Зачем нужен iPhone Air, когда есть iPhone 18 Pro?
Если iPhone 18 Pro лучше почти по всем пунктам, зачем Apple вообще продолжает продавать iPhone Air? Вопрос логичный, особенно когда смотришь на характеристики двух смартфонов рядом. Но у тонкого айфона есть пара козырей, о которых забывают на фоне тройной камеры флагмана, а цены в российских магазинах переворачивают сравнение с ног на голову. Ниже разберемся, в чем Air неожиданно выигрывает, с какими компромиссами придется смириться и кому он подойдет лучше флагмана. А если вы выбираете между флагманом и базовой версией, загляните в материал, где мы сравнили iPhone 18 Pro с iPhone 17.
iPhone Air и iPhone 18 Pro в цифрах
На бумаге ответ кажется очевидным: iPhone 18 Pro новее, у него больше камер и мощнее процессор. Но смартфон выбирают не по количеству строчек в характеристиках. Размер экрана, вес, реальная цена в России и то, как часто вы снимаете, влияют на решение не меньше. Поэтому я собрал главные отличия в одну таблицу, чтобы разницу было видно сразу.
|Параметр
|iPhone Air
|iPhone 18 Pro
|Цена (256 ГБ)
|84 000 рублей
|147 000 рублей
|Экран
|6,5 дюйма, 2736 x 1260
|6,3 дюйма, 2622 x 1206
|Толщина и вес
|5,64 мм, 165 г
|8,75 мм, 211 г
|Корпус
|Титановая рамка, стеклянная задняя панель
|Алюминиевый юнибоди, задняя панель Ceramic Shield
|Процессор
|A19 Pro, 5-ядерная графика
|A20 Pro, 7-ядерная графика, испарительная камера
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|Основная камера
|48 Мп, f/1.6
|48 Мп, переменная диафрагма f/1.48-f/4.0
|Дополнительные камеры
|Нет
|Сверхширик 48 Мп, телевик 48 Мп
|Зум
|2x оптического качества, до 10x цифровой
|До 8x оптического качества, до 40x цифровой
|Видео
|4K, до 60 кадров/с
|4K, до 120 кадров/с, ProRes RAW, Apple Log 2
|Просмотр видео
|До 27 часов
|До 36 часов
|Проводная зарядка
|50% за 30 минут
|50% примерно за 15 минут
|MagSafe и Qi2
|До 20 Вт
|До 25 Вт
|USB-C
|USB 2, 480 Мбит/с
|USB 3, 10 Гбит/с
|Динамики
|Один
|Стерео
Разница в цене тут бросается в глаза сильнее всего остального. В США Pro дороже Air на 100 долларов, а у нас доплата составляет больше 63 тысяч рублей. Флагман выходит дороже примерно на 75%, и именно здесь у Air появляется главный аргумент. На разницу можно взять AirPods и Apple Watch, и еще останется. Перед покупкой проверьте, кто продавец и поддерживает ли ваш оператор eSIM. Для обоих смартфонов это обязательное условие.
Экран у Air больше, а весит он меньше
Начну с того, что удивляет многих. Экран у Air больше, чем у iPhone 18 Pro: 6,5 дюйма против 6,3. Плотность пикселей одинаковая, 460 точек на дюйм, так что картинка такая же четкая, просто ее больше. Видео, книги и таблицы на Air смотреть заметно комфортнее. И при этом он весит всего 165 граммов при толщине 5,64 мм, а iPhone 18 Pro при 8,75 мм тянет на 211 граммов.
Разница в 46 граммов в руке ощущается сразу. Air почти не заметен в кармане джинсов, а Pro после него кажется кирпичиком. Получается редкое для айфона сочетание: большой экран без тяжелого корпуса.
Отделка тоже на стороне Air. Полированная титановая рамка и матовое стекло сзади смотрятся дороже, чем алюминиевый корпус iPhone 18 Pro. Цвета у Air спокойные: космический черный, облачно-белый, небесно-голубой и светло-золотой. У Pro выбор такой: черный, серебристый, ледниковый и бургунди.
Многое у смартфонов общее. Оба получили OLED с ProMotion и режимом Always-On, стекло Ceramic Shield 2 спереди, фронтальную камеру на 18 Мп с функцией Center Stage и Wi-Fi 7. В переписке, соцсетях и браузере вы разницы не заметите.
Про минусы тоже скажу честно. У Air один динамик, поэтому ролики без наушников звучат плоско. Порт USB-C работает на скорости USB 2, а вывести картинку на монитор по кабелю не получится, только через AirPlay. У iPhone 18 Pro здесь стереодинамики, USB 3 на 10 Гбит/с и вывод изображения в 4K HDR. Но для большинства это не критично: музыку и так слушают в AirPods, а фотографии давно улетают в iCloud без всяких проводов.
Отдельный момент касается SIM-карт. Обе модели, которые продаются на Маркете, работают только с eSIM, физическую карту вставить некуда. Крупные российские операторы eSIM поддерживают, но переносить номер лучше заранее, до того как старый айфон уйдет на Авито. Если с переносом что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.
