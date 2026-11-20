Мы уже привыкли, что Роскомнадзор регулярно что-нибудь блокирует. Иногда под раздачу попадают и сервисы, которые отдельно никто отключать не собирался. А теперь представьте, что доступ к серверам Apple, которые доставляют уведомления на iPhone, перекроют случайно или специально. Даже с работающим интернетом айфон может разом перестать сообщать о списаниях, новых письмах и сообщениях в чатах. Насколько удобно будет им пользоваться?



РКН уже ограничивал FaceTime, а с пушами риск шире

В декабре 2025 года Роскомнадзор заблокировал FaceTime, а в октябре 2026-го Apple внесли в реестр организаторов распространения информации. Мы уже разбирали, что означает включение Apple в реестр Роскомнадзора. В разборе от 3 ноября о блокировках сервисов Apple и Microsoft отдельно подняли вопрос об уведомлениях. Если перекрыть доступ к Apple Push Notification service (APNs), айфон лишится доставки пушей сразу от множества приложений. О блокировке APNs по всей России ведомство пока не объявляло.

В июле 2026 года у части пользователей в России уже были перебои с доступом к App Store. Измерения показывали, что доступ зависел от сети, а Роскомнадзор отрицал причастность. С уведомлениями перебои возможны и без отдельного решения об APNs. При сетевой блокировке иногда закрывают доступ сразу к целой группе IP-адресов. В 2018 году, когда РКН пытался заблокировать Telegram, под ограничения попали подсети Amazon и Google. На перебои со звонками тогда жаловались и в Viber, который пользовался серверами Amazon. Для APNs похожий риск возникнет, если под блокировку попадет диапазон адресов Apple, в который входят серверы уведомлений.

Масштаб зависит от того, какие адреса и сети затронет ограничение. Когда айфон не может связаться с серверами уведомлений Apple, он перестает получать пуши и от российских, и от иностранных приложений, которые используют APNs. Банк и мессенджер могут по-прежнему открываться. Их собственные серверы отвечают за работу приложений, а пуши доставляет Apple. Если его перекроют только у части операторов, у одного и того же человека пуши могут пропасть в мобильной сети и сохраниться на домашнем Wi-Fi.

Пуши могут пропадать уже сейчас, когда в городе мобильный интернет ограничивают белым списком. Серверы APNs в открытых перечнях операторов не указаны. Поэтому приложение из белого списка может открываться, а его уведомления на мобильном интернете не доходить. Следить за тем, что меняется у операторов и сервисов Apple, можно в наших каналах в Telegram и МАКС.

Без пушей можно пропустить списание и застрять на оплате

Пропажу пушей особенно легко заметить, когда от них зависит оплата покупки. О подозрительном списании можно узнать с опозданием, когда зайдете в банк. А если интернет-магазин ждет, пока вы подтвердите покупку, оплата может остановиться на этом шаге. Обычно вы переходите в банк по баннеру. Когда баннера нет, запрос стоит поискать в самом приложении. У некоторых банков для подтверждения доступен код из СМС. Если платеж завис и непонятно, завершился ли он, сначала проверьте историю операций и статус заказа. Так меньше шансов случайно оплатить покупку дважды.

Для оповещений о списаниях и пополнениях у ряда банков есть уведомления по СМС. Условия зависят от банка и тарифа. Проверьте, какой канал выбран для вашей карты. Автоматически заменить недоставленный пуш на СМС банк может только в том случае, если у него настроен такой переход. Для кода подтверждения и для уведомления о списании могут действовать разные правила.

Приложения, которые могут связаться со своими серверами, будут показывать данные при открытии. Переписку, движение денег и статус доставки можно проверить вручную. Задержаться может и обновление приложений в фоне. Некоторые из них используют невидимые пуши, чтобы загрузить свежие данные еще до того, как вы откроете экран. Даже после восстановления связи айфон может показать только часть пропущенных оповещений. APNs хранит только одно недоставленное уведомление на приложение и ограничивает срок его хранения.

Веб-версии приложений тоже зависят от APNs

После того как у приложений VK на iPhone пропали пуши, сайт на экране «Домой» помогал получать их снова. Так можно было вернуть уведомления Почты Mail.ru через веб-версию. У веб-приложения своя подписка на пуши. Поэтому оно может присылать баннеры, даже когда версия из App Store их лишилась.

Однако Web Push на iPhone тоже работает через APNs. Поддержка появилась в iOS 16.4. Сайт должен поддерживать веб-пуши, а вы должны добавить его на экран «Домой» и разрешить уведомления. Получив это разрешение, веб-приложение МАКС, например, может показать баннер о сообщении на заблокированном экране.

Если у айфона пропадет связь с APNs, пуш от веб-версии тоже не придет. Открытый сайт все еще сможет показывать новые сообщения, пока доступен сам сервис. Поэтому проверять веб-пуши стоит на заблокированном экране. Достаточно попросить кого-нибудь отправить вам новое сообщение, пока телефон лежит с погасшим дисплеем.

Обычные звонки и СМС идут через оператора

Звонки на мобильный номер продолжат поступать, пока работает голосовая связь. Обычные СМС с банковскими кодами и другими сообщениями доставит оператор. А вот синие сообщения iMessage зависят от APNs, так что при полной недоступности службы пострадает и этот способ переписки.

Звонок в мессенджере может выглядеть как обычный вызов на айфоне, даже если за ним стоит совсем другой способ доставки. Когда мессенджер открыт и держит связь со своим сервером, он может узнать о вызове напрямую. Чтобы разбудить приложение в фоне, разработчики могут использовать PushKit, который работает через APNs. Если такой сигнал не дойдет, на заблокированном телефоне экран вызова может так и не появиться. Поэтому для срочного разговора лучше заранее оставить собеседнику обычный номер.

Будильники и напоминания, уже запланированные на устройстве, сработают без связи с серверами Apple. А если у вас разом замолчали банк, почта и чаты, сравните доставку на мобильном интернете и на Wi-Fi. В отдельной инструкции мы показывали, как отличить сетевой сбой от проблемы на своем айфоне. Если удалось заметить разницу между операторами, напишите об этом в нашем чате в Telegram или МАКС.

Если держите запасной телефон на случай перебоев со связью, кабели и компактные зарядки к нему мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А для важных оповещений вроде банковских кодов имеет смысл уже сейчас узнать, какие из них можно получить по СМС.