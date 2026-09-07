У Apple появится еще один новый MacBook. Он будет круче Air и дешевле Pro

Apple, похоже, готовит совершенно новый MacBook, которого еще никогда не было в ее линейке. Речь про 13,8-дюймовую модель с OLED-экраном, которая встанет отдельной ступенькой между Air и Pro. Такой прогноз дала исследовательская компания Omdia в свежей версии своей дорожной карты, а сам ноутбук ожидается ближе к 2029 году. Совсем недавно мы рассказывали про планы Apple по выпуску MacBook и iPad на ближайшие несколько лет, но про целую новую линейку ноутбуков слышим впервые. Давайте разберемся, что известно и зачем Apple вообще третий MacBook в середине модельного ряда.



Что показала обновленная карта Omdia

Omdia регулярно обновляет информацию по дисплеям, и в последней версии между привычными Air и Pro внезапно появилась третья модель. Это 13,8-дюймовый MacBook с OLED-экраном, аккуратно втиснутый ровно посередине двух линеек. Следы такого ноутбука, к слову, всплывали и раньше: в бете системы уже находили упоминания MacBook с OLED-экраном, так что подготовка к переходу явно идет.

Самое интересное тут в типе панели. Новинка, судя по прогнозу, получит однослойную гибридную панель, а не более сложную тандемную OLED-технологию. Тандемные экраны Apple приберегла для будущих MacBook Pro на OLED, которые должны выйти либо до конца этого года, либо в начале следующего. То есть средняя модель будет чуть проще топовой, но заметно продвинутее нынешних Air на обычных ЖК-матрицах. Логика тут понятная: дать людям качественный OLED без переплаты за самый дорогой Pro.

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Откуда вообще взялся этот слух

Прогноз родился не на пустом месте. Еще в июне корейское издание ZDNet сообщило, что ранее в этом году Apple прощупывала Samsung Display, LG Display и BOE насчет 13,8-дюймовой OLED-панели для ноутбука. Тогда показалось, что это часть работы над первым OLED MacBook Air, который ждали не раньше 2028 года. Раз уж речь про надежность будущих ноутбуков, заодно советую вспомнить историю о том, можно ли убить SSD в MacBook Neo за пару месяцев — там своя показательная драма.

А теперь самое любопытное. В новой карте Omdia OLED-версия MacBook Air попросту пропала. Вместо нее в графике стоит тот самый 13,8-дюймовый ноутбук, причем вынесенный в отдельную новую категорию. Получается, панель, о которой Apple расспрашивала поставщиков, предназначалась вовсе не для Air, а для машины, о существовании которой раньше никто не знал. Если хотите обсудить, взлетит идея или нет, залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, там такие темы всегда идут в жаркое обсуждение.

Чем новинка удивит и сколько может стоить

По начинке дисплея это будет весьма продвинутая штука. Omdia прогнозирует подложку типа LTPO+, интегрированный тач-слой, подэкранную фронтальную камеру и цветовой фильтр, встроенный прямо в защитный слой OLED. Проще говоря, никакого выреза под камеру, тонкая конструкция и энергоэффективная матрица, которая умеет менять частоту обновления на лету. Для среднего MacBook набор выглядит серьезно.

Позиционирование тоже понятное. Модель встанет между Air на ЖК-экране и более дорогим Pro на OLED. Аналитики считают, что она вполне может стать массовым продуктом для тех, кому обычного Air уже мало, а переплачивать за Pro не хочется. По сути, это попытка закрыть дыру в середине линейки красивым экраном без ценника флагмана.

Про деньги пока говорить рано, но ориентир очевиден: выше Air и ниже Pro. Учитывая, как в последнее время растут цены на технику Apple — достаточно взглянуть на новые цены iPhone 18 Pro — дешевым такой ноутбук точно не будет. Предполагаю, что покупателям он обойдется примерно в 1500-1600 долларов. И тогда Apple закроет все ценовые категории своими компьютерами от бюджетной где теперь правит Neo, то топовой с Pro. А пока техника дорожает, сэкономить можно хотя бы на аксессуарах: в нашем канале Сундук Али-Бабы в МАКС регулярно всплывают удачные находки с AliExpress по вменяемым ценам.

Стоит ли уже сейчас верить прогнозу

Тут важно не спешить с выводами. Omdia сама честно предупреждает, что дорожная карта построена на текущих ожиданиях рынка. А значит, все может измениться в любой момент: из-за доступных мощностей по выпуску OLED, из-за стоимости компонентов или из-за того, что Apple просто перекроит стратегию. Планы на такие сроки — вещь подвижная.

Добавим сюда еще пару отрезвляющих деталей. Про совершенно новую линейку MacBook мы слышим буквально впервые, и до нее по прогнозу еще целых три года. За это время утечки могут поменяться десять раз, а модель — вовсе не выйти в том виде, в каком ее сейчас рисуют. К тому же обычный MacBook Air в той же карте продолжает жить на ЖК-экранах аж до 2030 года, так что глобальный переход Apple на OLED идет заметно медленнее, чем многим бы хотелось. Прогнозы по дисплеям вообще любят меняться от квартала к кварталу, и эта карта наверняка не последняя.

Что в сухом остатке. Идея красивая: доступный MacBook с OLED-экраном, тонким корпусом и подэкранной камерой звучит как то, чего линейке давно не хватало. Но пока это всего лишь строчка в чужой дорожной карте, а не подтвержденный продукт. Если новинка действительно доедет до релиза, она может здорово встряхнуть средний сегмент и сделать OLED массовой историей для маков. А до тех пор остается только запастись терпением и наблюдать. Как говорится, поживем — увидим.