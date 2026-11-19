Вам кажется, что с код-паролем и Face ID айфон в полной безопасности? Даже с заблокированным экраном кто-то может получить ваши SMS с кодами для входа в мессенджеры или восстановления доступа к онлайн-банку. На iPhone с физической SIM-картой есть настройка, которая закрывает этот пробел. Я уже включил ее у себя и помог настроить родным и друзьям. Теперь ваша очередь.



Код-пароль защищает айфон, а SIM-карта живет отдельно

На самом айфоне можно скрыть текст уведомлений до разблокировки. Удобно, когда телефон лежит на столе экраном вверх и на него приходит код для входа. Но у этой настройки есть граница. Если айфон потеряется вместе с физической SIM-картой, ее можно вынуть из лотка и поставить в другой телефон. Когда на карте отключен PIN, она сможет подключиться к сети, а новые звонки и SMS будут приходить уже на тот аппарат.

Поэтому я бы в первую очередь проверил SIM-карту с основным номером. Вспомните, куда вам приходил последний код для входа или восстановления пароля. На этот же номер могут быть завязаны почта и мессенджеры, которыми вы пользуетесь на компьютере. Для перехвата свежего SMS-кода достаточно доступа к самой симке. Меня в этой истории больше всего цепляет именно то, что экран айфона все это время может оставаться заблокированным.

Вся история с лотком актуальна для тех, у кого в iPhone действительно установлена физическая SIM-карта. Бывает, что лоток есть, но основной номер уже переведен на eSIM. Ее физически вынуть из корпуса нельзя, хотя в iOS для нее тоже можно включить PIN. А если основной номер у вас на eSIM, а запасной остался на пластике, посмотрите, к каким сервисам до сих пор привязан запасной. Номер, которым вы редко звоните, вполне может оставаться номером для восстановления пароля.

При перестановке карты срабатывает ее собственный PIN

Здесь и пригодится отдельный PIN SIM-карты. После включения защиты айфон запрашивает его при перезагрузке. Такой же запрос появится, если поставить карту в другой телефон. Пока код не введен, эта SIM не подключится к сотовой сети. Входящие звонки и SMS на нее не поступят, мобильный интернет через нее тоже не заработает.

Экран при этом можно разблокировать обычным код-паролем и пользоваться айфоном по Wi-Fi. Представьте, что ночью телефон разрядился, а утром вы поставили его на зарядку и открыли мессенджер дома. Сообщения через Wi-Fi уже идут, поэтому легко пропустить, что сама SIM еще заблокирована. Позже вы выйдете из дома, и мобильный интернет через эту линию не заработает, пока не введете PIN. Именно этот момент я бы показал родным сразу после настройки.

При каждом нажатии на боковую кнопку ничего вводить не придется. Обычная блокировка экрана оставляет работающую SIM в сети. В повседневном использовании разница заметна прежде всего после перезагрузки или когда вы переставляете карту в новый телефон. Другие настройки iPhone, которые полезно проверить заранее, мы собрали в отдельном материале о защите айфона от кражи.

Про такие мелочи в настройках iPhone мы пишем в нашем канале в Telegram и канале AppleInsider.ru в МАКС. Можно переслать статью родным и пройти по пунктам вместе, пока у всех есть время найти коды оператора.

Тумблер находится в настройках сотовой связи

Перед тем как открывать меню, найдите действующий PIN своей SIM-карты. При включении iPhone попросит именно его. Если вы никогда не меняли код, нужен стандартный PIN от оператора. На этом шаге не нужно придумывать новую комбинацию. Для нее в меню есть отдельная строка.

Откройте «Настройки» и зайдите в раздел «Сотовая связь». Если на айфоне настроены два номера, выберите тот, которому соответствует физическая SIM-карта. Когда в этом разделе виден только один номер, переходите к следующему шагу. Нажмите «SIM-PIN» (в инструкции Apple этот пункт называется «PIN-код SIM-карты»), затем включите переключатель SIM-PIN. Введите действующий PIN этой карты и подтвердите ввод.

Заводской PIN есть смысл поменять. Я бы выбрал код, отличный от того, которым разблокирую сам айфон.

В том же меню нажмите «Изменить PIN». На экране «Текущий PIN» введите действующий код SIM-карты. На экране «Новый PIN» введите новую комбинацию и повторите ее, когда айфон попросит подтвердить код.

Запишите новый PIN там, где сможете посмотреть его даже с другого устройства. Подойдет менеджер паролей, к которому у вас есть доступ с компьютера.

После настройки можно перезапустить айфон, ввести SIM-PIN и проверить, что линия снова ловит сеть. При двух номерах смотрите именно на тот, для которого включили защиту. Вторая линия может работать как обычно, пока первая ждет ввода кода. Пропал нужный пункт в настройках? Название модели и число линий помогут разобраться в чате AppleInsider.ru в Telegram или нашем чате в МАКС.

Старый PIN лучше искать у оператора, чем по памяти

Помните пластиковую карточку, из которой вы выдавили симку? На ней могут быть напечатаны PIN и PUK. Первый нужен для обычной разблокировки SIM, второй пригодится, если карта заблокировалась после неверных попыток ввода PIN. При этом на пластике указан исходный PIN. Если вы меняли комбинацию несколько лет назад, напечатанный код уже не подойдет.

Пластик давно выбросили? Обратитесь к оператору. Он подскажет, как узнать стандартный PIN или получить PUK после подтверждения личности владельца номера. Если айфон уже просит PUK, остановитесь и найдите верный код. На его ввод тоже отведено ограниченное число попыток. Когда они закончатся, у оператора придется запросить замену SIM-карты.

Я бы настраивал защиту близким, когда они рядом и могут сами ввести код после перезапуска. Особенно если номер оформлен на одного человека, а телефоном пользуется другой. Заранее выясните, к кому обращаться за PUK, чтобы после перезагрузки не искать владельца договора по всей семье.

Кстати, ключ для лотка удобно держать вместе с запасным кабелем, если часто меняете телефоны или ставите местную SIM в поездке. Дорожные мелочи для айфона попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если пластиковая симка до сих пор стоит в вашем айфоне, найдите ее коды сегодня и включите PIN. Потом загляните в настройки у родных. Дайте им один раз разблокировать SIM самостоятельно. Когда айфон в следующий раз разрядится, запрос PIN будет уже знакомым.