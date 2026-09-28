Как бесплатно включить 5G на iPhone в России

Если у вас iPhone с поддержкой 5G и SIM-карта российского оператора, переключателя 5G в настройках вы не найдете. Пока Минцифры ведет переговоры с Apple о запуске сети на айфонах, энтузиасты с 4PDA нашли обходной путь и заодно открыли пару функций, которых у нас раньше не было вовсе. Я проверил способ на своем iPhone с МТС и Мегафоном. 5G действительно появился, но результат замера меня удивил, а у самого метода есть условия, о которых лучше узнать до установки. Ниже расскажу, откуда берется 5G, чем за него придется заплатить и как повторить все самому.



Откуда на iPhone берется 5G

Официально Apple не включает 5G для российских операторов. Для каждой SIM-карты iOS подгружает операторский профиль, и в российских профилях эта функция просто выключена. Поэтому на совместимом iPhone пункта с 5G в меню нет, даже если смартфон физически умеет работать в таких сетях.

Обойти ограничение помогает CarrierSIM. Это небольшой скрипт для macOS и Windows, который опубликовал пользователь 4PDA под ником vl_w. Он считывает IMSI, то есть уникальный идентификатор вашей SIM-карты, и привязывает к ней профиль венгерского Vodafone. Этот профиль уже есть в прошивке iPhone, скачивать его не нужно. Номер, тариф и оператор остаются прежними. Меняется только набор настроек, по которому iOS решает, какие сетевые функции вам показать.

Чтобы записать такую привязку в систему, скрипт использует баг в синхронизации приложения «Книги». Через него можно выйти за пределы папки Apple Books и положить файл туда, куда обычно доступа нет. После этого iPhone перечитывает профили и считает, что ваша SIM принадлежит Vodafone Hungary. А раз так, открывает все, что в этом профиле разрешено.

По тестам автора скрипта, CarrierSIM дает сразу три вещи:

5G на части диапазонов;

вызовы по Wi-Fi (VoWiFi) для российских SIM-карт;

кодек EVS, который улучшает качество голоса в звонках. В штатных российских и белорусских профилях на iPhone 14 и новее его нет.

Поддерживаются модели от iPhone 14 до iPhone 18. Схема работает с российскими и белорусскими операторами. Скрипт распространяется совершенно бесплатно, и автор скрипта отдельно предупреждает: если кто-то предлагает вам «секретную активацию 5G» за деньги, это попытка заработать на том, что вы спокойно сделаете сами за пару минут.

Как пользоваться CarrierSIM

Мы тоже решили не оставаться в стороне и протестировали этот скрипт на iPhone 17. Для установки понадобится Mac или компьютер на Windows, iPhone на подходящей версии iOS и кабель. На Mac весь процесс у меня занял пару минут, никаких дополнительных программ кроме Python ставить не пришлось.

Кабель подойдет любой, главное, чтобы он передавал данные, а не только заряжал. Если подходящего провода дома не нашлось, недорогие варианты регулярно появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Дальше действуем по шагам:

Скачайте Python с официального сайта в версии для своей операционной системы и установите его. На Windows во время установки отметьте пункт Add Python to PATH, иначе скрипт может не найти интерпретатор. Загрузите архив со скриптом из поста автора на 4PDA. Сейчас там актуальна вторая версия CarrierSIM. Распакуйте архив и запустите файл «Запуск…» для своей операционной системы. Подключите iPhone к компьютеру кабелем. Если смартфон спросит, доверять ли этому компьютеру, подтвердите. В окне программы отправьте цифру 1 и дождитесь результата. Весь процесс занимает пару минут. Откройте на iPhone Настройки — Сотовая связь. Если у вас несколько номеров, выберите нужный и перейдите в раздел «Голос и данные». Выберите «5G автоматически» или «5G включена». Дождитесь, пока в строке состояния появится значок 5G, и идите измерять скорость.

Разница между двумя режимами простая. В режиме «5G автоматически» iPhone переходит на 5G, только когда это заметно ускоряет работу, а в остальное время бережет заряд. «5G включена» держит смартфон в сети пятого поколения всегда, когда она доступна. Батарея в этом случае садится быстрее. Не забывайте, что после перезагрузки iPhone настройка может слететь. Тогда просто подключите смартфон к компьютеру и снова запустите скрипт.

