Как отправить деньги за границу с российской карты в 2026 году

После 2022 года отправить деньги за границу с российской карты превратилось в отдельный квест. Часть банков отключили от SWIFT, привычные сервисы ушли, а переводы в Израиль, Южную Корею или США многие уже мысленно похоронили. Внутри страны, кстати, наоборот стало проще: недавно Сбер убрал лимиты на переводы между пользователями. С заграницей же выручает приложение KwikPay. Оно отправляет деньги более чем в 50 стран, включая направления, которые после 2022 года считались наглухо закрытыми. Разбираемся, как пользоваться сервисом с iPhone и во сколько обойдется первый перевод.



Как установить KwikPay и войти в аккаунт

Установка занимает пару минут и не отличается от загрузки любого другого приложения. Оно бесплатное, лежит в App Store и работает на актуальных версиях iOS. Кстати, пока вы возитесь с переводами, Apple готовит осеннюю премьеру: в сеть уже слили новые цвета iPhone 18 Pro на реальных фото. Но вернемся к делу, порядок действий такой:

Скачайте KwikPay из App Store на iPhone. Откройте приложение и введите свой номер телефона. Дождитесь СМС с кодом подтверждения. Введите код из сообщения, и вы окажетесь в аккаунте.

На этом регистрация закончена: ни счет открывать, ни идти в отделение банка не нужно. Вход по номеру телефона привязывает аккаунт к вашей симке, так что отдельный логин и пароль запоминать не придется. Хотите первыми узнавать про такие приложения и лайфхаки для iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно разбираем подобные сервисы и новинки.

Зачем заполнять профиль и прикладывать паспорт

Просто скачать приложение мало. Чтобы отправлять деньги за границу, KwikPay попросит подтвердить личность: это требование закона для любых денежных переводов, а не прихоть сервиса. Заодно можно спланировать вечер, ведь скоро осенняя презентация Apple, и мы уже собрали, где смотреть трансляцию iPhone 18. А пока займемся профилем:

Откройте вкладку «Профиль» в приложении. Перейдите в раздел «Личные данные». Заполните все поля с личной информацией. Приложите фото паспорта для подтверждения личности.

Без заполненного профиля приложение просто не даст отправить перевод, так что этот шаг лучше не откладывать на момент, когда деньги нужно отправить срочно. Паспорт проверяют один раз, дальше при новых переводах он уже не понадобится, данные подтянутся автоматически.

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Как отправить деньги за границу через KwikPay

Самое интересное. KwikPay работает более чем с 50 странами, и среди них есть те, куда перевод с российской карты еще недавно казался невозможным. Забавно, что Apple в это же время наоборот урезает возможности своих гаджетов: по слухам, нормальную камеру поставят в iPhone 18 Pro Max, а младшую модель обделят. Но KwikPay с направлениями точно не жадничает. Отправить деньги можно в такие страны:

Австрия

Азербайджан

Аргентина

Армения

Бангладеш

Белоруссия

Бельгия

Болгария

Бразилия

Великобритания

Венгрия

Вьетнам

Германия

Гонконг

Греция

Грузия

Египет

Израиль

Индия

Индонезия

Ирландия

Испания

Казахстан

Кипр

Китай

Кыргызстан

Малайзия

Мексика

Молдова

Монголия

Нидерланды

ОАЭ

Пакистан

Польша

Россия

Румыния

Сербия

Словения

США

Таджикистан

Таиланд

Турция

Узбекистан

Филиппины

Финляндия

Франция

Чехия

Швеция

Шри-Ланка

Южная Африка

Южная Корея

В зависимости от страны деньги можно получить на карту, на счет, по номеру телефона или наличными в пункте выдачи. В последнем случае получателю нужно прийти в офис партнера с паспортом и контрольным номером перевода. Актуальный список точек выдачи есть на сайте KwikPay, там же ищется ближайший к получателю офис.

Сам перевод оформляется так:

Нажмите на синий круг с двумя белыми стрелками внизу экрана. Выберите страну получателя. Введите сумму, которую человек должен получить на руки. Посмотрите итоговую сумму к оплате в рублях. Подтвердите свои данные отправителя. Укажите данные получателя. Оплатите перевод картой российского банка.

Платить можно картами Visa, Mastercard или МИР любого банка РФ. Курс и комиссию приложение считает само, и итог стоит проверять заранее. Например, чтобы получатель в Израиле забрал ровно 100 долларов, отправителю нужно заплатить 9056,25 рубля по курсу приложения. Курс можете рассчитать сами. На момент написания статьи биржевой курс доллара 86,75 рублей за 1 доллар, поэтому переплата не такая большая.

Что важно знать перед первым переводом

Пара вещей, которые лучше держать в голове с самого начала. Скорость сильно зависит от страны: куда-то деньги доходят за 10 минут, куда-то идут несколько дней. Обязательно сохраните контрольный номер перевода: без него получатель ничего не заберет, а вы не сможете отследить статус. Проверить, где сейчас деньги, можно на том же сайте KwikPay по этому номеру.

Комиссия и курс отличаются от направления к направлению, поэтому перед отправкой крупной суммы имеет смысл сравнить итог с другими сервисами и не гнаться за первым попавшимся вариантом. Совсем банальный совет: на новых для себя направлениях сначала прогоните небольшую сумму, убедитесь, что все дошло, и только потом отправляйте крупный перевод. Если деньги вдруг зависли, у сервиса есть поддержка по телефону и в чате, писать туда лучше сразу, а не ждать неделю.

KwikPay пригодится и тем, кто заказывает товары из-за рубежа и рассчитывается с продавцами напрямую. Любите такие находки по низким ценам? У нас есть отдельный канал с выгодными товарами «Сундук Али-Бабы» в МАКС, туда мы скидываем самое интересное с AliExpress. Идеальным приложение не назвать, но для многих направлений это сейчас один из немногих рабочих способов отправить деньги родным и близким за границу без лишней беготни.