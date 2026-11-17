Одна камера, один динамик, батарея скромнее, чем у соседей по линейке. На старте продаж к iPhone Air было слишком много вопросов, особенно когда доходило до цены. Сам смартфон с тех пор не изменился, а вот суммы в магазинах стали гораздо интереснее. Причем самое выгодное предложение нашлось за пределами привычной карточки на AliExpress. Тут уже есть повод заново посмотреть на тонкий айфон.



За такой корпус Air хочется простить многое

У iPhone Air есть преимущество, которое видно без всяких тестов: корпус толщиной всего 5,64 мм при весе 165 граммов. При этом перед нами смартфон с большим экраном, с полноценной диагональю 6,5 дюйма. Если по официальным рендерам разницу оценить сложно, посмотрите Air на живых фотографиях. Особенно хорошо его главная фишка заметна сбоку.

Рамка здесь титановая, с блестящей полировкой. Сзади почти пустая панель и горизонтальный выступ в верхней части, на котором расположилась единственная основная камера. Да, выступ заметно толще остального корпуса: цифра из характеристик относится к самому смартфону без этого блока. Но именно такая компоновка делает Air узнаваемым. Перепутать его с обычным айфоном сложно.

На выбор четыре цвета: черный, белый, светло-золотой и голубой. В предложениях, о которых пойдет речь дальше, выбран Sky Blue. Оттенок спокойный, без яркой синевы. Мне нравится, что Apple не стала прятать тонкий корпус за пестрой спинкой: здесь весь интерес в форме, и цвет ей не мешает.

Тонкий и легкий корпус имеет смысл, если вы много держите телефон в руках: читаете, переписываетесь, листаете длинные страницы. А вот маленьким Air не стал. До верхнего края большого экрана одной рукой тянуться все равно придется, и покупателям, которым нужен компактный смартфон, стоит помнить об этом до заказа.

Есть и бытовая развилка с защитой. Толстый противоударный чехол добавит объема и частично съест то, ради чего выбирают Air. Я бы смотрел в сторону более тонкого чехла, а перед покупкой по возможности подержал смартфон в магазине. Фотография хорошо показывает толщину, но не отвечает на вопрос, удобна ли вам его ширина.

Под тонкой спинкой не стали экономить на главном

Экран у Air большой: OLED Super Retina XDR на 6,5 дюйма. Есть ProMotion до 120 Гц, постоянно включенный дисплей и Dynamic Island. Пиковая яркость на улице достигает 3000 нит, по данным Apple. То есть ради необычного корпуса вас не заставляют возвращаться к 60 Гц, а плавную прокрутку будете замечать каждый день.

Внутри установлен процессор A19 Pro. Переписка и навигация такому чипу по силам с большим запасом; пригодится он и для обработки фотографий. Название Pro при этом не превращает Air в полный аналог Pro-модели: здесь своя конфигурация чипа с пятиядерной графикой. Покупать его ради рекордов в тяжелых играх я бы не советовал. У этой модели другой главный аргумент.

Базовый накопитель на 256 ГБ тоже к месту. Можно поставить привычные приложения и хранить фотографии, не начиная знакомство с новым айфоном с чистки памяти. Любителям снимать много длинных роликов лучше заранее прикинуть свой объем: расширить накопитель картой памяти не получится.

Основная камера Fusion на 48 Мп поддерживает оптическую стабилизацию и двукратное приближение за счет центральной части матрицы. Для обычных фотографий предусмотрены ночной режим и портреты. Фронталка на 18 Мп получила Center Stage: например, групповое селфи можно снять горизонтально, продолжая держать сам телефон вертикально. Это полезнее, чем еще одна красивая цифра в карточке.

На корпусе сохранились кнопка действия и Camera Control. Разблокировка работает через Face ID, зарядка идет через USB-C, есть MagSafe. Повседневные привычки после другого современного айфона менять почти не придется. Разборы таких особенностей и новости об обновлениях можно читать в наших каналах в Telegram и МАКС.

Камеру, звук и батарею все-таки урезали

Самая заметная потеря у Air сзади: только одна камера. Отдельного сверхширокоугольного модуля нет, телевика тоже. Двукратное приближение основной камеры выручит при съемке портрета, но не заменит длинный зум. А когда в тесной комнате хочется захватить всех людей в кадр, переключиться на 0,5x просто некуда.

Посмотрите на собственные снимки. Часто снимаете на сверхширик, любите макро или приближаете сцену на концерте? Тогда низкая цена не вернет недостающие объективы. Для семейных фотографий и обычных кадров на основную камеру ограничение может оказаться куда менее болезненным. Все зависит от того, чем вы пользуетесь сейчас.

Со звуком компромисс даже обиднее. У Air один встроенный динамик, поэтому привычного стерео при просмотре видео без наушников нет. В смартфоне такого класса это досадная экономия места. Если часто смотрите ролики, поставив айфон перед собой, этот недостаток будете слышать каждый раз. Для владельца, который почти всегда ходит с AirPods, он весит гораздо меньше.

По автономности Air уступает, например, обычному iPhone 17. Apple заявляет до 27 часов воспроизведения видео против 30 часов, а для потокового видео разрыв больше: до 22 против 27 часов. Это лабораторные показатели, а не обещание столько же часов переписки или навигации. Но направление понятно: среди этих двух моделей Air выбирают за корпус, а не за запас батареи.

Покупать его с расчетом на постоянный магнитный аккумулятор я бы тоже не стал: получится тонкий телефон, к которому большую часть дня прилеплена вторая батарея. Для поездки повербанк пригодится, а на каждый день лучше сразу оценить свои нагрузки. Подобрать компактный аккумулятор или тонкий чехол можно в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Теперь за Air просят деньги, с которыми можно соглашаться

На старте продаж в России iPhone Air на 256 ГБ предлагали примерно от 120 тысяч рублей. На таком фоне нынешний ценник выглядит совсем иначе. Разницу между двумя площадками мы уже разбирали, когда нашли способ заказывать товары с AliExpress дешевле. Теперь есть смысл применить это именно к покупке Air: за его необычный корпус уже не приходится отдавать шестизначную сумму.

На AliExpress iPhone Air на 256 ГБ стоит около 65 970 рублей с примененной скидкой. На Wildberries тот же голубой iPhone Air указан примерно за 60 150 рублей. Обе карточки относятся к глобальной версии с двумя eSIM. Физическую симку вставить не получится, поэтому поддержку eSIM для своего номера лучше уточнить у оператора заранее.

Пошлина в обоих случаях идет сверху. С учетом сумм на скриншотах от 17 ноября и округления до десятков получается такая картина:

iPhone Air, 256 ГБ AliExpress Wildberries Смартфон 65 970 рублей 60 150 рублей Пошлина около 8300 рублей около 6980 рублей Итого с пошлиной около 74 270 рублей около 67 130 рублей

Около 67 тысяч рублей за Air с учетом пошлины уже выглядят убедительно. Я бы рассматривал его, если нужен большой плавный экран в легком корпусе, а сверхширик и стереозвук не входят в список обязательного. При таком подходе теперь можно брать. Если же батарея важнее толщины, разумнее выбрать более выносливый айфон, даже когда Air нравится внешне.

Купить iPhone Air на AliExpress

Цены относятся к выбранной конфигурации и могут измениться. На Wildberries возле суммы стоит значок кошелька, поэтому доступный вам способ оплаты тоже может повлиять на итог. Доставка здесь трансграничная: аппарат повезут с AliExpress, просто заказ оформляется на WB. Обсудить выбор между Air и обычным айфоном можно в наших чатах в Telegram и МАКС.

Купить iPhone Air на Wildberries

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