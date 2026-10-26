iPhone Duo начал ломаться сразу после покупки. Экраны трескаются даже при первой настройке

Купили iPhone Duo и теперь раскрываете его с опаской? Похоже, тревога не на пустом месте. На Reddit уже собирают истории владельцев, у которых складной айфон сломался в первые сутки, а у кого-то прямо во время первой настройки. Хуже всего, что поломки похожи друг на друга почти как под копирку, так что списать все на кривые руки не выйдет. Apple пока молчит, зато в iFixit успели разобрать смартфон и нашли внутри несколько мест, которые выглядят подозрительно. Ниже расскажу, как выглядит поломка, на что грешат ремонтники и как подстраховаться, если ваш Duo еще целый. А о том, сколько iPhone Duo стоит в России, мы писали отдельно.



Трещина идет ровно по сгибу

Мы недавно разбирали, что будет с iPhone Duo после 32 000 складываний. Там речь шла о годах износа. Здесь экраны сдаются за несколько часов. Продажи стартовали в пятницу, 23 октября, и уже к выходным в сабреддите r/iPhoneDuo появилась общая ветка с говорящим названием crackgate. Один владелец пишет, что экран треснул через шесть часов после покупки. Другие не дотянули и до суток.

Картина у всех одна и та же. Внутренний экран трескается по центральной линии шарнира, а потом поперек дисплея загорается ровный ряд белых пикселей, который уже не гаснет. По словам самих владельцев, перед этим многие слышат хруст при складывании или раскрытии. Пара человек уверяет, что их Duo сломался еще на экране первоначальной настройки, то есть смартфон буквально не успел побывать в кармане.

Насколько проблема массовая, пока не знает никто. Бенджамин Мейо из 9to5Mac насчитал около десяти уникальных случаев. На фоне сотен тысяч, а то и миллионов проданных смартфонов это капля. Но одинаковый рисунок поломки настораживает куда сильнее, чем само число жалоб.

В Apple Store меняют сразу, у оператора придется ждать

Тем, кто покупал Duo в Apple Store, в основном повезло. Большинству владельцев с треснувшим экраном там без лишних разговоров выдали новый смартфон. Похоже, сотрудники уже видели такие аппараты и спорить не стали.

С операторами в США история грустнее. У них не оказалось запасных смартфонов на подмену, так что владельцам предлагают ждать. А одному покупателю и вовсе заявили, что он наверняка уронил Duo, и ремонт придется оплатить из своего кармана. Проверить, было ли падение на самом деле, нельзя, но сам сюжет показательный: без официальной позиции Apple каждый сервис решает по-своему.

Позиции действительно нет. 9to5Mac отправил компании запрос, ответа пока не последовало. Инструкций, как правильно складывать и раскрывать Duo, Apple тоже не давала. Если хотите узнать, чем все закончится, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: заявление Apple, если оно появится, мы разберем в тот же день.

iFixit подозревает три детали шарнира

Пока Apple молчит, разбираться взялись ремонтники. В iFixit разобрали iPhone Duo, просветили его на томографе и собрали 3D-модель шарнира по снимкам, видео разборки и патентам Apple. Механизм оказался сложнее, чем обещали патенты: шестеренки, пружины, сцепленные металлические звенья и изогнутые направляющие, которые ведут петлю так, чтобы экран гнулся каплей, а не ломался под острым углом.

Подозрительно, что многие трещины начинаются в одном и том же месте, на стыке выреза под шлейф и центральной опоры шарнира. Отсюда три возможные причины:

Центральная опорная планка не до конца убирается при закрытии и давит на экран сильнее, чем нужно.

Изогнутые направляющие при складывании поднимаются выше соседних деталей. Если они сдвигаются не так, как задумано, то могут задевать дисплей снизу.

В проблемной зоне сходятся сразу несколько жестких краев, и нагрузка на слои экрана концентрируется ровно там.

При этом в iFixit честно оговариваются, что разборка точную причину не доказывает. Это версии, а не диагноз. Похожую мысль выдвигают и сами владельцы: в одной партии мог оказаться чуть смещенный элемент шарнира, который подпирает экран изнутри. Звучит правдоподобно, особенно если вспомнить ролик, где экран Duo продавливается пальцем как раз над петлей.

Еще одна деталь из разборки: после теста с флуоресцентной пылью шарнир начал похрустывать, хотя пыли внутри оказалось заметно меньше, чем у других складных смартфонов, которые iFixit разбирали раньше. Защита IP68 никуда не делась, Duo по-прежнему выдерживает погружение на 6 метров на 30 минут.

Ремонтировать Duo проще других складных, но не дешевле

Ирония в том, что по ремонтопригодности iFixit поставили Duo предварительные 5 баллов из 10. Это лучшая оценка среди складных смартфонов, которые они когда-либо разбирали. Рамка внутреннего экрана держится на защелках, а не только на клее, поэтому снимается без поломки. Внешний экран тоже снимается неожиданно легко, а это важно: без него до многих внутренних деталей не добраться. Батарей две, на 11,567 и 7,506 Вт·ч, и обе приклеены клеем, который отходит под током. Правда, оценка предварительная: она зависит от того, начнет ли Apple продавать запчасти.

Только легкая разборка не делает ремонт дешевым. В США замена внутреннего экрана без AppleCare+ стоит 999 долларов при цене самого Duo от 1999 долларов. С подпиской AppleCare+ та же замена обойдется в 99 долларов, но сама подписка стоит 399 долларов единовременно. Отдельно Apple меняет защитный слой поверх складного экрана: 49 долларов без страховки и 19 со страховкой. Вот только трещина по сгибу это уже не слой, а сам дисплей.

В России все еще сложнее. Официального ремонта Apple у нас нет, AppleCare+ не продается, а Duo стоит от 300 тысяч рублей у МегаФона и почти до полумиллиона за версию на 2 ТБ. Поэтому гарантия крупного магазина для складного айфона значит больше, чем для любого другого iPhone.

Пока причину не назвали, лучше подстраховаться

Если ваш Duo еще целый, паниковать рано. Но пара привычек ничего не стоит, а при плохом раскладе сэкономит нервы и деньги:

В первые дни несколько раз спокойно сложите и раскройте смартфон и прислушайтесь. Хруст в шарнире — повод сразу идти в магазин, не дожидаясь трещины.

Закрывайте Duo за края корпуса, а не нажимом в центр экрана. Связь с поломками не доказана, но и смысла давить на сгиб нет.

Сохраните коробку и чек. Если покупали в России, уточните у магазина, как он принимает складные смартфоны на проверку и обмен.

Если экран треснул сам, не соглашайтесь сразу на версию с падением. По закону о защите прав потребителей в первые 15 дней после покупки смартфон с недостатком можно вернуть или обменять.

Тем, кто только присматривается к Duo, я бы посоветовал не спешить. Первые партии новой конструкции почти всегда приносят сюрпризы, а через пару недель станет ясно, это бракованная партия или проблема всех аппаратов. Заодно, возможно, Apple что-то скажет. Если ваш складной айфон уже начал хрустеть или по экрану пошла полоса, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе, что делать с магазином.

И еще мелочь, которая не спасет от брака, но продлит жизнь матовому покрытию: протирайте внутренний экран мягкой микрофиброй, а не краем футболки. Такие салфетки и другие недорогие аксессуары для айфонов часто попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Так стоит ли бояться за свой Duo? Пока причин для паники нет, но первые две недели я бы внимательно прислушивался к каждому его щелчку.