Оригинал или подделка? Заказал аксессуары Apple подешевле и проверил

За аксессуарами Apple я в магазин не хожу уже давно, потому что на AliExpress почти на каждой коробке написано «оригинал», а стоит это дешевле. Верить этому слову я, конечно, не верю, но заказать всё равно заказал, причём сразу десяток: двое AirPods 4, Magic Mouse, AirTag, MagSafe, EarPods, зарядку и даже Apple Pencil. Где-то айфон честно принял копию за родную, а где-то мне продали чехол для AirTag по цене самой метки (да, так тоже бывает). Разбираемся, что есть что.



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AirPods 4 с шумодавом: копия, но хорошая

Наушники подделывают чаще всего, и эти AirPods 4 с активным шумоподавлением хороший тому пример. Продавец называет их «полностью идентичными оригиналу», но в том же описании сам себя и сдаёт: внутри стоит чип Huilian 247B, версия FCO+, а прошивку предлагают обновлять через приложение StarFun. У настоящих AirPods нет ни такого чипа, ни такого приложения, так что это реплика, причём из тех, что делают максимально под оригинал.

И вот тут начинается интересное, потому что работают они вполне себе прилично. Мой iPhone определил их как AirPods, шумоподавление действительно приглушает улицу, гироскоп отрабатывает пространственное аудио, а микрофон чёткий, так что по телефону с ними можно говорить без «что-что?» на том конце. Музыки мне хватило на три часа с небольшим. Это меньше обещанных четырёх-пяти, но на дорогу в метро и обратно хватает с запасом.

Обещанный в подарок чехол мне, правда, так и не положили, так что на него лучше не рассчитывать. Но если вас не смущает, что это копия, брать их, на мой взгляд, можно: из всей подборки это самая убедительная подделка.

Цена: 5 250 ₽

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Magic Mouse, которая пришла вскрытой

Magic Mouse выглядит ровно так, как должна: тонкая, белая (бывает ещё чёрная), а вместо колёсика у неё сенсорная спинка, по которой водишь пальцем, и страница листается. Но коробка пришла мне вскрытой, и это первый звоночек. Второй сидит в характеристиках: там указано разрешение сенсора 24 600 DPI. Такие цифры пишут на игровых мышах, Apple ими никогда не хвасталась, да и офисной мышке они ни к чему.

Поэтому вариантов тут два: либо это копия, либо б/у, которую заново упаковали, потому что новую мышь Apple так не продают. Происхождение в карточке, кстати, указано честно: Китай, и больше никаких подробностей. Так что первое, что я бы сделал после распаковки, — проверил серийный номер на сайте Apple. Если мыши там нет, сразу открывайте спор и не ждите, пока сядет батарейка.

Цена: 2 260 ₽

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«AirTag от Apple», который на самом деле HENNCER

В заголовке написано AirTag от Apple, а в характеристиках указан бренд HENNCER. Это, на мой взгляд, самый безобидный обман в подборке, потому что перед нами не подделка AirTag, а сторонняя метка, которая умеет работать с сетью «Локатора». К моему iPhone она подключилась быстро, на карте видна, пищать по команде умеет, а в режиме «потеряно» показывает нашедшему ваш контакт, то есть делает всё, ради чего метку вообще покупают.

Сама по себе вещь приятная: матовая, гладкая и тоньше, чем я ожидал, так что спокойно помещается даже в отделение для монет. В комплекте лежат ключ для открытия крышки, шнурок и батарейка CR2032, которую потом меняешь сам. Правда, воды метка боится, а с Android не работает вообще, но владельцу айфона это не помеха.

Единственное, что стоит проверить сразу после распаковки, — не привязана ли она к чужой учётной записи (такое бывает). Если привязана, настроить её не получится, и тогда только спор.

Цена: 680 ₽

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AirPods 4, которые честно подписаны копией

Эти AirPods 4 хотя бы не притворяются: продавец прямо пишет, что это реплика, а заодно обещает совместимость с Android, чего от настоящих AirPods никто и не ждёт. В конце описания он и вовсе предлагает заказать их на Wildberries, так что текст явно кочует по площадкам целиком, и поправить его никто не потрудился.

Звук у них нормальный, с басом, микрофон тоже на уровне, а крышка кейса закрывается плотно, как у оригинала, и не болтается. Зато режимы выдают копию сразу. При включённом шумоподавлении слышно лёгкое шипение, а в режиме прозрачности улица звучит так, будто вы под водой. Ещё одна странность вылезла на звонке: если начать разговор с телефона, а потом вставить наушники, подключается только первый, а второй молчит, пока не положишь трубку.

Так что это не AirPods, а просто приличные вкладыши, которые на них похожи. Если ждать от них именно этого, они себя оправдывают, а если хочется нормального шумодава, лучше вернуться к предыдущим.

Цена: 2 360 ₽

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Адаптер на 20 Вт, который похож на настоящий

Адаптер Apple на 20 Вт — самый спокойный пункт подборки. Партномер MHJE3ZM/A правильный, мощность 20 Вт, разъём USB-C, а описание продавец просто взял с сайта Apple, вплоть до совета заряжать им iPad Pro и iPad Air и с пометкой, что iPhone он быстро зарядит начиная с восьмого. Никаких «лучший на рынке» и восклицательных знаков, и это, как ни странно, хороший знак.

