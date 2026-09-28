Как бесплатно включить 5G на iPhone в России
Если у вас iPhone с поддержкой 5G и SIM-карта российского оператора, переключателя 5G в настройках вы не найдете. Пока Минцифры ведет переговоры с Apple о запуске сети на айфонах, энтузиасты с 4PDA нашли обходной путь и заодно открыли пару функций, которых у нас раньше не было вовсе. Я проверил способ на своем iPhone с МТС и Мегафоном. 5G действительно появился, но результат замера меня удивил, а у самого метода есть условия, о которых лучше узнать до установки. Ниже расскажу, откуда берется 5G, чем за него придется заплатить и как повторить все самому.
Откуда на iPhone берется 5G
Официально Apple не включает 5G для российских операторов. Для каждой SIM-карты iOS подгружает операторский профиль, и в российских профилях эта функция просто выключена. Поэтому на совместимом iPhone пункта с 5G в меню нет, даже если смартфон физически умеет работать в таких сетях.
Обойти ограничение помогает CarrierSIM. Это небольшой скрипт для macOS и Windows, который опубликовал пользователь 4PDA под ником vl_w. Он считывает IMSI, то есть уникальный идентификатор вашей SIM-карты, и привязывает к ней профиль венгерского Vodafone. Этот профиль уже есть в прошивке iPhone, скачивать его не нужно. Номер, тариф и оператор остаются прежними. Меняется только набор настроек, по которому iOS решает, какие сетевые функции вам показать.
Чтобы записать такую привязку в систему, скрипт использует баг в синхронизации приложения «Книги». Через него можно выйти за пределы папки Apple Books и положить файл туда, куда обычно доступа нет. После этого iPhone перечитывает профили и считает, что ваша SIM принадлежит Vodafone Hungary. А раз так, открывает все, что в этом профиле разрешено.
По тестам автора скрипта, CarrierSIM дает сразу три вещи:
- 5G на части диапазонов;
- вызовы по Wi-Fi (VoWiFi) для российских SIM-карт;
- кодек EVS, который улучшает качество голоса в звонках. В штатных российских и белорусских профилях на iPhone 14 и новее его нет.
Поддерживаются модели от iPhone 14 до iPhone 18. Схема работает с российскими и белорусскими операторами. Скрипт распространяется совершенно бесплатно, и автор скрипта отдельно предупреждает: если кто-то предлагает вам «секретную активацию 5G» за деньги, это попытка заработать на том, что вы спокойно сделаете сами за пару минут.
Как пользоваться CarrierSIM
Мы тоже решили не оставаться в стороне и протестировали этот скрипт на iPhone 17. Для установки понадобится Mac или компьютер на Windows, iPhone на подходящей версии iOS и кабель. На Mac весь процесс у меня занял пару минут, никаких дополнительных программ кроме Python ставить не пришлось.
Кабель подойдет любой, главное, чтобы он передавал данные, а не только заряжал. Если подходящего провода дома не нашлось, недорогие варианты регулярно появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Дальше действуем по шагам:
- Скачайте Python с официального сайта в версии для своей операционной системы и установите его. На Windows во время установки отметьте пункт Add Python to PATH, иначе скрипт может не найти интерпретатор.
- Загрузите архив со скриптом из поста автора на 4PDA. Сейчас там актуальна вторая версия CarrierSIM.
- Распакуйте архив и запустите файл «Запуск…» для своей операционной системы.
- Подключите iPhone к компьютеру кабелем. Если смартфон спросит, доверять ли этому компьютеру, подтвердите.
- В окне программы отправьте цифру 1 и дождитесь результата. Весь процесс занимает пару минут.
- Откройте на iPhone Настройки — Сотовая связь.
- Если у вас несколько номеров, выберите нужный и перейдите в раздел «Голос и данные».
- Выберите «5G автоматически» или «5G включена».
- Дождитесь, пока в строке состояния появится значок 5G, и идите измерять скорость.
Разница между двумя режимами простая. В режиме «5G автоматически» iPhone переходит на 5G, только когда это заметно ускоряет работу, а в остальное время бережет заряд. «5G включена» держит смартфон в сети пятого поколения всегда, когда она доступна. Батарея в этом случае садится быстрее. Не забывайте, что после перезагрузки iPhone настройка может слететь. Тогда просто подключите смартфон к компьютеру и снова запустите скрипт.