Если программа выдает ошибку, на Windows сначала проверьте, установлены ли Python, драйверы и iTunes. А если разобраться так и не вышло, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут.

Минусы, о которых лучше знать до установки

Главное ограничение связано с версией iOS. Способ держится на ошибке в «Книгах», и Apple может закрыть ее в любом обновлении. Скрипт проверен на релизной iOS 27.0 и на iOS 27.2 beta 2, но лазейку могут убрать уже в iOS 27.0.1. Точных сроков нет. Если вы поставите обновление, в котором баг исправлен, настройка, скорее всего, слетит, а повторно запустить скрипт уже не получится.

Поэтому совет простой: оставаться на текущей версии и отключить автообновление iOS. Сделать это можно в разделе Настройки — Основные — Обновление ПО — Автообновление. Но у такого решения есть обратная сторона. Вместе с новыми функциями вы откладываете и исправления безопасности, а Apple нередко закрывает в обновлениях серьезные уязвимости. Так что стоит ли 5G такого компромисса, каждому придется решать самому.

Второй нюанс касается перезагрузки. Примерно в 90% случаев после перезапуска iPhone настройка слетает, и скрипт приходится запускать заново. Сама процедура занимает около 10 секунд, но каждый раз для нее нужны компьютер и кабель.

Третий момент чисто визуальный. После смены профиля в строке состояния вместо привычного LTE начнет отображаться значок 4G. На скорость и работу сети это не влияет, просто профиль Vodafone так подписывает соединение. Пугаться не нужно.

Есть и другие оговорки:

5G работает только на части диапазонов, поэтому в некоторых местах значок может не появиться даже в зоне покрытия;

установку автор скрипта проверял на macOS, поддержка Windows заявлена, но сам он ее не тестировал;

скрипт использует уязвимость iOS и получает доступ к подключенному iPhone, так что все действия вы выполняете на свой страх и риск.

Откатить изменения можно через тот же скрипт. А если Apple все-таки закроет лазейку, мы сразу расскажем об этом в нашем Telegram-канале и канале в МАКС. Так вы узнаете новость до того, как нажмете «Обновить».

Что показал 5G от МТС в реальном замере

Прежде чем ждать чудес, учтите, что 5G в России работает далеко не везде. Посмотреть, в каких городах запустили 5G, можно в нашем отдельном материале.

Я проверял способ на SIM-карте Мегафон. Сначала замерил скорость в сети 5G, а примерно через полчаса в той же точке сделал замер в 4G, чтобы было с чем сравнить. Вот что получилось:

Параметр 5G 4G Входящая скорость 140,68 Мбит/с 67,05 Мбит/с Исходящая скорость 16,69 Мбит/с 39,78 Мбит/с Задержка 29 мс 45 мс

На загрузку 5G оказался быстрее более, чем в два раза. Пожалуй, уже этого достаточно, чтобы попробовать этот скрипт на своем айфоне. Есть и поправка на мои условия. Я нахожусь на самой границе зоны покрытия 5G, поэтому смартфон постоянно скачет между сетями. Если переместиться ближе к центру покрытия, соединение становится стабильнее и iPhone перестает прыгать с 5G на 4G. А вот скорость принципиально не меняется.

Отдельно про вызовы по Wi-Fi. У многих пользователей функция заработала, в сети уже полно скриншотов с активным VoWiFi на российских SIM-картах. Мне тоже удалось ее включить и даже не потребовалось никаких танцев с бубнами. Активировать функцию можно так: Настройки — Сотовая связь, выберите SIM-карту, если их несколько, и активируйте тумблер «Вызовы по Wi-Fi».

Для первого подключения есть небольшая хитрость. После включения тумблера переведите iPhone в авиарежим и подключитесь к Wi-Fi. Когда VoWiFi заработает, авиарежим можно выключить, дальше функция должна включаться автоматически.

Включить 5G на iPhone с российской SIM действительно можно, и вы получите реальный выигрыш по скорости. Вопрос только с покрытием. Я нахожусь в Новосибирске, городе-миллионнике, и даже здесь зона 5G оставляет желать лучшего. Куда полезнее выглядят вызовы по Wi-Fi и кодек EVS, которых у нас раньше не было. Если решитесь, не забудьте отключить автообновление и держите компьютер под рукой на случай перезагрузки.