Опасный косяк WhatsApp снова доказал, что iPhone лучше Android

Представьте картину: ваш смартфон лежит на столе экраном вверх, заблокирован, а посторонний человек спокойно листает ваши личные фотографии. Без пароля, без отпечатка, без единого касания к системе разблокировки. Звучит как страшилка, но именно так работает свежая дыра в WhatsApp для Android. Мессенджером пользуются сотни миллионов человек, и у каждого владельца Android-смартфона галерея внезапно оказалась куда доступнее, чем хотелось бы. А я вот на днях подробно объяснял, почему не перейду на Android, и подобные новости только укрепляют меня в этом решении раз за разом.



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Как чужой человек добирается до ваших фото

Схема до неприличия простая, и в этом вся беда. Первым дыру заметил пользователь с ником VBarraquito, а затем ее подтвердили исследователи из Mobile Hacker и издание NotebookCheck. Работает она через входящий видеозвонок в WhatsApp. Звонок всплывает на заблокированном экране и его можно принять, не разблокируя телефон, ровно как обычный звонок по сотовой связи. Тут пока ничего криминального.

Дальше начинается самое интересное. Во время звонка WhatsApp предлагает наложить на видеопоток фильтры и эффекты, а заодно отредактировать фотографию с помощью ИИ от Meta. И вот чтобы выбрать снимок для этих эффектов, приложение открывает превью галереи. Прямо там, на заблокированном экране, без запроса PIN-кода или биометрии. Дальше вы уже понимаете, к чему все идет: чужой человек просто пролистывает ваши личные снимки. Такая дыра в безопасности появляется на ровном месте, из-за одной неаккуратно сделанной функции.

Android всегда славился гибкостью и открытостью, но у медали есть обратная сторона. Чем больше свободы у приложений, тем больше поводов что-то сломать. Кстати, с этой самой свободой в последнее время тоже не все гладко, и мы недавно разбирали, как Google убивает главное преимущество Android над iPhone. Так что аргумент про открытость системы работает уже не так убедительно, как раньше.

Почему на айфоне такое в принципе невозможно

А теперь та часть, ради которой я и сел писать этот материал. На iPhone описанная дыра не существует в принципе. Причина техническая и очень показательная: на iOS система заставляет WhatsApp использовать нативный интерфейс звонков от Apple. Приложение не может подсунуть на заблокированный экран свою собственную панель с фильтрами, эффектами и доступом к галерее. Ему банально не дают. Именно такая жесткая песочница и спасает пользователей iPhone.

На Android картина пестрая. Исследователи проверили несколько устройств, и результат оказался разным. Смартфон Samsung Galaxy повел себя правильно и потребовал разблокировку до того, как открылось превью фото. А вот аппараты Pixel и Oppo пропустили обход полностью, показав галерею без всякой защиты. То есть даже флагман от Google, эталонный Android в исполнении самой Google, споткнулся на этой дыре. Забавно, что при всем этом сам iPhone постепенно перенимает чужие идеи, и я уже писал о том, как iPhone станет похож на Android. Но перенимает он внешние решения и приятные мелочи, а не бреши в безопасности.

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Насколько все серьезно и как прикрыть дыру

Сразу немного успокою тех, кто уже собрался выбрасывать свой Android в окно. Дыра не открывает полный доступ к телефону. Все остальное за пределами галереи WhatsApp по-прежнему заблокировано, к сообщениям, банковским приложениям и настройкам, чужой человек не подберется. Максимум, что ему доступно, это глазами посмотреть на ваши фотографии. Хотя и тут есть неприятный нюанс: злоумышленник может сфотографировать ваш экран на второй телефон и унести снимки с собой.

WhatsApp вполне способен закрыть проблему обычным обновлением, но пока никакого патча не вышло. О дыре уже сообщили и самому WhatsApp, и Google, так что теперь остается ждать. А чтобы не сидеть беззащитным все это время, есть временное решение. Нужно ограничить приложению доступ к галерее прямо в системных настройках Android.

Откройте настройки Android и перейдите к списку приложений. Найдите WhatsApp и откройте его разрешения. В доступе к фото и видео выберите вариант «Запретить» или «Ограниченный» вместо полного.

После этого фокус со звонком и превью галереи перестает работать. Способ рабочий, хотя и не самый удобный, ведь потом придется вручную давать доступ к нужным снимкам при отправке. Если запутались в настройках или что-то не получается, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут разобраться. И да, я прекрасно понимаю, что Android любят не за это, недаром я сам однажды объяснял, почему все равно купил себе Android.

Почему я снова выбираю айфон

История с WhatsApp хорошо показывает разницу в подходах двух платформ. Apple годами строит закрытую систему, где приложение не имеет права творить что вздумается. Многие ругают эту закрытость, называют iOS клеткой и жалуются на ограничения. Но именно эта клетка раз за разом спасает пользователей от глупых дыр, которые возникают там, где приложению дали слишком много воли.

Android идет другим путем и дает разработчикам огромную свободу. В хороших руках это благо, а в неаккуратных превращается в открытую галерею на заблокированном экране. И проблема тут даже не в самой Google, а в философии: чем шире возможности, тем больше поверхность для атаки. WhatsApp просто наглядно продемонстрировал, во что это выливается на практике.

Я не собираюсь злорадствовать над владельцами Android, среди них полно моих друзей и хороших знакомых. Но когда меня в очередной раз спрашивают, зачем платить больше за iPhone и его закрытую экосистему, я теперь буду показывать именно эту новость. Иногда за спокойствие и приватность действительно стоит доплатить, и это тот самый случай, когда закрытость системы играет строго в плюс. Ни один разработчик не сможет протащить на iPhone подобный трюк, каким бы популярным его приложение ни было. А сейчас, если у вас Android, не откладывайте на потом: просто загляните в настройки WhatsApp и прикройте эту дыру своими руками, пока не вышел официальный патч. Пары минут в меню разрешений хватит, чтобы спать спокойно.