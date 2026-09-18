Как изменилась Камера iPhone в iOS 27: все новые функции

Обновились до iOS 27, открыли Камеру, а там будто переставили половину кнопок и добавили что-то незнакомое? Так и есть. В этой версии приложение заметно поменялось: появился режим, завязанный на искусственный интеллект, привычная панель управления теперь подстраивается под вас, а владельцам самых свежих iPhone досталась целая пачка профессиональных инструментов. Ниже расскажу, что именно изменилось, кому это реально пригодится и почему часть новинок вы можете вообще не увидеть. Если пока сомневаетесь, стоит ли обновляться на iOS 27, тем более дочитайте до конца.



Новый режим Сири прямо в Камере

Первое и самое громкое нововведение — режим Сири в приложении Камера. Он доступен на всех iPhone, которые поддерживают ИИ-функции, но просто так не заработает: сначала нужно активировать поддержку Siri AI. Причем раздают ее не всем сразу, на доступ есть лист ожидания. Если не знаете, с чего начать, у нас есть отдельная инструкция по включению Siri AI — там все разложено по шагам.

По сути режим Сири переносит в полноценную Камеру те функции визуального интеллекта, которые раньше жили только в Camera Control. Раньше, чтобы навести телефон на объект и что-то про него узнать, приходилось жать отдельную кнопку. Теперь это встроено прямо в стандартное приложение, а значит, до фишки дотянется куда больше людей.

Но Apple не просто перенесла старое на новое место. Благодаря Siri AI камера научилась не только смотреть, но и что-то с увиденным делать. Наводите объектив на что угодно и получаете подсказку или готовое действие. Сфотографировали вывеску на чужом языке — телефон тут же переведет текст. Навели на афишу мероприятия — предложит закинуть дату и место в календарь. Показали растение — расскажет, как за ним ухаживать. Сняли блюдо — подскажет калорийность и состав. И это только то, что лежит на поверхности, сценариев на деле куда больше.

Отдельно радует, что теперь не нужно копировать текст, лезть в переводчик или вбивать данные в календарь руками. Камера становится чем-то вроде универсального помощника, который смотрит на мир вместе с вами и сразу предлагает следующий шаг. Именно ради таких мелочей многие и держатся за экосистему Apple, когда все работает связно и без лишних движений. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там разбираем такие фишки чуть ли не каждый день.

Настройка панели управления камерой под себя

Второе изменение оценят те, кто снимает часто и в разных режимах. В iOS 27 набор элементов управления в каждом режиме Камеры можно перекроить под себя, а не мириться с тем, что предложила система по умолчанию.

Работает это просто:

Откройте нужный режим — Фото, Видео, Портрет или любой другой. Потяните выбранный режим вверх. В левом верхнем углу тапните новую кнопку Изменить. Выберите инструменты, которые хотите видеть, и добавьте их наверх экрана.

Смысл в том, чтобы убрать с глаз все, чем вы никогда не пользуетесь, и вынести под палец то, что нужно постоянно. Кому-то важна вспышка и таймер, кому-то соотношение сторон и выдержка — теперь каждый соберет свой набор. Мелочь, а руки скажут спасибо: не надо больше нырять в меню за одной и той же кнопкой посреди съемки. Я обычно теряю удачный кадр именно в тот момент, когда ищу нужный переключатель, так что для меня это одно из самых полезных изменений во всей версии.

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Что получат владельцы iPhone 18 Pro

А вот здесь начинается самое интересное для тех, у кого iPhone 18 Pro или Pro Max. Этим моделям в iOS 27 достался отдельный набор возможностей, которого нет больше нигде.

Первое — профессиональные параметры съемки. Это ручные регулировки, доступные только на iPhone 18 Pro:

диафрагма;

выдержка;

баланс белого;

просмотр гистограммы.

По сути телефон подтягивается к возможностям зеркалки. Диафрагмой играют с глубиной резкости и размытием фона, выдержкой либо замораживают движение, либо наоборот ловят красивый смаз, баланс белого спасает цвет при странном освещении, а гистограмма позволяет одним взглядом понять, не пересветили ли вы кадр. Раньше за таким контролем шли в сторонние приложения, теперь все в родной Камере.

Второе — обновленные фотографические стили. В третьей версии добавили управление текстурой и зерном, так что любимый вид картинки можно докрутить еще точнее, вплоть до легкого пленочного эффекта. Это уже не пресеты на скорую руку, а тонкая настройка под свой вкус.

И третье — Apple Reference Image, эталонные изображения. Работают они как цифровой негатив: вы фиксируете, просматриваете и делитесь снимком, чтобы потом сверить, что именно камера засняла на самом деле. Штука узкая, но фотографам, которые придирчивы к цвету и деталям, зайдет. Кстати, если снимаете много, к камере рано или поздно захочется аксессуаров — штативов, света, объективов-насадок. Годные варианты по адекватным ценам мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Кому стоит обновляться, а кому подождать

Если коротко: чем новее у вас iPhone, тем больше вы получите от этой версии. Владельцам моделей с поддержкой ИИ достанутся режим Сири и настраиваемая панель управления — уже неплохой повод обновиться. А вот весь профессиональный арсенал с ручными настройками, стилями третьей версии и эталонными изображениями работает не на всех моделях, только на iPhone 18 Pro и Pro Max.

Если у вас iPhone постарше, часть новинок пройдет мимо, и это стоит держать в голове перед установкой. Апдейт все равно полезный, но ждать от него чудес на старом железе не надо — большая часть громких фишек упирается именно в железо и в доступ к Siri AI.

И небольшое предупреждение напоследок. Крупные обновления иногда приносят не только приятные мелочи, но и баги. Например, в этой версии iPhone может намертво зависнуть из-за одного неудачного жеста. Если столкнетесь с таким, у нас есть подробный разбор, что делать, если iPhone завис, и вернуть телефон к жизни выйдет за пару минут.