Если программа выдает ошибку, на Windows сначала проверьте, установлены ли Python, драйверы и iTunes. А если разобраться так и не вышло, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут.
Минусы, о которых лучше знать до установки
Главное ограничение связано с версией iOS. Способ держится на ошибке в «Книгах», и Apple может закрыть ее в любом обновлении. Скрипт проверен на релизной iOS 27.0 и на iOS 27.2 beta 2, но лазейку могут убрать уже в iOS 27.0.1. Точных сроков нет. Если вы поставите обновление, в котором баг исправлен, настройка, скорее всего, слетит, а повторно запустить скрипт уже не получится.
Поэтому совет простой: оставаться на текущей версии и отключить автообновление iOS. Сделать это можно в разделе Настройки — Основные — Обновление ПО — Автообновление. Но у такого решения есть обратная сторона. Вместе с новыми функциями вы откладываете и исправления безопасности, а Apple нередко закрывает в обновлениях серьезные уязвимости. Так что стоит ли 5G такого компромисса, каждому придется решать самому.
Второй нюанс касается перезагрузки. Примерно в 90% случаев после перезапуска iPhone настройка слетает, и скрипт приходится запускать заново. Сама процедура занимает около 10 секунд, но каждый раз для нее нужны компьютер и кабель.
Третий момент чисто визуальный. После смены профиля в строке состояния вместо привычного LTE начнет отображаться значок 4G. На скорость и работу сети это не влияет, просто профиль Vodafone так подписывает соединение. Пугаться не нужно.
Есть и другие оговорки:
- 5G работает только на части диапазонов, поэтому в некоторых местах значок может не появиться даже в зоне покрытия;
- установку автор скрипта проверял на macOS, поддержка Windows заявлена, но сам он ее не тестировал;
- скрипт использует уязвимость iOS и получает доступ к подключенному iPhone, так что все действия вы выполняете на свой страх и риск.
Откатить изменения можно через тот же скрипт. А если Apple все-таки закроет лазейку, мы сразу расскажем об этом в нашем Telegram-канале и канале в МАКС. Так вы узнаете новость до того, как нажмете «Обновить».
Что показал 5G от МТС в реальном замере
Прежде чем ждать чудес, учтите, что 5G в России работает далеко не везде. Посмотреть, в каких городах запустили 5G, можно в нашем отдельном материале.
Я проверял способ на SIM-карте Мегафон. Сначала замерил скорость в сети 5G, а примерно через полчаса в той же точке сделал замер в 4G, чтобы было с чем сравнить. Вот что получилось:
|Параметр
|5G
|4G
|Входящая скорость
|140,68 Мбит/с
|67,05 Мбит/с
|Исходящая скорость
|16,69 Мбит/с
|39,78 Мбит/с
|Задержка
|29 мс
|45 мс
На загрузку 5G оказался быстрее более, чем в два раза. Пожалуй, уже этого достаточно, чтобы попробовать этот скрипт на своем айфоне. Есть и поправка на мои условия. Я нахожусь на самой границе зоны покрытия 5G, поэтому смартфон постоянно скачет между сетями. Если переместиться ближе к центру покрытия, соединение становится стабильнее и iPhone перестает прыгать с 5G на 4G. А вот скорость принципиально не меняется.
Отдельно про вызовы по Wi-Fi. У многих пользователей функция заработала, в сети уже полно скриншотов с активным VoWiFi на российских SIM-картах. Мне тоже удалось ее включить и даже не потребовалось никаких танцев с бубнами. Активировать функцию можно так: Настройки — Сотовая связь, выберите SIM-карту, если их несколько, и активируйте тумблер «Вызовы по Wi-Fi».
Для первого подключения есть небольшая хитрость. После включения тумблера переведите iPhone в авиарежим и подключитесь к Wi-Fi. Когда VoWiFi заработает, авиарежим можно выключить, дальше функция должна включаться автоматически.
Включить 5G на iPhone с российской SIM действительно можно, и вы получите реальный выигрыш по скорости. Вопрос только с покрытием. Я нахожусь в Новосибирске, городе-миллионнике, и даже здесь зона 5G оставляет желать лучшего. Куда полезнее выглядят вызовы по Wi-Fi и кодек EVS, которых у нас раньше не было. Если решитесь, не забудьте отключить автообновление и держите компьютер под рукой на случай перезагрузки.