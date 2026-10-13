iOS 27.2 beta 4 вышла без главной новой функции. Что изменилось и когда релиз
Apple не стала тянуть с тестами. Всего через неделю после третьей сборки вышла iOS 27.2 beta 4, причём в тот же день, когда компания показала умный экран HomeView. И это вряд ли совпадение: для работы новинки понадобится как раз iOS 27.2. Разберёмся, что изменилось в сборке, когда ждать релиз и стоит ли рисковать основным Айфоном.
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Кто уже может скачать четвёртую бету
Пока сборка доступна только разработчикам. Номер у неё 24B5110a, третья бета выходила под номером 24B5099f. В прошлый раз публичная версия появилась уже на следующий день, так что обычным тестировщикам ждать, скорее всего, недолго.
Вместе с Айфоном Apple обновила и другие устройства:
- iPadOS 27.2 beta 4;
- macOS Golden Gate 27.2 beta 4;
- watchOS 27.2 beta 4;
- visionOS 27.2 beta 4;
- вторая бета прошивки 9.1 для AirPods.
А вот tvOS 27.2 и прошивки для HomePod на момент публикации в списке не оказалось. В прошлые разы все платформы обновлялись одним днём, так что на этот раз кто-то отстал.
Apple вернула старое Здоровье
Главное изменение четвёртой сборки — это откат. Apple убрала новое Здоровье и вернула прежнюю версию приложения. Вкладка «Долголетие» пропала, на её месте снова «Общий доступ».
Данные, которые набежали за время тестов, никуда не делись. Как сказано в заметках к beta 4, их можно посмотреть в Настройках. Обновлённое приложение появилось ещё в первой бете. В нём были «Возраст здоровья» и запись на анализы в Quest. Apple по-прежнему обещает выпустить его в этом году. По мнению 9to5Mac, оно вернётся уже в бете iOS 27.3 в конце октября или начале ноября.
Зато Apple продолжила переделывать Музыку. Новый логотип появился ещё в третьей бете, а в четвёртой дизайнеры пошли дальше:
- Иконка приложения больше не красная. Теперь она белая с чёрным значком, а в тёмной теме наоборот.
- Активная вкладка в нижней панели подсвечивается синим вместо фирменного красного.
- Виджеты Музыки получили простой чёрный фон.
- Список разделов в медиатеке (плейлисты, альбомы, артисты, песни) стал чёрно-белым.
Остальные изменения на месте, подробно мы описали их в разборе публичной беты. Если коротко:
- Siri заговорила по-французски, по-японски, по-корейски, по-португальски и по-испански. Русского нет.
- В Apple TV появились семейные профили и режим Multiview для спорта.
- FaceTime снимает сразу на две камеры, а сторонние приложения смогут подключать к звонку сурдопереводчика.
- Сообщения подсказывают действия для Календаря, Напоминаний, Заметок и Карт.
- Телефон напомнит о годовщине, если она записана в карточке контакта.
- В Книгах обновили меню и добавили шкалу прогресса.
- Для CarPlay Ultra вышли темы с обоями, стилем приборов и подсветкой салона.
Куда делась iOS 27.1
Если вы ищете 27.1 в настройках, не тратьте время. Эту версию Apple приберегла для iPhone Duo. Складной Айфон поступит в продажу 23 октября, и в его прошивке спрятаны раскладки приложений под два экрана.
Обычным моделям такой код ни к чему, а светить его раньше времени Apple не хочет. Поэтому нумерация у них перепрыгивает сразу на 27.2. Когда Duo выйдет, остальные Айфоны просто продолжат путь с этой версии.
Какую прошивку ставить прямо сейчас
С недавних пор Apple предлагает iOS 27.0.1 даже тем, кто остался на iOS 26. Кнопка висит прямо в настройках, и нажать её очень хочется. Не торопитесь, сначала разберитесь, что вам подходит:
- Сидите на iOS 26? Оставайтесь на iOS 26.7. Заплатки безопасности она получает, приложения работают без сюрпризов, батарея не проседает.
- Уже перешли на iOS 27? Тогда обязательно поставьте iOS 27.0.1. На сегодня это самая стабильная версия новой системы.
- Пользуетесь 5G или звонками по Wi-Fi с российской SIM-картой? Начиная с третьей беты iOS 27.2 Apple закрыла способ, которым их включали. На iOS 27.0.1 он ещё работает.
А бету на основной Айфон не ставьте совсем. Сырая прошивка может довести телефон до перегрева, вылетов и бесконечных перезагрузок. Это одна из вещей, которые реально ломают iPhone, и рисковать рабочим телефоном незачем.
Как поставить бету на запасной Айфон
Если лишний телефон всё же есть, установка займёт минут двадцать. Понадобится бесплатный аккаунт разработчика:
- Сохраните резервную копию на компьютере.
- Войдите на developer.apple.com под тем же Apple ID, что и на Айфоне.
- Поставьте телефон на зарядку и подключите к Wi-Fi.
- Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО».
- В пункте «Бета-обновления» выберите бету iOS 27 для разработчиков.
- Нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь перезагрузки.
Передумали? Откатиться можно, но времени на это немного: только пока Apple подписывает прошлую версию, обычно около недели. И учтите, что копию, сделанную уже на бете, на старую iOS вернуть не получится. Первые дни после установки телефон может греться и быстрее садиться. Пугаться не стоит: система заново индексирует данные.
Когда обновление выйдет для всех
Официальной даты Apple не называла. Но сроки поджимают. Новые языки Siri компания обещала ещё в октябре, а HomeView без iOS 27.2 не заработает. Продажи экрана стартуют 13 ноября. А попутно не за горами и старт продаж складного Айфона.
Отсюда и прогноз: по оценке 9to5Mac, релиз может состояться уже в конце октября, вероятнее всего на неделе с 26-го числа. Подробнее о сроках мы рассказали в материале о том, когда выйдет iOS 27.2.
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Если 5G и звонки по Wi-Fi для вас важны, с обновлением стоит подождать даже после релиза: в бетах iOS 27.2 Apple закрыла эту лазейку. Сначала посмотрим, не найдут ли спецы новый способ их вернуть.
Уже поставили четвёртую бету? Расскажите в нашем Телеграм-чате, как она себя ведёт.