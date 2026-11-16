Лайфхак: как заказать товары с AliExpress дешевле без промокодов и купонов

Купон на AliExpress уже применился, до конца распродажи оставалось меньше суток, и iPhone 17 в корзине выглядел удачной покупкой. Ради интереса я открыл другое приложение и нашел там тот же смартфон от того же продавца. Без единого купона он стоил дешевле, причем разница вышла совсем не в пару сотен рублей. Я проверил второй айфон, и картина повторилась почти рубль в рубль.



Тот же продавец, только витрина другая

Около полугода назад товары с AliExpress начали появляться прямо в каталоге Wildberries. Это не перекупщики и не копии карточек: в выдаче ВБ стоит красная плашка AliExpress, а сам товар едет от того же китайского продавца. Не путайте это с обратной схемой, когда заказ оформляют в приложении Али, а забирают в пункте ВБ. Как заказать на AliExpress с доставкой в ПВЗ Wildberries и оплатить ВБ Кошельком, мы показывали отдельно.

Логично было бы ожидать одинаковую цену. Продавец один, склад один, смартфон тот же самый. На деле каждая площадка живет по своим правилам: у Али свои купоны и распродажи, у ВБ свои скидки к Черной пятнице, своя комиссия и своя логика ценообразования. В итоге один и тот же лот в двух приложениях может стоить по-разному, и никто вас об этом не предупредит.

Я наткнулся на это случайно, когда приценивался к новому айфону. Искал «iPhone 17» и «iPhone Air» в обоих приложениях, выбирал версии с одинаковой памятью и SIM и сравнивал итог с пошлиной, а не голые цифры на витрине. Сравнивать без пошлины бессмысленно, и дальше станет понятно почему.

iPhone 17 на ВБ дешевле даже без купона

На AliExpress я выбрал iPhone 17 на 256 ГБ глобальной версии с одной физической SIM и eSIM. Витрина показывала 67 130 рублей, а с автоматическим купоном на 2376 рублей цена опустилась до 64 760. Сверху приложение честно предупреждает о таможенной пошлине примерно в 8310 рублей. Доставка в пункт выдачи в Новосибирске — 27–29 ноября.

Дальше я открыл Wildberries. Тот же продавец, тот же лот, та же память и та же связка SIM с eSIM. Цена 59 770 рублей, и никаких купонов для этого не понадобилось. Пошлина при оплате 6930 рублей, а привезти обещают 27 ноября.

Обратите внимание на пошлину. Она считается от стоимости заказа сверх беспошлинного лимита, поэтому у более дешевого лота пошлина тоже ниже. Экономия складывается дважды. Посчитаем итог:

iPhone 17, 256 ГБ AliExpress Wildberries Цена товара 64 760 рублей (с купоном) 59 770 рублей Пошлина около 8310 рублей 6930 рублей Итого около 73 070 рублей 66 690 рублей Доставка в ПВЗ 27-29 ноября 27 ноября

Разница почти 6400 рублей в пользу Wildberries. Причем на AliExpress я уже воспользовался купоном, то есть сделал все, что обычно советуют для экономии. Без него разрыв был бы еще больше. Цвет в моем примере отличается (белый на Али и зеленый Sage на ВБ), но на ВБ Sage и Lavender стоят одинаково, так что дело не в нем.

Сразу оговорюсь: цены на обеих площадках меняются чуть ли не каждый час. Смотрите на них как на пример на 16 ноября, а не как на прайс. Ссылка ниже ведет на этот лот на AliExpress, так что откройте его, сравните с ВБ и выберите вариант, который окажется выгоднее именно сегодня.

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С iPhone Air история повторилась

Одна модель может оказаться совпадением, поэтому я проверил iPhone Air на 256 ГБ. Здесь версия с двумя eSIM, глобальная, цвет Sky Blue. На AliExpress она стоила 66 300 рублей, а с купоном на 1112 рублей вышло 65 190. Пошлина около 8180 рублей.

На Wildberries тот же Air от того же продавца стоил 60 150 рублей, пошлина 6980. Остаток на складе совпадал до штуки: и там, и там «осталось 13 шт.». Это хорошо показывает, что товар один, а витрины две.

iPhone Air, 256 ГБ AliExpress Wildberries Цена товара 65 190 рублей (с купоном) 60 150 рублей Пошлина около 8180 рублей 6980 рублей Итого около 73 360 рублей 67 130 рублей

Снова около 6200 рублей разницы. На эту разницу новый айфон можно одеть в чехол с MagSafe и наклеить хорошее стекло, и еще останется. И это при том, что ни одного промокода на ВБ я не вводил, просто открыл карточку и посмотрел цену. Такие расхождения между площадками мы ловим и дальше, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, пока распродажа не закончилась.

Отдельно отмечу: на ВБ у этих лотов висит плашка Черной пятницы. Возможно, площадка сама доплачивает часть скидки, чтобы разогнать продажи AliExpress у себя. После распродажи разница может сократиться или исчезнуть, поэтому, если вы и так собирались брать айфон, смотреть стоит сейчас.

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Перед заказом откройте оба приложения

Перед покупкой дорогой вещи с Али советую потратить пару минут на сверку. Заодно стоит понимать, что получите в коробке: мы уже заказывали аксессуары Apple подешевле и проверяли, оригинал ли приходит. Сама сверка выглядит так:

Находим товар на AliExpress, выбираем память, цвет и комплект SIM и запоминаем цену с купоном и пошлину. Открываем Wildberries и ищем ту же модель. Нужны карточки с плашкой AliExpress в выдаче. Сверяем продавца: оформление карточки, фото и остаток на складе обычно совпадают. Выбираем ту же конфигурацию и смотрим строку о пошлине при оплате. Складываем цену и пошлину на обеих площадках и только потом жмем «Купить».

Важно не перепутать конфигурации. iPhone 17 с физической SIM и eSIM и версия только с eSIM — разные смартфоны для российского пользователя: без физической SIM придется переводить номер в eSIM у оператора. Объем памяти и регион тоже сверяйте, иначе «дешевле» окажется просто другой моделью.

И еще: работает и наоборот. Я сравнивал два айфона, и в обоих случаях выиграл ВБ. Но у Али свои купоны, монеты и распродажи, и на другом товаре в другой день дешевле легко может оказаться именно AliExpress. Так что правило простое: сравнивать в обе стороны и на любой дорогой вещи, от айфона до робота-пылесоса. На чехле за 500 рублей заморачиваться не стоит, а вот на покупке от 10 тысяч разница уже ощутимая.

Конечно, так дешевле выходит не всегда. Часть товаров на ВБ стоит столько же или даже дороже, а некоторых лотов там нет вовсе. Но при покупке айфона шанс сэкономить 5-6 тысяч за две минуты сверки упускать глупо. Если не получается найти тот же лот на другой площадке, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем. А чехол и стекло к новому айфону удобно подобрать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС: такие находки мы выкладываем постоянно.

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