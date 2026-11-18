Обычно до презентации устройства успевает утечь название или какая-нибудь мутная фотография с производства. С новым девайсом Яндекса вышло куда смешнее. Компания сама отправила устройство на пробу и неправильно назвала дату, когда можно выложить фотографии и собственное мнение о нем. Следом стала известна и предполагаемая сумма, которую придется выложить за его работу каждый месяц. И вот тут уже хочется понять, за что именно предлагают платить, если похожее приложение есть в айфоне, но с оговорками по расшифровке и языку.



Яндекс разослал диктофон на тест, и он тут же оказался в Telegram

С Яндексом такое уже бывало. Весной наушники компании нашли в метро еще до начала продаж. В этот раз даже искать ничего не пришлось. Яндекс сам прислал диктофон на обзор и перепутал дату, когда его можно выложить в сеть. И вот презентации еще не было, а рассмотреть новинку и понять, что умеет тестовый экземпляр, уже можно. Эльдар Муртазин объясняет это ошибкой пресс-службы, которая, по его словам, назвала неверную дату эмбарго.

Гаджет называется «Яндекс Пин». Выглядит как небольшая таблетка с микрофоном. Можно повесить ее на шею, а можно прицепить к одежде, чтобы не болталась. Кнопка включает запись. Расшифровку придется смотреть уже на телефоне.

Саму идею Яндекс не первый год держит на виду. Еще осенью 2025-го компания показывала диктофон с Алисой Про для бизнеса. Тогда обсуждали Яндекс 360 и то, как выдавать коллегам доступ к записям совещаний. С Пином пока другая история. О нем мы знаем по образцу, который уже побывал у журналиста, а условия для покупателей компания еще не раскрыла.

Пин пишет звук, а искать нужную фразу можно в Алисе

До диктофона у Яндекса уже появились наушники с Алисой AI. У Пина схема проще. Нажимаешь кнопку на корпусе и говоришь или записываешь то, что происходит рядом. На ходу это может быть удобнее айфона. Пока достанешь его из сумки и доберешься до «Диктофона», успеешь забыть, как именно хотел сформулировать мысль. Потом аудио через телефон попадает в Alisa.ai. Там Алиса делает расшифровку и выжимку, а по тексту можно искать.

Допустим, на созвоне пять минут обсуждали, когда сдавать проект, а вечером в голове остались сразу две даты. Открываешь расшифровку, ищешь название проекта и сверяешься с аудио. С конспектом от нейросети я бы все равно держал оригинал под рукой, особенно если из разговора надо вытащить конкретную сумму или чью-то фамилию. Ошибка в одном слове тут дороже, чем пропущенный абзац. Еще многое зависит от самого микрофона. С диктофоном на шее легко записать собственный голос. А вот насколько хорошо он поймает реплику с другого конца стола, по фотографиям и описанию устройства не понять.

У этого удобства есть условие. В тестовой версии запись сначала попадает в облако Яндекса, и уже оттуда ее можно скачать. Забрать файл напрямую с диктофона не получилось. Автоматической отправки в другие сервисы тоже не нашли. Ведете проекты в Битрикс24? По описанному сценарию каждую нужную запись придется переносить туда самому.

Для конспекта лекции такой порядок понятен. С записью встречи, где обсуждают деньги клиента, я бы сначала выяснил, можно ли вообще хранить ее вне компании. И хотелось бы увидеть, как удаляются файлы. Одно дело стереть аудио из списка на телефоне, другое — понять, остался ли где-нибудь текст разговора. Пока из того, что известно о Пине, на этот вопрос не ответить. У вас после созвонов записи действительно идут в дело или так и лежат до следующей уборки в телефоне? Обсудим в чатах в Telegram и МАКС.

Подписку уже прикинули, ценника на Пин еще нет

По данным Эльдара Муртазина, подписка может обойтись в 1200 рублей в месяц. Он допускает и вариант за 600 рублей. От Яндекса пока нет ни подтвержденного тарифа, ни цены самого диктофона. Еще хочется понять, можно ли без подписки просто писать звук и забирать файл. От этого зависит, будет ли Пин полезен, если расшифровка нужна изредка, а платить круглый год за нее не хочется.

По верхней цифре из утечки за год набегает 14 400 рублей, по нижней — 7200. Сам Пин в эти суммы не входит. Для человека, который каждую неделю расшифровывает по несколько интервью, это можно сопоставить с часами, которые он тратит на работу. А если я записываю пару мыслей по дороге домой, у меня уже есть диктофон в телефоне. Доплачивать просто за то, чтобы эти заметки стали текстом, я бы стал только в том случае, если потом регулярно к ним возвращаюсь.

До презентации еще интересно узнать, на сколько минут записи хватит подписки и откроются ли старые расшифровки, если пропустить платеж. Когда Яндекс назовет цену и объяснит, что в нее входит, напишем об этом в Telegram и МАКС.

С айфоном и часами уже можно обойтись без отдельной кнопки

Один из сценариев Пина легко представить. Вам звонят, вы включаете громкую связь, а диктофон пишет звук из динамика своим микрофоном. Если гаджет нужен именно для этого, я бы сначала проверил, как работает запись звонков на айфоне. Может оказаться, что для ваших звонков хватает функции самого телефона.

С записью лекций есть своя загвоздка. «Диктофон» на совместимых айфонах умеет расшифровывать аудио и искать по тексту, но русского в списке языков Apple пока нет. Так что запись русской лекции придется расшифровывать отдельно. С Пином возни должно быть меньше. Нажал кнопку, а потом открыл готовый текст в Алисе, где можно найти нужный отрывок.

Для быстрых заметок я бы сперва попробовал «Диктофон» на Apple Watch, если часы уже на руке. И телефон доставать не надо, и еще одна штука на шее не появится. Чехлы и другие компактные аксессуары для техники ищите в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

На презентации Пина я бы попросил показать, как Алиса разбирает запись обычного совещания. Пусть кто-нибудь говорит из дальнего конца комнаты, второй его перебивает, а под конец участники меняют решение. Вот если в выжимке Алисы останется то, о чем в итоге договорились, можно всерьез обсуждать подписку. Как Пин выглядит, мы уже знаем.