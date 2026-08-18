Стоит ли покупать Айфон 17 сейчас или подождать iPhone 18

Миша Королев

Впервые за долгие годы Apple не выпустит осенью базовый iPhone: младшую модель iPhone 18 перенесли на весну 2027. Цены на iPhone 17 при этом могут подрасти уже нынешней осенью, а сам iPhone 18, по слухам, получит упрощенные компоненты. Недавно мы разбирались в отличиях iPhone 18 от Pro-версии, а теперь смотрим, есть ли смысл ждать или брать текущее поколение.

Что берем: iPhone 17 или ждем iPhone 18?. Фото.

Что берем: iPhone 17 или ждем iPhone 18?

Осенью базовой новинки просто не будет

Схема запусков меняется. В сентябре Apple покажет только iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra, а обычный iPhone 18 доберется до магазинов лишь весной 2027 года.

Значит, осенью 2026 года прямой замены обычному iPhone 17 в продаже не появится. Рассчитывали на новый недорогой айфон в сентябре? Придется либо ждать примерно полгода, либо брать текущее поколение.

Чтобы не пропустить новости о новых айфонах, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Цены на iPhone 17 могут поползти вверх

Обычно старое поколение дешевеет после выхода нового. В этот раз все может сложиться иначе. Mac и iPad Apple подняла в цене еще в июне, а iPhone пока не трогала. По Pro-моделям прогноз такой: iPhone 18 Pro и Pro Max могут прибавить $100-300, да и обычный iPhone 18 рискует стать дороже.

Цены на iPhone 17 могут поползти вверх. Apple может увеличить цены на iPhone 17 в любой момент. Фото.

Apple может увеличить цены на iPhone 17 в любой момент

Для тех, кто выбирает именно iPhone 17, важнее другое. Аналитики TrendForce считают, что Apple поднимет цену на iPhone 17 одновременно с выходом iPhone 18 Pro, и подорожание затронет даже нынешние модели. Если так и выйдет, привычной выгоды от покупки прошлого поколения не будет.

Стартовая цена iPhone 17 составляет $799. Это цена для рынка США. В России его можно взять за 75-80 тысяч рублей. Если планируете сдавать старый iPhone по trade-in, сейчас он стоит дороже, чем будет стоить после выхода iPhone 18 Pro. Цены на прием старых айфонов падают с каждым новым запуском. Сомневаетесь, брать сейчас или подождать из-за возможного подорожания? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Новее не всегда значит лучше

По слухам, Apple собирается экономить на компонентах. Экран могут поставить менее яркий и подешевле, а чипы A20 урезать по числу графических ядер. Говорят и о том, что часть деталей для iPhone 18 возьмут от бюджетного iPhone 18e, сократив разницу между двумя устройствами.

Новее не всегда значит лучше. iPhone 18 может получить новый дизайн в стиле прошек, но это пока неточно. Фото.

iPhone 18 может получить новый дизайн в стиле прошек, но это пока неточно

Если это правда, iPhone 18 окажется менее выгодным, чем iPhone 17, и потеряет часть общего с дорогими айфонами. Проще говоря, базовая модель рискует сползти ближе к бюджетному сегменту. Изменения в новом поколении все-таки будут, и общая картина уже вырисовывается. Готовиться стоит вот к чему:

Новее не всегда значит лучше. Вырез Dynamic Island станет меньше. Фото.

Вырез Dynamic Island станет меньше

  • Чип A20 на 2-нанометровом техпроцессе, вероятно прибавит в скорости и энергоэффективности.
  • Оперативная память: у iPhone 17 ее 8 ГБ, у iPhone 18 по слухам будет 9 или 12 ГБ. Прибавка до 9 ГБ невелика, а вот 12 ГБ откроют новые функции Siri в iOS 27.
  • Фронтальная камера может вырасти до 24 мегапикселей вместо 18.
  • Уменьшенный «остров» Dynamic Island, такой же вырез, как у Pro-моделей.
  • Собственный модем C2 для более быстрой и стабильной связи.

Уже ходят разговоры, что базовый iPhone 18 получит начинку от Pro-моделей, и тогда встает вопрос, зачем вообще доплачивать за старшую версию.

