмануться красивыми словами и ждать чуда уже в следующем сентябре. Так не бывает, и я первым напомню про сдержанность, когда пойдут завышенные ожидания. Но сам факт, что Apple вкладывается в бесконтактное считывание работы мозга, говорит о серьезности намерений. Часы медленно, но верно перестают быть игрушкой и превращаются в персональный медицинский центр на руке. И если хотя бы половина обещаний Sonera доедет до реального продукта, нынешние Apple Watch мы будем вспоминать как забавные музейные экспонаты.

Пока же остается только следить за утечками и ждать. Apple умеет удивлять, и покупка Sonera выглядит явным сигналом, что самое интересное у наручных гаджетов еще впереди. Компания не первый год скупает узкопрофильные команды и патенты в области здоровья, а потом молчит о них годами. Так что эта сделка вполне может всплыть где-нибудь в Apple Watch через два-три поколения, когда мы уже успеем о ней забыть. А я, как только появятся первые реальные подробности, обязательно все разберу и честно расскажу, стоит оно того или нет.

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