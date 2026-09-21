Как настроить диафрагму на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и зачем это нужно

Тройной блок камер iPhone 18 Pro на бумаге почти повторяет прошлогодний, но одну деталь в основном модуле переделали так, что съемка в темноте перестает быть лотереей, а у вас появляется рычаг, которого на айфоне раньше просто не было. Речь про диафрагму: теперь она не фиксированная, а меняется в широком диапазоне, и это влияет сразу и на количество света, и на глубину резкости. Ниже разберемся, что именно поменялось, как переключать значения руками и в каких сценариях какое число выбирать.



Что поменялось в камере iPhone 18 Pro

Набор объективов остался прежним: основной модуль Fusion на 48 Мп, телевик 8x на 48 Мп и сверхширокоугольный тоже на 48 Мп. Фокусные расстояния и разрешения совпадают с iPhone 17 Pro, так что по этому списку два поколения не отличить. А вот главное отличие камеры iPhone 18 Pro прячется как раз в основном объективе и связано оно с диафрагмой.

Раньше диафрагма основной камеры была намертво зафиксирована. Значение f/1.78 работало отлично в темноте, но лишало вас выбора: камера всегда впускала одинаковый поток света и всегда давала примерно одинаковое размытие фона. Хочешь ты того или нет. Именно этот потолок Apple и убрала в новом поколении.

Диафрагма отвечает за то, сколько света попадает в объектив и доходит до матрицы. Света мало — кадр выходит темным, шумным или смазанным. Чтобы это компенсировать, камера дольше держит затвор открытым или включает ночной режим. Но тут кроется засада: чем дольше открыт затвор, тем выше шанс поймать смаз от дрожания рук или движения в кадре. Нерезким может получиться даже статичный объект, который вроде бы стоит на месте.

Переменная диафрагма решает эту проблему физически. Она умеет впускать больше или меньше света под конкретный кадр, а значит камера свободно варьирует выдержку. У iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max вместо неизменного значения f/1.78 теперь стоит переменная диафрагма с четырьмя ступенями — от f/1.48 до f/4.0. Apple заявляет прибавку около 50 процентов к качеству съемки при слабом свете. Но еще важнее второе: у вас появился оптический контроль над глубиной резкости, которого на айфоне не было ни в одном поколении. Хотите разбираться в камерах айфонов глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходят разборы новых функций.

Ручное изменение диафрагмы

Айфон может управлять диафрагмой сам, но вы в любой момент вправе забрать контроль и выставить значение вручную. Делается это прямо в приложении Камера, буквально в пару касаний:

Откройте приложение Камера и нажмите кнопку с шестью точками в правом нижнем углу интерфейса. Выберите пункт Диафрагма в открывшейся панели управления. Нажмите на один из четырех кружков, чтобы задать значение. Слева направо это f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4.0. Передумали — нажмите кнопку Авто слева, и айфон снова будет подбирать диафрагму сам.

Ручной режим выручает, когда вы точно знаете, какой кадр хотите получить, а автоматика упорно выбирает не то. Самый простой способ прочувствовать разницу — снять одну и ту же сцену на всех четырех значениях подряд. Отличие видно сразу, без всяких графиков и таблиц. Не смогли найти нужную настройку или с ней что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как значение диафрагмы влияет на кадр

Пока одни спорят про нейросети в фотографии, Apple делает ставку на честную оптику. Переменная диафрагма как раз про настоящее размытие фона, а не про программную имитацию. Чем меньше число диафрагмы, тем шире отверстие и тем больше света идет на матрицу. На f/1.48 камера впускает максимум света, использует более короткую выдержку в тех же условиях и дает малую глубину резкости. Фон красиво размывается, а объект съемки выделяется на его фоне.

Чем больше число, тем уже отверстие. Света внутрь попадает меньше, зато в фокусе остается большая часть сцены. Значение f/4.0 пригодится для пейзажей и групповых портретов, где важно, чтобы резким был и передний, и задний план. Промежуточные f/1.8 и f/2.8 — это разумный компромисс между светом и глубиной резкости на каждый день.

Пример из жизни. Снимаете еду в кафе и хотите, чтобы тарелка была резкой целиком, а не только ее край, — ставьте значение побольше. Фотографируете человека и хотите отделить его от пестрого фона за спиной — выбирайте f/1.48. Раньше похожего эффекта приходилось добиваться режимом Портрет, который иногда мазал по краям волос и очков. Теперь размытие рисует сама оптика, а значит оно честнее и аккуратнее на сложных контурах.

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Что учесть при активной съемке

Игры с диафрагмой, ночной режим и десятки дублей быстро сажают аккумулятор — камера остается одним из самых прожорливых сценариев. Тут выручает быстрая зарядка, и мы уже проверяли на практике, как быстро заряжается iPhone 18 Pro с 0 до 100%.

Теперь пара практических советов по самой съемке. В темноте не спешите ставить f/4.0 ради резкости по всему кадру. На таком значении камере не хватит света, она уйдет в долгую выдержку или ночной режим, а вместе с ними вернутся все риски смаза. При слабом освещении логичнее оставить широкую диафрагму или довериться автоматике, которая подберет баланс сама.

А для портрета днем сделайте наоборот и попробуйте f/1.48. Фон уйдет в мягкое размытие силами оптики, без программного эффекта, и переходы получатся естественнее, чем в режиме Портрет. По сути в этом и есть вся идея нового модуля: глубину резкости теперь можно менять по-настоящему, а не подрисовывать постобработкой.

И последнее. Не относитесь к ручному режиму как к обязанности. Автоматика в iPhone 18 Pro сама неплохо считывает сцену и в большинстве случаев выбирает адекватное значение. Ручное управление — это инструмент для тех кадров, где у вас есть конкретная задумка, и его приятно иметь под рукой именно как опцию, а не как ежедневную рутину.