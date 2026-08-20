Работает ли мессенджер МАКС без SIM-карты в айфоне

Вопрос из тех, что кажутся простыми, пока не начнешь разбираться сам. МАКС просит номер телефона при регистрации, и напрашивается вывод: без активной симки приложение превратится в тыкву. Я решил не гадать, а проверить: зарегистрировался, вынул SIM, переставил ее в другой аппарат, отключил линию, потом заново открыл мессенджер. Заодно вспомнил свой разбор про мессенджер МАКС без будущих обновлений — там речь шла про долгую жизнь программы на айфоне, а здесь про ее связь с номером. Рассказываю, что выяснилось и в каких ситуациях симка все-таки понадобится.



Зачем номер, если потом он не нужен

Начнем с того, что обойти этап регистрации не выйдет. МАКС строит аккаунт вокруг телефонного номера: вы вводите его, приложение шлет SMS с кодом, вы подтверждаете вход. Ни почта, ни логин, ни второй мессенджер в качестве замены не работают — только номер и код из SMS. Принимаются номера России, Беларуси и ряда стран СНГ, среди них Казахстан, Армения, Азербайджан, Узбекистан и еще несколько соседних.

Важный момент, который многие упускают: симка нужна для проверки личности, но она не обязана стоять именно в том смартфоне, куда вы ставите МАКС. Код спокойно приходит на другой аппарат, где лежит нужный номер. То есть можно зарегистрировать аккаунт с основного телефона, а пользоваться мессенджером хоть на старом айфоне без связи, хоть на планшете. Ровно по этой причине я в свое время разбирал историю про регистрацию под чужим номером — там как раз видно, насколько крепко профиль привязан к тому, кто получил SMS.

После подтверждения номер уходит на второй план. Он остается записанным в вашем профиле, но для повседневной переписки система к нему больше не обращается. Проще говоря, номер нужен только на входе.

Что остается рабочим после того, как вынул симку

Здесь и начинается самое интересное. Я подключился к Wi-Fi, вытащил SIM из лотка, перезапустил приложение и приготовился увидеть ошибку. Ее не было. МАКС открылся так, будто ничего не изменилось: диалоги на месте, каналы подгрузились, аватарки на месте. Дальше я прошелся по всем функциям по очереди, и вот что вышло.

Переписка работает полностью — сообщения уходят и приходят без задержек. Звонки тоже живые, причем и голос, и видео. Тут стоит понимать механику: все вызовы в МАКС идут через интернет по технологии VoIP, а не через сотовую сеть, поэтому вырезанная симка на них никак не влияет. Каналы читаются, госуслуги внутри мессенджера открываются, файлы и фото пересылаются как обычно. Кстати, если гоняете снимки часто, загляните в мой разбор, как отправить фото без потери качества — без симки это тоже актуально.

Единственное, без чего вся конструкция рассыпается, — интернет. Wi-Fi или мобильный трафик, неважно, но соединение обязано быть. Без сети МАКС запустится, покажет старые сообщения, но новые ни отправить, ни получить не даст, отправлять данные ему просто некуда. Так что формула короткая: нужен только интернет, а симка после входа — лишний пассажир.

По расходу трафика мессенджер скромный. Текст почти не считается, голосовой звонок съедает примерно 1 МБ за минуту, видео — в районе 5-10 МБ в минуту, в зависимости от качества картинки. Для домашнего Wi-Fi это ничто, да и мобильный пакет такое переживет без слез.

Хотите глубже копать айфон и приложения — подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходят такие разборы.

Момент, когда телефон снова попросит код

Расслабляться до конца рано. Есть один сценарий, где номер вернется в игру, — повторная авторизация. Если вы удалите и снова поставите приложение, смените смартфон или выйдете из аккаунта, система безопасности потребует подтвердить, что вы это вы. И снова придет SMS с кодом на тот же номер.

Отсюда простой вывод: держите доступ к своей симке хотя бы теоретически. Не обязательно носить ее в кармане, но получить SMS вы должны иметь возможность. У операторов для этого есть услуги приема сообщений через интернет, когда код падает в личный кабинет или на почту, даже если сама карта лежит дома. Это выручает тех, кто уехал за границу, а российский номер там не ловит.

Пока вы просто пользуетесь мессенджером и не переустанавливаете его, повторный код не понадобится. А вот если что-то в аккаунте пошло не так, полезно заранее знать пути отхода. На этот случай у меня есть отдельная инструкция, как восстановить случайно удаленный чат — вещь, которая рано или поздно пригодится каждому. Не нашли нужную настройку или уперлись в ошибку — пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по горячим следам.

Планшет, старый айфон и поездка за границу

Теперь про то, ради чего все это стоит знать. Раз симка после входа не нужна, открывается несколько удобных сценариев.

Второй экран. Старый айфон без связи превращается в полноценный мессенджер. Зарегистрировали аккаунт с основного телефона, поймали код, вошли — и пусть аппарат живет на Wi-Fi.

Планшет. На iPad симки часто нет вовсе, но МАКС там заведется тем же способом: код на основной номер, вход, дальше только интернет.

Поездки. За рубежом российская карта молчит, зато Wi-Fi в отеле работает. Мессенджер продолжит переписку и звонки, лишь бы вы заранее не выходили из аккаунта.

По такому принципу, к слову, живут почти все современные мессенджеры, так что МАКС здесь не изобретает велосипед. Номер — это ключ от двери, а не провод, который держит вас на привязи. Один раз подтвердились, и дальше приложение цепляется за интернет, а не за сотовую сеть.

Если раздумываете снести мессенджер совсем, сначала гляньте, что будет после удаления МАКС в 2026 году — там есть нюансы, о которых лучше знать до, а не после. И раз уж зашла речь про полезные мелочи для айфона и не только: заглядывайте в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, где я собираю толковые находки с AliExpress по адекватным ценам.