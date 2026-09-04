Apple запихнула PlayStation в iPhone. Новый A20 Pro оказался настоящим монстром

Про начинку следующего флагмана Apple снова спорят, и повод весомый. В сеть попала предполагаемая схема пайки чипа A20 Pro, который почти наверняка окажется внутри iPhone 18 Pro. Из нее следует, что компания готовит серьезный рывок по графике и скорости работы с памятью. Раньше уже всплывали детали о процессоре A20 Pro, так что общая картина складывается все четче.



Что показала утечка схемы A20 Pro

Источник данных — пользователь Weibo, у которого уже были точные попадания по чипам Apple. Фото самого кристалла он не выкладывал. Вместо этого он взял расположение шариков пайки на подложке, наложил его на снимки кристалла и по этой сетке прикинул, где какой блок процессора находится. Метод приблизительный, поэтому относиться к цифрам стоит с осторожностью, но выглядит все правдоподобно. Чип покажут уже на ближайшей презентации, а сам смартфон появится в продаже совсем скоро.

Главное — графика. Судя по схеме, A20 Pro получит семиядерный графический процессор вместо шести ядер у A19 Pro. Прибавка по числу ядер примерно 16 процентов. Еще интереснее ситуация с памятью: утечка указывает на 96-битную шину памяти под LPDDR5x вместо нынешних 64 бит. Это плюс 50 процентов к пропускной способности, а графика очень любит быструю память, так что реальный прирост может оказаться больше, чем дают одни лишние ядра.

Есть и общий контекст. A20 Pro, по данным цепочки поставок, построят на новом 2-нанометровом техпроцессе TSMC. Это тоньше нынешних трех нанометров, а значит транзисторов на том же кристалле помещается больше, и работают они экономнее. Инсайдеры уже прикидывают прибавку около 18 процентов к общей скорости и до 30 процентов к энергоэффективности. Цифры пока черновые, но направление понятное: Apple давит именно на графику, память и ускорение локального ИИ, а это ровно то, что связывает мобильные чипы A с процессорами M для маков.

Процессорная часть меняется скромнее. Конфигурация остается прежней — два производительных ядра и четыре энергоэффективных. При этом энергоэффективные ядра, по данным утечки, получат общий кеш L2 на 8 МБ вместо 6 МБ, а производительные сохранят свои 16 МБ. Размер общего системного кеша пока неизвестен, но вряд ли он уменьшится: новому процессору сигнала изображения и нейродвижку нужно куда-то складывать данные. Хотите первыми узнавать про новые айфоны и их начинку? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую свежую утечку.

Графика в играх: сравниваем с PlayStation

Теперь самое любопытное — что все это значит для игр. За такой чип, разумеется, попросят немало, и цены на iPhone 18 Pro уже начали появляться в рознице. Но окупится ли это в играх и правда ли, что смартфон дотянет до уровня консолей? Давайте посчитаем.

Графику проще всего сравнивать в терафлопсах — это грубая мера вычислительной мощности. Шестиядерная графика A19 Pro выдает около 2,5 терафлопса. Если у A20 Pro прирост составит обещанные 20-30 процентов, получится примерно 3 терафлопса. Теперь ориентиры от Sony: обычная PlayStation 4 — это 1,84 терафлопса, PlayStation 4 Pro — 4,2 терафлопса, а PlayStation 5 — уже 10,3 терафлопса.

Считаем и получаем отрезвляющую картину. По сырым цифрам iPhone 18 Pro встает между PS4 и PS4 Pro, ближе к младшей приставке, но не дотягивая до Pro вплотную. До PlayStation 5 отсюда очень далеко — разница больше чем в три раза. Так что замахиваться на графику уровня PS5 не будем, хотя звучит заманчиво.

Есть важная оговорка. Терафлопсы у разных архитектур сравнивать не совсем честно. Графика Apple работает по другому принципу и более эффективна, чем настольные видеокарты в консолях. Плюс экран смартфона меньше телевизора, что тоже упрощает задачу. На практике на iPhone уже идут настоящие консольные тайтлы вроде Resident Evil Village, Assassin’s Creed Mirage и Death Stranding. Так что по ощущениям качество графики будет все-таки намного ближе к приставке, чем сухие цифры, но честнее говорить про уровень PS4 Pro, а не PS5.

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Когда ждать iPhone 18 Pro

Ждать осталось недолго. Внешность новинки тоже почти не секрет — в сеть слили чехлы для iPhone 18 Pro Max, а по ним видно расположение камер и кнопок. Официально же все покажут на презентации 9 сентября, где A20 Pro и дебютирует.

Тем же чипом, по слухам, может обзавестись и первый складной iPhone. Правда, в тонком корпусе с непростым отводом тепла Apple, вероятно, отключит одно графическое ядро — ровно так же поступили с iPhone Air. Получится урезанная версия того же A20 Pro, зато аппарат не будет так сильно греться.

Что до обычных покупателей, картина простая. Если берете iPhone 18 Pro ради игр и требовательных приложений, прибавка по графике и памяти это приятно, особенно на фоне и без того шустрого A19 Pro. Но ждать чуда уровня PlayStation 5 не стоит. Реалистично это самый мощный мобильный чип на рынке, который уверенно тянет консольные порты, но остается смартфоном со всеми его ограничениями по теплу и батарее. А если хочется сэкономить на аксессуарах к новинке, полезные находки с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС — от чехлов до зарядок и повербанков.