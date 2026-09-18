Сколько стоит ремонт iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: замена экрана, батареи и камеры

Купить iPhone 18 Pro — это только половина расходов на ближайшую пару лет. Рано или поздно всплывает вопрос ремонта, и как раз здесь Apple приготовила небольшой сюрприз: по одной позиции официальный прайс подрос, а все остальное осталось на прежнем уровне. Ниже разберем, что именно подорожало и с чем это связано, сколько стоит фирменный ремонт в США и во что суммы превращаются в рублях, а заодно поговорим про российские сервисы и одну особенность новой камеры, из-за которой замена может влететь в копеечку.



Замена батареи в iPhone 18 Pro стала дороже

Apple обновила страницу поддержки с ценами на обслуживание, и в списке появились iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Замена аккумулятора вне гарантии теперь стоит 129 долларов, а по текущему курсу 84,50 это примерно 10 900 рублей. Год назад за ту же процедуру на 17 Pro и 17 Pro Max просили 119 долларов, то есть около 10 055 рублей. Разница вроде бы копеечная, но осадок остается: батарею подняли в цене, а больше ничего в прайсе не тронули. Если хотите освежить в памяти, чем поколения отличаются по характеристикам и автономности, у нас есть подробный разбор.

Причина повышения лежит на поверхности, и это выросшая емкость аккумулятора. У iPhone 18 Pro теперь 4056 мА·ч против 3988 у прошлогодней модели, а у iPhone 18 Pro Max и вовсе 5391 мА·ч вместо 4823. Батарея крупнее, значит и сама деталь дороже. Такая вот несложная математика.

И тут есть один момент. Замена аккумулятора — это самый частый внегарантийный ремонт вообще, потому что батарея деградирует у всех и примерно за два-три года активной эксплуатации теряет заметную часть емкости. Экран можно ни разу не разбить, а вот батарея совсем другое. Поэтому именно этот пункт прайса касается максимального числа владельцев, и лишние 10 долларов тут ощущаются острее, чем на позициях, которые встречаются от случая к случаю.

Еще один нюанс: 129 долларов — это цена для устройств без действующей гарантии. Apple отдельно предупреждает, что перед ремонтом осмотрит аппарат и определит финальную стоимость. То есть если внутри найдут еще что-то, сумма легко подрастет. Хотите держать руку на пульсе новостей Apple и не пропускать такие обновления? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Сколько стоит официальный ремонт в США

Раз уж речь зашла о деньгах, соберем весь прайс в одну таблицу. Так удобнее прикинуть, во сколько обойдется каждая поломка, и сразу увидеть разницу между двумя моделями. Все суммы указаны в долларах для официального сервиса Apple в США и переведены в рубли по курсу 84,50.

Тип ремонта iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Замена батареи $129 (≈ 10 900 ₽) $129 (≈ 10 900 ₽) Заднее стекло $159 (≈ 13 435 ₽) $159 (≈ 13 435 ₽) Задняя камера $249 (≈ 21 040 ₽) $249 (≈ 21 040 ₽) Дисплей $329 (≈ 27 800 ₽) $379 (≈ 32 025 ₽) Дисплей и заднее стекло $419 (≈ 35 405 ₽) $469 (≈ 39 630 ₽) Прочие повреждения $849 (≈ 71 740 ₽) $899 (≈ 75 965 ₽)

Что из этого следует. Дешевле всего обходится заднее стекло, а полностью убитый корпус — самый дорогой пункт в списке. У Pro Max дисплей и комбинированные поломки стоят ощутимо больше, потому что экран крупнее. И держите в голове, что вся таблица — это цены для тех, у кого нет AppleCare+. С подпиской ремонт выходит в разы дешевле, но и сама она стоит денег, так что тут каждый считает под себя.

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Во сколько обойдется ремонт в России

А теперь к нашим реалиям. Официального сервиса Apple у нас нет, чинят в частных мастерских, и цены там живут своей жизнью. Для ориентира возьмем актуальный прайс на 17 Pro Max, благо по железу 18 Pro Max ушел от него недалеко. Замена дисплейного модуля в сборе — 49 900 рублей. Замена аккумулятора — 24 900 рублей, то есть больше чем вдвое дороже официальных 129 долларов у Apple. И это цена по прошлому поколению: с приходом 18 Pro батарея почти наверняка подорожает еще, так что закладывайте сумму с запасом.

И вот тут начинается самое интересное. В российских сервисах давно научились менять не дисплейный модуль целиком, а только стекло. В том же прайсе замена стекла дисплея стоит 24 900 рублей против 49 900 за модуль в сборе, без малого вдвое больше. Но есть жирное условие: услуга работает, только если матрица цела, изображение на месте и тачскрин реагирует. Если экран уже поплыл, пошел полосами или не включается, платить придется как за полный модуль. Заднее стекло, кстати, тоже меняют отдельно, за 17 900 рублей, без замены всей крышки. Работа тонкая, качество сильно зависит от рук мастера, так что к выбору сервиса стоит подойти внимательно.

Кстати, чтобы реже вспоминать про эти суммы, проще заранее вложиться в защиту. Нормальный чехол и защитное стекло стоят копейки на фоне замены дисплея за 50 тысяч, а нервов экономят прилично. Подборки годных аксессуаров с адекватным ценником мы регулярно выкладываем в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.

Что не так с новой камерой

Отдельная головная боль — камера. У iPhone 18 Pro появилась переменная диафрагма, и в презентации это звучит эффектно, но по надежности вызывает вопросы. Мы уже подробно расписывали, чем камера iPhone 18 Pro лучше камеры прошлого поколения, а вот про ремонтопригодность этого узла пока никто ничего внятного сказать не может.

Проблема в механике. Лепестки переменной диафрагмы — могут оказаться хрупкой штукой, и никто не знает, как они переживут падение телефона на асфальт. Если после удара механизм перестанет нормально работать или начнет клинить, менять придется всю камеру целиком. У Apple в США задняя камера для Pro-моделей стоит 249 долларов, это около 21 040 рублей. Звучит вроде терпимо, но это официальная цена в Штатах, а не в наших реалиях.

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В России такой ремонт легко превращается в совсем другие цифры. В прайсах пока встречается только замена стекла задней камеры, около 6900 рублей, но это именно стекло, а не сам модуль. Полноценной замены камеры в сборе для 18 Pro в списках еще нет, и когда она появится, дешевой точно не будет. Оригинальные модули дорогие, поставки нестабильные, добавьте наценку за редкую деталь — и вот уже 249 долларов на бумаге легко оборачиваются 35-40 тысячами рублей на кассе. Так что если вы часто роняете телефон, с камерой 18 Pro стоит быть особенно аккуратным. Пока не наберется статистика по поломкам, переменная диафрагма остается зоной риска, за которую в случае чего придется серьезно доплатить.

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