Опасный косяк WhatsApp снова доказал, что iPhone лучше Android

Кирилл Пироженко

Представьте картину: ваш смартфон лежит на столе экраном вверх, заблокирован, а посторонний человек спокойно листает ваши личные фотографии. Без пароля, без отпечатка, без единого касания к системе разблокировки. Звучит как страшилка, но именно так работает свежая дыра в WhatsApp для Android. Мессенджером пользуются сотни миллионов человек, и у каждого владельца Android-смартфона галерея внезапно оказалась куда доступнее, чем хотелось бы. А я вот на днях подробно объяснял, почему не перейду на Android, и подобные новости только укрепляют меня в этом решении раз за разом.

Уязвимость в WhatsApp на Андроиде. Фото.

Уязвимость в WhatsApp на Андроиде

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Как чужой человек добирается до ваших фото

Схема до неприличия простая, и в этом вся беда. Первым дыру заметил пользователь с ником VBarraquito, а затем ее подтвердили исследователи из Mobile Hacker и издание NotebookCheck. Работает она через входящий видеозвонок в WhatsApp. Звонок всплывает на заблокированном экране и его можно принять, не разблокируя телефон, ровно как обычный звонок по сотовой связи. Тут пока ничего криминального.

Как чужой человек добирается до ваших фото. Во время звонка необходимо нажать на эту кнопку. Фото.

Во время звонка необходимо нажать на эту кнопку

Дальше начинается самое интересное. Во время звонка WhatsApp предлагает наложить на видеопоток фильтры и эффекты, а заодно отредактировать фотографию с помощью ИИ от Meta. И вот чтобы выбрать снимок для этих эффектов, приложение открывает превью галереи. Прямо там, на заблокированном экране, без запроса PIN-кода или биометрии. Дальше вы уже понимаете, к чему все идет: чужой человек просто пролистывает ваши личные снимки. Такая дыра в безопасности появляется на ровном месте, из-за одной неаккуратно сделанной функции.

Как чужой человек добирается до ваших фото. Открытая галерея со всеми вашими фото и видео. Фото.

Открытая галерея со всеми вашими фото и видео

Android всегда славился гибкостью и открытостью, но у медали есть обратная сторона. Чем больше свободы у приложений, тем больше поводов что-то сломать. Кстати, с этой самой свободой в последнее время тоже не все гладко, и мы недавно разбирали, как Google убивает главное преимущество Android над iPhone. Так что аргумент про открытость системы работает уже не так убедительно, как раньше.

Почему на айфоне такое в принципе невозможно

А теперь та часть, ради которой я и сел писать этот материал. На iPhone описанная дыра не существует в принципе. Причина техническая и очень показательная: на iOS система заставляет WhatsApp использовать нативный интерфейс звонков от Apple. Приложение не может подсунуть на заблокированный экран свою собственную панель с фильтрами, эффектами и доступом к галерее. Ему банально не дают. Именно такая жесткая песочница и спасает пользователей iPhone.

Почему на айфоне такое в принципе невозможно. Интерфейс звонка WhatsApp на iPhone. Фото.

Интерфейс звонка WhatsApp на iPhone

На Android картина пестрая. Исследователи проверили несколько устройств, и результат оказался разным. Смартфон Samsung Galaxy повел себя правильно и потребовал разблокировку до того, как открылось превью фото. А вот аппараты Pixel и Oppo пропустили обход полностью, показав галерею без всякой защиты. То есть даже флагман от Google, эталонный Android в исполнении самой Google, споткнулся на этой дыре. Забавно, что при всем этом сам iPhone постепенно перенимает чужие идеи, и я уже писал о том, как iPhone станет похож на Android. Но перенимает он внешние решения и приятные мелочи, а не бреши в безопасности.

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Насколько все серьезно и как прикрыть дыру

Сразу немного успокою тех, кто уже собрался выбрасывать свой Android в окно. Дыра не открывает полный доступ к телефону. Все остальное за пределами галереи WhatsApp по-прежнему заблокировано, к сообщениям, банковским приложениям и настройкам, чужой человек не подберется. Максимум, что ему доступно, это глазами посмотреть на ваши фотографии. Хотя и тут есть неприятный нюанс: злоумышленник может сфотографировать ваш экран на второй телефон и унести снимки с собой.

WhatsApp вполне способен закрыть проблему обычным обновлением, но пока никакого патча не вышло. О дыре уже сообщили и самому WhatsApp, и Google, так что теперь остается ждать. А чтобы не сидеть беззащитным все это время, есть временное решение. Нужно ограничить приложению доступ к галерее прямо в системных настройках Android.

Насколько все серьезно и как прикрыть дыру. Экран настроек доступа WhatsApp на Андроиде. Фото.

Экран настроек доступа WhatsApp на Андроиде

  1. Откройте настройки Android и перейдите к списку приложений.
  2. Найдите WhatsApp и откройте его разрешения.
  3. В доступе к фото и видео выберите вариант «Запретить» или «Ограниченный» вместо полного.

После этого фокус со звонком и превью галереи перестает работать. Способ рабочий, хотя и не самый удобный, ведь потом придется вручную давать доступ к нужным снимкам при отправке. Если запутались в настройках или что-то не получается, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут разобраться. И да, я прекрасно понимаю, что Android любят не за это, недаром я сам однажды объяснял, почему все равно купил себе Android.

Почему я снова выбираю айфон

История с WhatsApp хорошо показывает разницу в подходах двух платформ. Apple годами строит закрытую систему, где приложение не имеет права творить что вздумается. Многие ругают эту закрытость, называют iOS клеткой и жалуются на ограничения. Но именно эта клетка раз за разом спасает пользователей от глупых дыр, которые возникают там, где приложению дали слишком много воли.

Почему я снова выбираю айфон. Я выбираю iPhone и отказываюсь от Android. Фото.

Я выбираю iPhone и отказываюсь от Android

Android идет другим путем и дает разработчикам огромную свободу. В хороших руках это благо, а в неаккуратных превращается в открытую галерею на заблокированном экране. И проблема тут даже не в самой Google, а в философии: чем шире возможности, тем больше поверхность для атаки. WhatsApp просто наглядно продемонстрировал, во что это выливается на практике.

Я не собираюсь злорадствовать над владельцами Android, среди них полно моих друзей и хороших знакомых. Но когда меня в очередной раз спрашивают, зачем платить больше за iPhone и его закрытую экосистему, я теперь буду показывать именно эту новость. Иногда за спокойствие и приватность действительно стоит доплатить, и это тот самый случай, когда закрытость системы играет строго в плюс. Ни один разработчик не сможет протащить на iPhone подобный трюк, каким бы популярным его приложение ни было. А сейчас, если у вас Android, не откладывайте на потом: просто загляните в настройки WhatsApp и прикройте эту дыру своими руками, пока не вышел официальный патч. Пары минут в меню разрешений хватит, чтобы спать спокойно.

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