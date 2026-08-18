Стоит ли покупать Айфон 17 сейчас или подождать iPhone 18

Впервые за долгие годы Apple не выпустит осенью базовый iPhone: младшую модель iPhone 18 перенесли на весну 2027. Цены на iPhone 17 при этом могут подрасти уже нынешней осенью, а сам iPhone 18, по слухам, получит упрощенные компоненты. Недавно мы разбирались в отличиях iPhone 18 от Pro-версии, а теперь смотрим, есть ли смысл ждать или брать текущее поколение.



Осенью базовой новинки просто не будет

Схема запусков меняется. В сентябре Apple покажет только iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra, а обычный iPhone 18 доберется до магазинов лишь весной 2027 года.

Значит, осенью 2026 года прямой замены обычному iPhone 17 в продаже не появится. Рассчитывали на новый недорогой айфон в сентябре? Придется либо ждать примерно полгода, либо брать текущее поколение.

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Цены на iPhone 17 могут поползти вверх

Обычно старое поколение дешевеет после выхода нового. В этот раз все может сложиться иначе. Mac и iPad Apple подняла в цене еще в июне, а iPhone пока не трогала. По Pro-моделям прогноз такой: iPhone 18 Pro и Pro Max могут прибавить $100-300, да и обычный iPhone 18 рискует стать дороже.

Для тех, кто выбирает именно iPhone 17, важнее другое. Аналитики TrendForce считают, что Apple поднимет цену на iPhone 17 одновременно с выходом iPhone 18 Pro, и подорожание затронет даже нынешние модели. Если так и выйдет, привычной выгоды от покупки прошлого поколения не будет.

Стартовая цена iPhone 17 составляет $799. Это цена для рынка США. В России его можно взять за 75-80 тысяч рублей. Если планируете сдавать старый iPhone по trade-in, сейчас он стоит дороже, чем будет стоить после выхода iPhone 18 Pro. Цены на прием старых айфонов падают с каждым новым запуском. Сомневаетесь, брать сейчас или подождать из-за возможного подорожания? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Новее не всегда значит лучше

По слухам, Apple собирается экономить на компонентах. Экран могут поставить менее яркий и подешевле, а чипы A20 урезать по числу графических ядер. Говорят и о том, что часть деталей для iPhone 18 возьмут от бюджетного iPhone 18e, сократив разницу между двумя устройствами.

Если это правда, iPhone 18 окажется менее выгодным, чем iPhone 17, и потеряет часть общего с дорогими айфонами. Проще говоря, базовая модель рискует сползти ближе к бюджетному сегменту. Изменения в новом поколении все-таки будут, и общая картина уже вырисовывается. Готовиться стоит вот к чему:

Чип A20 на 2-нанометровом техпроцессе, вероятно прибавит в скорости и энергоэффективности.

Оперативная память: у iPhone 17 ее 8 ГБ, у iPhone 18 по слухам будет 9 или 12 ГБ. Прибавка до 9 ГБ невелика, а вот 12 ГБ откроют новые функции Siri в iOS 27.

Фронтальная камера может вырасти до 24 мегапикселей вместо 18.

Уменьшенный «остров» Dynamic Island, такой же вырез, как у Pro-моделей.

Собственный модем C2 для более быстрой и стабильной связи.

Уже ходят разговоры, что базовый iPhone 18 получит начинку от Pro-моделей, и тогда встает вопрос, зачем вообще доплачивать за старшую версию.

Ждать ли ради умных функций iOS 27

Тут все упирается в Siri и умные функции, ради которых многие и готовы потерпеть. По объему памяти данные расходятся: две утечки называют 12 ГБ, а аналитик Мин-Чи Куо говорит про 9 ГБ. Мы подробно разбирали, сколько памяти получит iPhone 18 и зачем ему столько.

С 9 ГБ памяти iPhone 18 не получит настройку голоса Siri и улучшенный диктофон из iOS 27, которым нужно 12 ГБ. У iPhone 17 этих 12 ГБ тоже нет, так что ради iOS 27 ждать смысла нет, если только Apple все-таки не поставит 12 ГБ. Пока таких гарантий нет, преимущество iPhone 18 по iOS 27 остается под вопросом.

Брать 17 Pro сейчас или дождаться новинки

С iPhone 17 Pro ситуация другая. iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут уже осенью 2026-го, так что полгода ждать, как с обычной моделью, не придется. Зато и цена, по прогнозам, вырастет заметнее всего именно на Pro. И здесь сразу возникает много вопросов.

Важны свежий процессор, уменьшенный вырез и топовая начинка, а бюджет позволяет? Тогда есть смысл дождаться презентации и купить новинку. Если же выбор идет между iPhone 17 Pro сейчас и подорожавшим iPhone 18 Pro осенью, взвесьте разницу в цене против набора новшеств, многие из которых пока держатся на слухах. Поверьте, вы сразу поймете, что переплачивать не за что и лучше покупать айфон сейчас. Отдельно мы разобрали, стоит ли менять 17 Pro на новинку и вывод там весьма однозначный — нет, не стоит. Кстати, иногда выгодными ценами на iPhone мы делимся в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.

iPhone 17 остается сильным выбором

Базовая модель этого поколения не выглядит устаревшей. Именно iPhone 17 я советую большинству людей: у него лучший баланс премиальных функций, производительности и цены, а моделям iPhone 17 Pro отдана лишь пара возможностей.

Тот же экран 120 Гц с ProMotion и always-on, те же основная и сверхширокоугольная камеры, почти не уступающий чип и такая же диагональ, как у iPhone 17 Pro. Не хватает телеобъектива, памяти чуть меньше, корпус менее прочный, а аккумулятор поменьше, но на этом различия и заканчиваются. Переходите со старого iPhone вроде iPhone 13, iPhone 14 или iPhone 15? iPhone 17 станет крупным апгрейдом, и ждать особого смысла нет, если вас не зацепили слухи про iPhone 18.

Если коротко, лучший момент для замены до осенней презентации, пока не сработали два фактора против покупателя: возможный рост цен на само устройство и падение стоимости старых iPhone. Именно их совпадение и делает раннюю покупку выгодной, чего с прошлым поколением обычно не бывает.

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