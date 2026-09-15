Вышла macOS Tahoe 26.7. Почему ее стоит установить вместо macOS 27

Apple снова выкатила сразу несколько систем в один день, и у владельцев Mac появился выбор: обновиться на macOS 27 Golden Gate с ворохом новых функций или ограничиться точечными апдейтами для тех, кто пока не готов к большому обновлению — macOS Tahoe 26.7 и macOS Sequoia 15.8. Ниже разберемся, что именно закрыли эти обновления, как их поставить за пару минут и кому вообще есть смысл спешить с установкой.



Что Apple починила в macOS Tahoe 26.7

Обновление рассчитано на владельцев Mac постарше и на тех, кто не хочет прямо сейчас переезжать на Golden Gate. Формально это набор заплаток безопасности, скорее всего те же самые, что появились и в macOS 27. Устройства, которым доступна новая система, увидят в настройках сразу два апдейта, так что перепутать сложно. Версия для Sequoia, то есть 15.8, закрывает похожий список брешей, но дальше сосредоточимся именно на Tahoe.

Дыр залатали много, и часть из них выглядит по-настоящему неприятно. Одна из уязвимостей позволяла постороннему приложению вклиниться в процесс входа через Apple ID и добраться до вашей учетной записи. Учитывая, что через «Войти с Apple» люди авторизуются в десятках сервисов, потенциальный ущерб тут серьезный. Досталось и наушникам. Другая проблема давала приложению читать данные с датчиков движения в AirPods без вашего согласия. Само по себе положение головы кажется мелочью, но это все равно слежка, о которой вы не просили.

Отдельно закрыли уязвимость в Bluetooth, через которую удаленный злоумышленник мог обрушить программу или выполнить произвольный код. Атаки по воздуху всегда звучат тревожно, поэтому такую заплатку хочется получить побыстрее. В ту же копилку — починка «Общего экрана»: раньше атакующий из той же сети мог подключиться к сеансу без пароля, а в общественном Wi-Fi это особенно опасно. Плюс прикрыли лазейку, через которую вредонос вычислял ваше текущее местоположение.

Не обошли стороной и почту. Пара проблем в Mail позволяла приложению читать чужие данные, а при удачном стечении обстоятельств злоумышленник в сети мог выудить кое-что из вашей переписки. Сюда же добавим уязвимость в системе безопасности: атакующий, оказавшийся между вами и сервером, мог перехватывать сетевой трафик из-за огрехов в проверке сертификатов. По отдельности каждая брешь редко превращается в реальную атаку, но именно ради того, чтобы они не сложились в цепочку, Apple и выпускает такие обновления.

Всего в списке несколько десятков исправлений, и большинство касается системных механизмов, о которых обычный пользователь даже не задумывается. Разбирать их все смысла нет, но общая картина понятная: заплатки серьезные, и тянуть с установкой не стоит. Хотите держать руку на пульсе апдейтов и разбирать такие новости вместе с нами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы выкладываем самое важное про технику Apple.

Как обновиться до новой macOS

Прежде чем ставить систему, стоит один раз включить автообновления, чтобы дальше не проверять апдейты вручную. Как это настроить и что еще полезно знать, есть в нашей подборке советов для новичков по macOS. А сама установка занимает минут пятнадцать и не требует никаких плясок с бубном.

Подключите Mac к зарядке и стабильному Wi-Fi. Откройте меню Apple в левом верхнем углу и зайдите в «Системные настройки». Перейдите в раздел «Основные», затем «Обновление ПО». Дождитесь, пока система найдет macOS Tahoe 26.7. Нажмите «Обновить сейчас» и введите пароль от Mac. Не закрывайте крышку, пока компьютер не перезагрузится и не покажет рабочий стол.

Если Mac подходит и под Golden Gate, в списке будут висеть оба обновления. Выбирайте именно строку Tahoe 26.7, иначе система утянет вас на macOS 27. И да, перед крупным апдейтом никогда не лишним будет сделать резервную копию через Time Machine, чтобы в случае чего откатиться без потерь. Не увидели обновление в списке или установка встала на середине? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что делать.

Какое обновление лучше поставить

Если система работает стабильно, а на устройстве нет ничего критичного для работы, заплатки безопасности лучше поставить сразу — именно они и есть главная причина этого апдейта. А заодно, пока вы в настройках, можно прокачать сам Mac: например, я недавно нашел бесплатное приложение для расстановки окон, попробовал на себе и теперь советую всем, кто много работает с несколькими программами разом.

Теперь про личный выбор. Свой MacBook Air M2 я буду обновлять именно на Tahoe 26.7, а не на macOS 27. Причина простая: у меня 8 ГБ оперативной памяти, и Golden Gate вполне может оказаться для такой конфигурации тяжеловатой. Прыгать на новую систему вслепую не хочется, поэтому сначала поизучаю отзывы владельцев похожих машин, посмотрю, как она ведет себя на базовых Air, и только потом приму окончательное решение. А пока спокойно посижу на Tahoe и подожду.

Логика тут такая: свежие функции — это здорово, но стабильность и запас по памяти важнее, особенно на рабочем компьютере. Первые дни после релиза крупной системы часто вылезают мелкие баги, подъедается автономность, отваливаются отдельные приложения, и чинят это уже в следующих версиях. Посидеть недельку-другую на предыдущей ветке и почитать, как у людей идут дела, обычно выгоднее, чем ловить сюрпризы одним из первых.

Если у вас Mac поновее и с 16 ГБ памяти и больше, ситуация другая, там переход на macOS 27 выглядит куда безопаснее, а новые возможности того стоят. А владельцам старых машин, которые Golden Gate уже не поддерживает, Tahoe 26.7 вообще единственный способ остаться с актуальной защитой, так что тут и раздумывать не о чем. Короче говоря, отталкивайтесь от своего железа и сценариев, а не от желания поставить самую новую цифру в номере версии. А если любите ловить скидки на технику и аксессуары, у нас есть канал Сундук Али-Бабы в МАКС с подборками годных находок с AliExpress.