Я сравнил ластик для фото в iOS 26 и iOS 27 — и обалдел
Удалить с фотографии лишний предмет всегда было отдельным приключением: то тянешь палец по экрану в сторонней программе, то отдаешь снимок на обработку и ждешь. В iOS этим занимается встроенный ластик, и в новой версии системы он заметно прибавил. Недавно мы разбирали причины перейти на iOS 27, а теперь у вас появился еще один повод. Ниже расскажу, что это за инструмент и на каких айфонах он работает, как его включить с нуля, какие режимы обработки завезли в iOS 27 и чем итог отличается от прошлогоднего. Разница между версиями оказалась не косметической, и дальше вы увидите, где именно она вылезает.
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Что за ластик и на каких iPhone он есть
Ластик — это встроенный в приложение «Фото» инструмент, который убирает со снимка лишние объекты и достраивает фон на их месте. Работает он не вручную кистью, а через нейросеть: вы указываете, что мешает, а система сама решает, чем заполнить освободившееся место. Если сомневаетесь, стоит ли вообще обновляться ради таких функций, у нас есть отдельный материал про то, почему стоит обновиться на iOS 27 прямо сейчас.
Главная особенность в том, что инструмент опирается на вычисления прямо на устройстве, поэтому список поддерживаемых моделей ограничен. Работает не на всех айфонах — нужен чип посвежее. Совместимые модели:
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone Air
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
Если ваша модель старше, ластик в «Фото» просто не появится — это ограничение железа, а не региона или языка. Хотите узнать про возможности камеры и обработки снимков еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно разбираем скрытые фишки системы.
Как включить ластик с нуля
Первый запуск нередко ставит в тупик: кнопки нет, а инструмент вроде бы есть. На деле все просто, но с одним обязательным условием. Если после обновления что-то пошло не так, отдельно почитайте, что делать если айфон греется и быстро садится — это частая история первых дней.
Порядок действий такой:
- Откройте приложение «Фото» и выберите любой снимок.
- Нажмите на значок ползунков внизу экрана.
- Переключитесь в раздел «Инструменты».
- Выберите пункт «Очистить».
- Дождитесь, пока инструмент подготовится к работе.
Ключевой момент — обязательно нужен Wi-Fi. При первом включении айфон подгружает данные с серверов Apple, и без сети инструмент не активируется. Это разовая загрузка: дальше ластик работает и без постоянного подключения. Отдельно отмечу, что менять язык системы и активировать Apple Intelligence с Siri для этого не требуется — «Очистить» доступен сам по себе.
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Режимы работы ластика в iOS 27
Главное новшество новой системы — выбор режима обработки. Раньше вариант был один, теперь их три, и под разные задачи они подходят по-разному. Разберем каждый.
Авто — режим по умолчанию. Система сама оценивает сложность участка и подбирает подходящий способ обработки. Удобно, когда не хочется думать: закинул снимок, отметил лишнее, получил результат. Для большинства бытовых случаев этого хватает.
Быстро — режим скоростной ретуши. Айфон обрабатывает выделенную область почти мгновенно, но и результат соответствующий: на простом фоне все чисто, а вот на сложной фактуре могут остаться артефакты и смазанные края. Быстро — для простых сюжетов, где нужно убрать что-то очевидное и не приглядываться к деталям.
Высокое качество — режим глубокой обработки. Тут айфон не торопится: он дольше просчитывает фон, аккуратнее достраивает текстуры и лучше справляется со сложными участками. Результат появляется заметно позже, зато границы чище и следов вмешательства почти не видно. Именно этот режим стоит включать, когда снимок пойдет в публикацию или в семейный архив.
Разница между «Быстро» и «Высокое качество» лучше всего видна на одном и том же кадре. Возьмите фото с лишним объектом на неоднородном фоне и прогоните через оба режима подряд — контраст будет очевидным.
На скоростном варианте по краям заретушированной зоны часто остается легкая «каша», особенно если рядом была четкая линия или узор. В режиме высокого качества эти же места выглядят цельными, как будто предмета там и не было.
Чем ластик в iOS 27 отличается от iOS 26
Теперь самое интересное — стоило ли вообще обновляться ради ластика. Чтобы ответить честно, я прогнал один и тот же снимок через iOS 26 и iOS 27 в режиме высокого качества и сравнил итог. Если после апдейта столкнетесь с быстрой разрядкой, снова напомню про материал о том, что делать если айфон греется — фоновая обработка нагружает чип.
Начну с неожиданного вывода: в режиме «Быстро» обе версии дают практически одинаковый результат. Скоростная ретушь и там, и там работает по упрощенному алгоритму, так что здесь iOS 27 не показывает преимущества — если вам хватает быстрого варианта, разницы вы не заметите.
А вот на высоком качестве все меняется. iOS 27 обходит прошлую версию заметно: там, где iOS 26 оставляла размытые пятна, повторяющиеся куски фона и рваные границы на месте удаленного объекта, новая система достраивает текстуру ровнее и аккуратнее. Особенно это видно на однородных, но не идеально гладких поверхностях — стена, ткань, асфальт: iOS 26 нередко «замыливает» участок, а iOS 27 сохраняет фактуру и не выдает следов вмешательства.
Если коротко разложить по пользователям: тем, кто убирает с фото случайных людей, провода и мусор от случая к случаю и не всматривается в результат, разницы между версиями почти нет — «Быстро» одинаков везде. А вот тем, кто готовит снимки всерьез — для соцсетей, объявлений, портфолио или архива, — режим высокого качества в iOS 27 дает ощутимо более чистую картинку, и ради него обновление действительно оправдано. Возникли вопросы по обработке на вашей модели? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберем вместе.
Как откатить изменения
Ластик не портит оригинал безвозвратно — правку всегда можно отменить, даже спустя время. Возврат к оригиналу работает всегда, потому что iPhone хранит исходник отдельно от отредактированной версии. Так что экспериментировать с удалением объектов можно смело: испортить снимок насовсем не получится.
Чтобы вернуть фото в исходное состояние:
- Откройте отредактированный снимок в приложении «Фото».
- Нажмите на значок ползунков для перехода в режим правки.
- Тапните «Вернуть» в правом верхнем углу.
- Подтвердите возврат к оригиналу.
После этого все следы работы ластика исчезнут, а снимок станет таким, каким был до обработки. Разбираем такие тонкости работы с «Фото» и другие функции системы в наших каналах в Telegram и МАКС.