Стоит он около 3 тысяч рублей, а подделку за такие деньги продавать попросту незачем, поэтому я склонен считать, что это оригинал. Правда, в характеристиках у него зачем-то записан ещё и Lightning, которого у этого кубика нет, но это больше похоже на небрежность при заполнении карточки, чем на подвох. Экономии тут при этом тоже никакой, а продаж и отзывов у лота пока ноль, так что вы будете первым. Если хочется именно зарядку Apple, брать можно, но особого смысла ехать за ней на AliExpress я не вижу.

Цена: 2 990 ₽

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EarPods с USB-C за две с половиной тысячи рублей и с поэзией в описании

EarPods с USB-C с партномером MTJY3 и пометкой «сделано во Вьетнаме» на бумаге выглядят вполне правдоподобно. А вот описание у них такое, что его хочется зачитывать вслух: продавец предлагает представить, что вы на концерте любимого исполнителя и каждая нота «очаровывает вашу душу и заставляет сердце биться в такт». Про сами наушники там почти ничего, кроме того, что штекер прямой, микрофон есть, а корпус из пластика ABS.

Рейтинг у продавца около 75%, отзывов нет, а рядом в поиске лежат такие же «оригинальные» EarPods за несколько сотен рублей. То есть за две с половиной тысячи рублей это может оказаться и правдой, но проверить это до распаковки нельзя, а гарантий никаких. Проводные наушники, на мой взгляд, не та вещь, ради которой стоит рисковать, поэтому их я бы брал там, где можно вернуть без переписки с продавцом.

Цена: 2 600 ₽

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MagSafe «оригинал» на 15V, который путают с кейсом AirPods

Первое, что смущает в магнитной зарядке MagSafe, — заголовок, где написано «15V», то есть вольты вместо ватт. В характеристиках, правда, исправились на 15 Вт, но у нынешнего оригинального MagSafe до 25 Вт, так что уже по этой цифре понятно, что перед нами не он. Ну а слово «оригинал» в названии стоит, видимо, просто для поиска.

Описание добивает окончательно. Продавец сначала называет вещь MagSafe Charge, потом Apple AirPods MagSafe Charging Case и предлагает «прикрепить чехол к зарядной площадке», то есть путает зарядку с кейсом от наушников, причём на протяжении одного текста. Рейтинг магазина около 75%, отзывов нет, единственный вопрос под товаром, как нетрудно догадаться, «это оригинал?», и ответа на него тоже нет.

Сама по себе магнитная шайба с метровым кабелем и USB-C вполне может оказаться рабочей. Просто это не Apple, и покупать её стоит именно как безымянную магнитную зарядку, а не как фирменную.

Цена: 3 000 ₽

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«AirTag Genuine», который оказался чехлом

Самый наглый лот подборки. В заголовке написано Apple AirTag Track Genuine, а дальше перечислено всё подряд: поиск ключей, GPS-метка, локатор для детей, собак и кошек. И только в описании, одной строчкой и кривым переводом, сказано, что это чехол для AirTag, а сама метка в комплект не входит.

То есть заказываете вы метку, а приезжает белый чехол для неё. У продавца рейтинг около 63%, у его товаров — 3,7, и это, в общем, всё, что нужно про него знать. Если вам действительно нужен чехол, на AliExpress их полно и с нормальными отзывами, а если нужна сама метка, лучше вернуться к HENNCER чуть выше: она хотя бы работает.

Цена: 4 890 ₽

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Apple Pencil, описание которого склеено из двух моделей

Apple Pencil с USB-C выдаёт себя ещё до заказа, достаточно прочитать описание. Первый абзац там про Apple Pencil Pro: сжатие, поворот, тактильная отдача, двойное нажатие для смены инструмента. А второй про Apple Pencil с USB-C, у которого ничего этого нет. Получается, продавец скопировал тексты про два разных стилуса и, кажется, сам не очень понимает, какой из них продаёт.

По карточке у него есть чувствительность к наклону, предпросмотр линии до касания экрана, зарядка по USB-C и магнит, которым он цепляется к боковой грани iPad. Звучит как надо, но новым оригиналом по такой цене он быть не может, а отзывов нет ни одного, так что вопрос, что именно приедет в коробке, остаётся открытым. Мне кажется, честнее взять следующий стилус, который хотя бы не притворяется.

Цена: 2 910 ₽

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Сторонний стилус, который не выдаёт себя за Apple

Стилус с магнитным креплением называется «Apple iPad Pencil», но бренда в характеристиках нет, и продавец особо этого не скрывает: в описании он свой стилус с Apple Pencil сравнивает, а не выдаёт за него. Да и по устройству всё сразу понятно, потому что включается он боковой кнопкой, а заряжается по USB-C через порт, спрятанный под колпачком.

При этом основное он умеет. Ладонь можно класть на экран, наклон меняет толщину линии, наконечник тонкий, 1,7 мм, заряд стилуса виден прямо на iPad, а к боку планшета он липнет магнитом. Магнитная зарядка, правда, работает не на всех моделях, поэтому кабель лучше держать под рукой. Подходит он к обычным iPad, Air, Pro и mini последних лет, а весит всего 10–20 граммов.

Отзывов пока нет, но это тот случай, когда вещь честно говорит, что она такое. Для заметок, конспектов и простых скетчей примерно за 2 тысячи рублей этого вполне хватит, а если вы рисуете всерьёз, копить на настоящий всё равно придётся. А похожие находки, только без подвоха в заголовке, я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. Ну и напишите в комментариях, на какой «оригинал» попадались вы.

Цена: 1 850 ₽

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