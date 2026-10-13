iOS 27.2 beta 4 вышла без главной новой функции. Что изменилось и когда релиз

Apple не стала тянуть с тестами. Всего через неделю после третьей сборки вышла iOS 27.2 beta 4, причём в тот же день, когда компания показала умный экран HomeView. И это вряд ли совпадение: для работы новинки понадобится как раз iOS 27.2. Разберёмся, что изменилось в сборке, когда ждать релиз и стоит ли рисковать основным Айфоном.



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Кто уже может скачать четвёртую бету

Пока сборка доступна только разработчикам. Номер у неё 24B5110a, третья бета выходила под номером 24B5099f. В прошлый раз публичная версия появилась уже на следующий день, так что обычным тестировщикам ждать, скорее всего, недолго.

Вместе с Айфоном Apple обновила и другие устройства:

iPadOS 27.2 beta 4;

macOS Golden Gate 27.2 beta 4;

watchOS 27.2 beta 4;

visionOS 27.2 beta 4;

вторая бета прошивки 9.1 для AirPods.

А вот tvOS 27.2 и прошивки для HomePod на момент публикации в списке не оказалось. В прошлые разы все платформы обновлялись одним днём, так что на этот раз кто-то отстал.

Apple вернула старое Здоровье

Главное изменение четвёртой сборки — это откат. Apple убрала новое Здоровье и вернула прежнюю версию приложения. Вкладка «Долголетие» пропала, на её месте снова «Общий доступ».

Данные, которые набежали за время тестов, никуда не делись. Как сказано в заметках к beta 4, их можно посмотреть в Настройках. Обновлённое приложение появилось ещё в первой бете. В нём были «Возраст здоровья» и запись на анализы в Quest. Apple по-прежнему обещает выпустить его в этом году. По мнению 9to5Mac, оно вернётся уже в бете iOS 27.3 в конце октября или начале ноября.

Зато Apple продолжила переделывать Музыку. Новый логотип появился ещё в третьей бете, а в четвёртой дизайнеры пошли дальше:

Иконка приложения больше не красная. Теперь она белая с чёрным значком, а в тёмной теме наоборот.

Активная вкладка в нижней панели подсвечивается синим вместо фирменного красного.

Виджеты Музыки получили простой чёрный фон.

Список разделов в медиатеке (плейлисты, альбомы, артисты, песни) стал чёрно-белым.

Остальные изменения на месте, подробно мы описали их в разборе публичной беты. Если коротко:

Siri заговорила по-французски, по-японски, по-корейски, по-португальски и по-испански. Русского нет.

В Apple TV появились семейные профили и режим Multiview для спорта.

FaceTime снимает сразу на две камеры, а сторонние приложения смогут подключать к звонку сурдопереводчика.

Сообщения подсказывают действия для Календаря, Напоминаний, Заметок и Карт.

Телефон напомнит о годовщине, если она записана в карточке контакта.

В Книгах обновили меню и добавили шкалу прогресса.

Для CarPlay Ultra вышли темы с обоями, стилем приборов и подсветкой салона.

Куда делась iOS 27.1

Если вы ищете 27.1 в настройках, не тратьте время. Эту версию Apple приберегла для iPhone Duo. Складной Айфон поступит в продажу 23 октября, и в его прошивке спрятаны раскладки приложений под два экрана.

Обычным моделям такой код ни к чему, а светить его раньше времени Apple не хочет. Поэтому нумерация у них перепрыгивает сразу на 27.2. Когда Duo выйдет, остальные Айфоны просто продолжат путь с этой версии.

Какую прошивку ставить прямо сейчас

С недавних пор Apple предлагает iOS 27.0.1 даже тем, кто остался на iOS 26. Кнопка висит прямо в настройках, и нажать её очень хочется. Не торопитесь, сначала разберитесь, что вам подходит:

Сидите на iOS 26? Оставайтесь на iOS 26.7. Заплатки безопасности она получает, приложения работают без сюрпризов, батарея не проседает.

Уже перешли на iOS 27? Тогда обязательно поставьте iOS 27.0.1. На сегодня это самая стабильная версия новой системы.

Пользуетесь 5G или звонками по Wi-Fi с российской SIM-картой? Начиная с третьей беты iOS 27.2 Apple закрыла способ, которым их включали. На iOS 27.0.1 он ещё работает.

А бету на основной Айфон не ставьте совсем. Сырая прошивка может довести телефон до перегрева, вылетов и бесконечных перезагрузок. Это одна из вещей, которые реально ломают iPhone, и рисковать рабочим телефоном незачем.

Как поставить бету на запасной Айфон

Если лишний телефон всё же есть, установка займёт минут двадцать. Понадобится бесплатный аккаунт разработчика:

Сохраните резервную копию на компьютере. Войдите на developer.apple.com под тем же Apple ID, что и на Айфоне. Поставьте телефон на зарядку и подключите к Wi-Fi. Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО». В пункте «Бета-обновления» выберите бету iOS 27 для разработчиков. Нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь перезагрузки.

Передумали? Откатиться можно, но времени на это немного: только пока Apple подписывает прошлую версию, обычно около недели. И учтите, что копию, сделанную уже на бете, на старую iOS вернуть не получится. Первые дни после установки телефон может греться и быстрее садиться. Пугаться не стоит: система заново индексирует данные.

Когда обновление выйдет для всех

Официальной даты Apple не называла. Но сроки поджимают. Новые языки Siri компания обещала ещё в октябре, а HomeView без iOS 27.2 не заработает. Продажи экрана стартуют 13 ноября. А попутно не за горами и старт продаж складного Айфона.

Отсюда и прогноз: по оценке 9to5Mac, релиз может состояться уже в конце октября, вероятнее всего на неделе с 26-го числа. Подробнее о сроках мы рассказали в материале о том, когда выйдет iOS 27.2.

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Если 5G и звонки по Wi-Fi для вас важны, с обновлением стоит подождать даже после релиза: в бетах iOS 27.2 Apple закрыла эту лазейку. Сначала посмотрим, не найдут ли спецы новый способ их вернуть.

Уже поставили четвёртую бету? Расскажите в нашем Телеграм-чате, как она себя ведёт.