Ждать ли ради умных функций iOS 27

Ждать ли ради умных функций iOS 27. Apple должна докинуть ОЗУ в iPhone 18, чтобы заработали все фишки Siri AI. Фото.

Apple должна докинуть ОЗУ в iPhone 18, чтобы заработали все фишки Siri AI

Тут все упирается в Siri и умные функции, ради которых многие и готовы потерпеть. По объему памяти данные расходятся: две утечки называют 12 ГБ, а аналитик Мин-Чи Куо говорит про 9 ГБ. Мы подробно разбирали, сколько памяти получит iPhone 18 и зачем ему столько.

С 9 ГБ памяти iPhone 18 не получит настройку голоса Siri и улучшенный диктофон из iOS 27, которым нужно 12 ГБ. У iPhone 17 этих 12 ГБ тоже нет, так что ради iOS 27 ждать смысла нет, если только Apple все-таки не поставит 12 ГБ. Пока таких гарантий нет, преимущество iPhone 18 по iOS 27 остается под вопросом.

Брать 17 Pro сейчас или дождаться новинки

С iPhone 17 Pro ситуация другая. iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут уже осенью 2026-го, так что полгода ждать, как с обычной моделью, не придется. Зато и цена, по прогнозам, вырастет заметнее всего именно на Pro. И здесь сразу возникает много вопросов.

Брать 17 Pro сейчас или дождаться новинки. Если хотите прошку, то лучше берите модель текущего поколения. Фото.

Если хотите прошку, то лучше берите модель текущего поколения

Важны свежий процессор, уменьшенный вырез и топовая начинка, а бюджет позволяет? Тогда есть смысл дождаться презентации и купить новинку. Если же выбор идет между iPhone 17 Pro сейчас и подорожавшим iPhone 18 Pro осенью, взвесьте разницу в цене против набора новшеств, многие из которых пока держатся на слухах. Поверьте, вы сразу поймете, что переплачивать не за что и лучше покупать айфон сейчас. Отдельно мы разобрали, стоит ли менять 17 Pro на новинку и вывод там весьма однозначный — нет, не стоит. Кстати, иногда выгодными ценами на iPhone мы делимся в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.

iPhone 17 остается сильным выбором

Базовая модель этого поколения не выглядит устаревшей. Именно iPhone 17 я советую большинству людей: у него лучший баланс премиальных функций, производительности и цены, а моделям iPhone 17 Pro отдана лишь пара возможностей.

iPhone 17 остается сильным выбором. iPhone 17 всё ещё топ, и большинству его хватит с огромным запасом. Фото.

iPhone 17 всё ещё топ, и большинству его хватит с огромным запасом

Тот же экран 120 Гц с ProMotion и always-on, те же основная и сверхширокоугольная камеры, почти не уступающий чип и такая же диагональ, как у iPhone 17 Pro. Не хватает телеобъектива, памяти чуть меньше, корпус менее прочный, а аккумулятор поменьше, но на этом различия и заканчиваются. Переходите со старого iPhone вроде iPhone 13, iPhone 14 или iPhone 15? iPhone 17 станет крупным апгрейдом, и ждать особого смысла нет, если вас не зацепили слухи про iPhone 18.

Если коротко, лучший момент для замены до осенней презентации, пока не сработали два фактора против покупателя: возможный рост цен на само устройство и падение стоимости старых iPhone. Именно их совпадение и делает раннюю покупку выгодной, чего с прошлым поколением обычно не бывает.

Купить iPhone 17

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzgzY1tJ4F

iPhone 17iPhone 18Смартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: iPhone 18
Чем iPhone 18 будет отличаться от iPhone 18 Pro и когда он выйдет. Фото.
Чем iPhone 18 будет отличаться от iPhone 18 Pro и когда он выйдет
Аккумулятор iPhone 18 Pro Max — как он изменит автономность и размеры по сравнению с 17 Pro Max. Фото.
Аккумулятор iPhone 18 Pro Max — как он изменит автономность и размеры по сравнению с 17 Pro Max
Как будет выглядеть Айфон 18: инсайдер слил дизайн. Фото.
Как будет выглядеть Айфон 18: инсайдер слил дизайн