Apple придумала, как изменить iPhone Air, чтобы вы точно захотели его купить

Когда Apple показала iPhone Duo, все спорили о шарнире и цене, а заодно компания тихо забрала у iPhone Air титул самого тонкого айфона. Обиднее всего это для тех, кто брал Air именно ради толщины и смирился ради нее с компромиссами. Только реванш, похоже, уже готовят. Свежий слух из Кореи описывает преемника, и звучит он так, будто инженеры Apple решили поспорить с физикой: один параметр у смартфона уменьшится, другой вырастет, хотя по законам жанра бывает ровно наоборот. Ниже разберем, насколько тонким может стать iPhone Air 2, за счет чего Apple это провернет и есть ли смысл его ждать.



Насколько тонким будет iPhone Air 2

Новые данные опубликовал автор блога yeux1122 на корейской платформе Naver, на него сослался портал MacRumors. По его словам, iPhone Air 2 станет тоньше на 0,4 мм нынешней модели. Apple указывает толщину первого Air в 5,6 мм, значит преемник выйдет примерно на 5,2 мм. Это около 7%.

Цифра звучит скромно, пока не сравнишь ее с iPhone Duo. Складной айфон в раскрытом виде имеет толщину ровно 5,2 мм, по данным самой Apple. Именно поэтому на презентации 9 сентября компания назвала его самым тонким iPhone в истории, хотя и с оговоркой «в разложенном состоянии». Если слух подтвердится, Air 2 догонит Duo без всяких оговорок и шарниров.

Чтобы было понятно, о каких величинах речь, свел толщину и батареи трех смартфонов в одну таблицу. Данные по Air 2 пока из утечек, по остальным — официальные или из документов регуляторов.

Параметр iPhone Air iPhone Air 2 (слухи) iPhone Duo Толщина 5,6 мм около 5,2 мм 5,2 мм раскрытый, 11,3 мм сложенный Батарея 3149 мА·ч 3500 мА·ч Apple не раскрывает Вес 165 г неизвестно 254 г Выход сентябрь 2025 весна 2027 23 октября 2026

Разница в 0,4 мм в руке почти не ощущается. Зато в кармане сложенный Duo толщиной 11,3 мм и плоский Air 2 — это две совсем разные истории. Первый толще любой прошки, второй останется пластинкой.

Откуда возьмется батарея побольше

Самое интересное в слухе даже не толщина. Еще в июле инсайдер Digital Chat Station написал в Weibo, что iPhone Air 2 получит аккумулятор на 3500 мА·ч. У нынешнего Air, по документам регуляторов, 3149 мА·ч (сама Apple емкость в миллиампер-часах не публикует). Рост около 11%, и это в более тонком корпусе.

Обычно бывает наоборот: тоньше корпус — меньше батарея. Как Apple собирается это обойти, напрямую никто не говорит, но кусочки пазла уже есть. Первый — экран. По данным корейских источников, Apple переходит на OLED-технологию Samsung под названием CoE (Color Filter on Encapsulation). Она убирает из панели отдельный поляризующий слой, и экран становится тоньше. Освободившиеся доли миллиметра можно отдать аккумулятору.

Второй кусок — процессор. В Air 2 ждут чип A20 на 2-нм техпроцессе. Сам по себе он батарею не увеличит, зато должен экономнее тратить заряд. Третий вариант — более плотные элементы питания, которые хранят больше энергии в том же объеме. Какой из способов сработает и сработает ли вообще, станет ясно ближе к выходу.

Честно говоря, для меня это главный пункт всей утечки. Толщина первого Air и так на грани разумного, а вот автономность была его слабым местом с первого дня. Ходите с iPhone Air и хватает ли вам заряда до вечера? Поделитесь в нашем чате в Telegram или в МАКС, интересно сравнить реальные цифры.

Что еще изменится в новом Эире

Тонкий айфон, по слухам, не будет выходить вместе с флагманами. По последним данным, его перенесли на весну 2027 года, и показать Air 2 должны вместе с обычным iPhone 18 и бюджетным iPhone 18e. Кстати, у нас есть сводка, где собраны характеристики и цены iPhone 18 и 18e, так что весенний релиз Apple начинает вырисовываться целиком.

Вторая крупная деталь касается камеры. Главная претензия к первому Air — один объектив на всю заднюю панель. Несколько источников сходятся, что Apple добавит второй сверхширокоугольный модуль. Звучит логично, но тут возникает вопрос места: в «плато» на задней панели Air и так упихали процессор, модемы и камеру, чтобы под батарею осталось максимум пространства. Второй объектив потребует серьезной перекомпоновки.

И вот тут слух про тонкий корпус становится по-настоящему смелым. Apple нужно одновременно уменьшить толщину, впихнуть еще одну камеру и нарастить батарею. Если получится, это будет серьезная инженерная работа. Если нет, от чего-то из списка придется отказаться, и я бы поставил на то, что компания скорее пожертвует парой десятых миллиметра.

Можно ли верить этому слуху

К обоим источникам стоит относиться с осторожностью. Блог yeux1122 обычно пересказывает данные из цепочки поставок, и попадания у него чередуются с промахами. Digital Chat Station точнее в характеристиках, но цифры по батареям у китайских инсайдеров тоже не раз менялись ближе к релизу. Apple, как обычно, ничего не комментирует.

При этом обе утечки хорошо ложатся на то, что мы знаем о самой Apple. Компания уже доказала на Duo, что умеет делать корпус толщиной 5,2 мм, и вряд ли захочет, чтобы складной смартфон надолго остался тоньше модели, вся суть которой в тонкости. Так что направление выглядит правдоподобно, а вот конкретные цифры еще могут поплыть.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: до весны про Air 2 наверняка всплывет еще не одна утечка, и по ним станет понятно, какие из нынешних слухов доживут до презентации.

Ждать iPhone Air 2 или брать что-то сейчас

Если вам нужен максимально тонкий айфон прямо сейчас, вариантов два. Первый Air продается уже год, и мы подробно разбирали, зачем нужен iPhone Air рядом с iPhone 18 Pro. Второй — iPhone Duo, предзаказ на который откроется 16 октября. Но это совсем другой класс устройства: 254 г веса, 11,3 мм в сложенном виде и цена складного флагмана.

Ждать весны имеет смысл тем, кого в первом Air останавливали две вещи: одна камера и батарея до вечера впритык. Если слухи подтвердятся, Air 2 закроет обе претензии и при этом станет еще тоньше. Тем, кому толщина не так важна, логичнее смотреть на обычный iPhone 18 или прошки, где аккумулятор заметно больше.

А пока вы держите в руках нынешний Air, магнитный аккумулятор MagSafe заметно облегчает жизнь. Недорогие повербанки и тонкие чехлы под него регулярно попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, можно подобрать что-то на зиму до выхода новинки.

Так получится ли у Apple сделать айфон тоньше и выносливее одновременно? На бумаге все сходится: тонкий экран, экономный чип и новая компоновка. Проверить это получится только весной, и, судя по всему, именно батарея, а не толщина станет главной цифрой на презентации Air 2.