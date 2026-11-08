Я нашел два способа сканировать документы на iPhone быстрее и проще, чем через Заметки
Если вам хоть раз нужно было срочно переслать скан договора или справки, вы почти наверняка открывали Заметки. Сканер там отличный, вопросов нет. Только неудобства начинаются уже после съемки: документ остается внутри заметки, и чтобы отправить его файлом, приходится сделать еще несколько лишних касаний. Я и сам так жил до недавнего времени, пока неожиданно для себя не наткнулся на тот же сканер в другом приложении Apple. Там он работает заметно удобнее, а вторая точка входа нашлась в программе, которая есть на каждом айфоне. Ниже расскажу, где спрятаны обе кнопки, чем они выигрывают у Заметок и какую держать под рукой.
Заметки сканируют хорошо, а дальше начинается возня
Сам сканер в iOS один и тот же, где бы вы его ни вызвали. Он сам находит края листа, выравнивает перспективу и убирает тени, так что к качеству претензий нет. Если нужно собрать из уже сделанных снимков один файл, у нас есть отдельная инструкция, как сделать PDF из фото на iPhone. Но со сканером в Заметках проблема не в картинке, а в том, что с ней происходит потом.
Посчитайте шаги. Сначала нужно создать новую заметку, потом найти сканер в меню вложений, снять страницы и сохранить их. Готовый скан при этом живет не отдельным файлом, а вложением внутри заметки. Чтобы отправить его в мессенджер или по почте, надо открыть заметку, коснуться скана и уже оттуда нажать «Поделиться».
А в списке заметок остается пустышка без текста с одной картинкой внутри. После пятого такого документа список превращается в свалку, в которой ничего не найти через месяц. Раздражает это сильнее, чем кажется, особенно когда документы приходится сканировать часто.
В «Просмотре» сканер вынесен прямо на главный экран
«Просмотр» появился на iPhone вместе с iOS 26, и большинство до сих пор считает его просто читалкой PDF. Мы уже подробно разбирали, что еще умеет приложение «Просмотр», от подписи договоров до сжатия файлов. Но сканер в нем устроен так, что ради него одного приложение стоит вытащить на первый экран.
Кнопка сканирования здесь лежит на главном экране, сразу под «Новым документом». Порядок действий такой:
- Откройте приложение «Просмотр». Если не можете его найти, свайпните вниз на рабочем столе и начните вводить название в поиске.
- Нажмите «Отсканировать документы».
- Наведите камеру на лист и дождитесь, пока сканер сам сделает снимок, либо нажмите на белую кнопку затвора.
- Переходите к следующей странице: все листы соберутся в один файл.
- Нажмите «Сохранить» в правом нижнем углу.
После сохранения скан сразу открывается как готовый PDF-файл, а копия падает в iCloud Drive и появляется в разделе «Недавние» на главном экране. Отсюда документ можно разметить, подписать или сразу отправить через «Поделиться». Никаких промежуточных заметок и вложений: снял, нажал, отправил.
Обратите внимание на три кнопки над затвором. «Вспышка» и «Затвор» по умолчанию стоят в автоматическом режиме: если сканер упорно не хочет снимать сам, переключите затвор на ручной. В «Фильтрах» есть цветной вариант, оттенки серого, черно-белый и обычное фото. Для паспорта или документа с печатью я бы оставил цвет, а для распечатанного текста черно-белый фильтр дает самый чистый и легкий файл.
Имя скана по умолчанию ничего не говорит: «Отсканированный документ 4», «Отсканированный документ 5». Лучше переименуйте файл сразу, задержав на нем палец в «Недавних». Потом сами себе скажете спасибо, когда будете искать нужную справку перед поездкой в МФЦ.
В «Файлах» кнопка прячется за тремя точками
Второй способ работает почти так же, но удобен, когда документ сразу нужно положить в конкретное место. В приложении «Файлы» сканер появился еще в iOS 13, просто искать его мало кому приходит в голову. Скан сохраняется ровно в ту папку, которая у вас открыта, поэтому сначала выберите папку, а уже потом включайте камеру.
- Откройте «Файлы» и перейдите на вкладку «Обзор».
- Зайдите в нужную папку в iCloud Drive или «На iPhone».
- Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
- Выберите «Отсканировать документы».
- Снимите страницы и нажмите «Сохранить».
Сканер внутри тот же самый, с теми же фильтрами, вспышкой и автоматическим затвором. Готовый PDF сразу ложится в папку рядом с остальными документами, и его можно переслать, задержав на нем палец и выбрав «Поделиться». Если файлы лежат в iCloud Drive, этот же скан через минуту будет и на Mac, и на iPad.
Удобно завести в «Файлах» отдельную папку под документы семьи: свидетельства, полисы, договоры. Сканировать прямо в нее быстрее, чем потом перетаскивать файлы с места на место. Не нашли у себя пункт «Отсканировать документы» в меню? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, в чем дело.
Для разовой справки и для архива нужны разные кнопки
По сути оба приложения делают одно и то же, разница только в том, что вы собираетесь делать со сканом дальше. Если документ нужен прямо сейчас, например, отправить в банк копию паспорта или скинуть HR подписанное заявление, открывайте «Просмотр». Кнопка на первом экране, файл сразу готов к отправке, и тут же можно поставить подпись. А такие функции iPhone, которые незаметно заменяют привычные вещи, мы собрали в подборке о том, какие инструменты заменит айфон.
Если же вы собираете домашний архив или сканируете пачку документов по одной теме, удобнее «Файлы». Там вы сами решаете, в какую папку ляжет скан, и не тратите потом время на сортировку. Заметки при этом никуда не денутся: им я бы оставил случаи, когда к скану нужно дописать текст, например, пометку, кому и когда его отправили.
Пара мелочей, которые сильно влияют на результат. Кладите лист на темную поверхность, тогда сканер точнее находит края. И не снимайте под лампой, которая бликует на глянцевой бумаге. Если сканировать приходится часто, проще поставить над столом держатель для телефона: такие с гибкой ножкой и прищепкой нередко попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А о новых полезных мелочах в iOS 27 мы пишем в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь, чтобы не наткнуться на них через год случайно, как я.