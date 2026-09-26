Я сравнил ластик для фото в iOS 26 и iOS 27 — и обалдел

Удалить с фотографии лишний предмет всегда было отдельным приключением: то тянешь палец по экрану в сторонней программе, то отдаешь снимок на обработку и ждешь. В iOS этим занимается встроенный ластик, и в новой версии системы он заметно прибавил. Недавно мы разбирали причины перейти на iOS 27, а теперь у вас появился еще один повод. Ниже расскажу, что это за инструмент и на каких айфонах он работает, как его включить с нуля, какие режимы обработки завезли в iOS 27 и чем итог отличается от прошлогоднего. Разница между версиями оказалась не косметической, и дальше вы увидите, где именно она вылезает.



Нашли что-то интересное на AliExpress и хотите поделиться? Загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там собираем годные находки

Что за ластик и на каких iPhone он есть

Ластик — это встроенный в приложение «Фото» инструмент, который убирает со снимка лишние объекты и достраивает фон на их месте. Работает он не вручную кистью, а через нейросеть: вы указываете, что мешает, а система сама решает, чем заполнить освободившееся место. Если сомневаетесь, стоит ли вообще обновляться ради таких функций, у нас есть отдельный материал про то, почему стоит обновиться на iOS 27 прямо сейчас.

Главная особенность в том, что инструмент опирается на вычисления прямо на устройстве, поэтому список поддерживаемых моделей ограничен. Работает не на всех айфонах — нужен чип посвежее. Совместимые модели:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17e

iPhone Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Если ваша модель старше, ластик в «Фото» просто не появится — это ограничение железа, а не региона или языка. Хотите узнать про возможности камеры и обработки снимков еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно разбираем скрытые фишки системы.

Как включить ластик с нуля

Первый запуск нередко ставит в тупик: кнопки нет, а инструмент вроде бы есть. На деле все просто, но с одним обязательным условием. Если после обновления что-то пошло не так, отдельно почитайте, что делать если айфон греется и быстро садится — это частая история первых дней.

Порядок действий такой:

Откройте приложение «Фото» и выберите любой снимок. Нажмите на значок ползунков внизу экрана. Переключитесь в раздел «Инструменты». Выберите пункт «Очистить». Дождитесь, пока инструмент подготовится к работе.

Ключевой момент — обязательно нужен Wi-Fi. При первом включении айфон подгружает данные с серверов Apple, и без сети инструмент не активируется. Это разовая загрузка: дальше ластик работает и без постоянного подключения. Отдельно отмечу, что менять язык системы и активировать Apple Intelligence с Siri для этого не требуется — «Очистить» доступен сам по себе.

Не смогли найти нужный пункт или загрузка встала? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по конкретной модели и версии прошивки.

Режимы работы ластика в iOS 27

Главное новшество новой системы — выбор режима обработки. Раньше вариант был один, теперь их три, и под разные задачи они подходят по-разному. Разберем каждый.

Авто — режим по умолчанию. Система сама оценивает сложность участка и подбирает подходящий способ обработки. Удобно, когда не хочется думать: закинул снимок, отметил лишнее, получил результат. Для большинства бытовых случаев этого хватает.

Быстро — режим скоростной ретуши. Айфон обрабатывает выделенную область почти мгновенно, но и результат соответствующий: на простом фоне все чисто, а вот на сложной фактуре могут остаться артефакты и смазанные края. Быстро — для простых сюжетов, где нужно убрать что-то очевидное и не приглядываться к деталям.

Высокое качество — режим глубокой обработки. Тут айфон не торопится: он дольше просчитывает фон, аккуратнее достраивает текстуры и лучше справляется со сложными участками. Результат появляется заметно позже, зато границы чище и следов вмешательства почти не видно. Именно этот режим стоит включать, когда снимок пойдет в публикацию или в семейный архив.

Разница между «Быстро» и «Высокое качество» лучше всего видна на одном и том же кадре. Возьмите фото с лишним объектом на неоднородном фоне и прогоните через оба режима подряд — контраст будет очевидным.

На скоростном варианте по краям заретушированной зоны часто остается легкая «каша», особенно если рядом была четкая линия или узор. В режиме высокого качества эти же места выглядят цельными, как будто предмета там и не было.

Чем ластик в iOS 27 отличается от iOS 26

Теперь самое интересное — стоило ли вообще обновляться ради ластика. Чтобы ответить честно, я прогнал один и тот же снимок через iOS 26 и iOS 27 в режиме высокого качества и сравнил итог. Если после апдейта столкнетесь с быстрой разрядкой, снова напомню про материал о том, что делать если айфон греется — фоновая обработка нагружает чип.

Начну с неожиданного вывода: в режиме «Быстро» обе версии дают практически одинаковый результат. Скоростная ретушь и там, и там работает по упрощенному алгоритму, так что здесь iOS 27 не показывает преимущества — если вам хватает быстрого варианта, разницы вы не заметите.

А вот на высоком качестве все меняется. iOS 27 обходит прошлую версию заметно: там, где iOS 26 оставляла размытые пятна, повторяющиеся куски фона и рваные границы на месте удаленного объекта, новая система достраивает текстуру ровнее и аккуратнее. Особенно это видно на однородных, но не идеально гладких поверхностях — стена, ткань, асфальт: iOS 26 нередко «замыливает» участок, а iOS 27 сохраняет фактуру и не выдает следов вмешательства.

Если коротко разложить по пользователям: тем, кто убирает с фото случайных людей, провода и мусор от случая к случаю и не всматривается в результат, разницы между версиями почти нет — «Быстро» одинаков везде. А вот тем, кто готовит снимки всерьез — для соцсетей, объявлений, портфолио или архива, — режим высокого качества в iOS 27 дает ощутимо более чистую картинку, и ради него обновление действительно оправдано. Возникли вопросы по обработке на вашей модели? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберем вместе.

Как откатить изменения

Ластик не портит оригинал безвозвратно — правку всегда можно отменить, даже спустя время. Возврат к оригиналу работает всегда, потому что iPhone хранит исходник отдельно от отредактированной версии. Так что экспериментировать с удалением объектов можно смело: испортить снимок насовсем не получится.

Чтобы вернуть фото в исходное состояние:

Откройте отредактированный снимок в приложении «Фото». Нажмите на значок ползунков для перехода в режим правки. Тапните «Вернуть» в правом верхнем углу. Подтвердите возврат к оригиналу.

После этого все следы работы ластика исчезнут, а снимок станет таким, каким был до обработки. Разбираем такие тонкости работы с «Фото» и другие функции системы в наших каналах в Telegram и МАКС.