Камера одна, зато хорошая
Здесь Air уступает сильнее всего, и спорить с этим бессмысленно. Сзади у него одна камера на 48 Мп с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1.6. Сверхширокоугольного модуля нет, телевика тоже, макро снимать нельзя.
Но сам основной модуль отличный. Это тот же класс сенсора на 48 Мп, что и у Pro, со сдвиговой оптической стабилизацией. Из полного разрешения айфон вырезает кадр 2x без потери качества, и портреты людей на таком приближении выглядят естественно. Есть фотографические стили, запись 4K Dolby Vision до 60 кадров в секунду и замедленная съемка в 1080p на 240 кадрах.
Честно посмотрите на свою галерею. Большинство снимков там это люди, еда, документы, питомцы и закаты, снятые на обычном 1x. Для таких задач одной камеры хватает с запасом. Фронтальная камера у обоих смартфонов одинаковая, 18 Мп с Center Stage и видео в 4K, так что селфи и видеозвонки на Air не хуже.
iPhone 18 Pro, конечно, умеет больше. Три камеры по 48 Мп, переменная диафрагма от f/1.48 до f/4.0, зум оптического качества до 8x и цифровой до 40x. Плюс видео в 4K на 120 кадрах, ProRes RAW и Apple Log 2. Все это нужно тем, кто снимает концерты с последних рядов, делает предметку или монтирует ролики для YouTube и ВКонтакте. Если камера работает на вас, переплата оправдана. Если нет, вы отдаете 63 тысячи за режимы, которые откроете пару раз.
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Мощности хватает, а батарею придется простить
Внутри Air стоит A19 Pro с 5-ядерной графикой. Это прошлогодний флагманский чип, и запаса производительности у него хватит на несколько лет вперед. Приложения, камера, игры средней тяжести работают без задержек.
Главный приятный сюрприз касается памяти. У Air 12 ГБ оперативной памяти, столько же, сколько у iPhone 18 Pro, и больше, чем 8 ГБ у базового iPhone 17. Для Apple Intelligence это важно: нейросетевые модели работают прямо на устройстве и занимают память. Все функции Apple Intelligence на Air доступны уже сейчас, а с запасом оперативки смартфон спокойно переживет и будущие обновления iOS. Бонусом приложения реже перезагружаются при переключении.
Там, где Pro действительно сильнее, это долгая нагрузка. В iPhone 18 Pro стоит A20 Pro с 7-ядерной графикой и испарительной камерой для охлаждения. В тяжелых играх и при долгой записи видео тонкий корпус Air быстрее нагревается и сбрасывает частоты, а Pro дольше держит производительность без просадок.
Самый заметный компромисс Air это автономность. По данным Apple, он выдерживает до 27 часов просмотра видео и до 22 часов стриминга. iPhone 18 Pro держится до 36 и 33 часов соответственно. Внутри Air стоит аккумулятор на 3149 мАч, и при активном использовании с навигатором, камерой и мобильным интернетом его может не хватить до вечера. Заряжается Air тоже медленнее: 50% за полчаса против 15 минут у Pro с адаптером на 60 Вт.
Решается это проще, чем кажется. У Apple есть фирменный аккумулятор MagSafe для iPhone Air, с ним время просмотра видео вырастает до 40 часов. Правда, смартфон перестает быть тонким, а за аксессуар придется заплатить отдельно. Вариант дешевле — обычный магнитный пауэрбанк с AliExpress. Подборки таких аксессуаров регулярно выходят в нашем канале «Сундук Али-Бабы».
Кому стоит взять iPhone Air
Так зачем нужен iPhone Air, когда есть iPhone 18 Pro? Для тех, кто хочет большой экран, легкий корпус и актуальную начинку без переплаты. По соотношению цены и качества это вполне разумный вариант. За 84 тысячи вы получаете флагманский чип, 12 ГБ оперативной памяти, полную поддержку Apple Intelligence и титановый корпус, который выглядит дороже Pro. Если вы не снимаете профессионально и не боитесь носить с собой пауэрбанк, Air можно брать.
С iPhone 18 Pro ситуация другая. За 147 тысяч рублей это хороший, но далеко не революционный смартфон, и цена на него все еще неадекватная. Переплачивать стоит, только если камера для вас рабочий инструмент. Остальным разумнее подождать: в первые месяцы после старта продаж цены обычно снижаются.
Есть и нюанс со сроками. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, следующий Air выйдет весной 2027 года, и ему приписывают сверхширокоугольную камеру, чип A20 Pro и аккумулятор примерно на 3500 мАч. Звучит заманчиво, но на старте новинка наверняка будет стоить заметно дороже, а текущий Air уже сейчас продают почти вдвое дешевле флагмана.
А если хочется сравнить Air не только с Pro, но и с другими моделями, какой айфон реально выгоднее всего купить этой осенью, мы разобрали в отдельном большом материале.
Если такой набор вам подходит, iPhone Air в черном цвете отдают за 84 тысячи рублей. Это версия на 256 ГБ с поддержкой двух eSIM. Сразу возьмите к нему внешний аккумулятор, с ним Air спокойно доживет до вечера.
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