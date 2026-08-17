Искал просто хорошие наушники для Айфона, а нашёл конфетку. Обзор UGREEN EchoBuds Plus

AirPods в своё время задали планку для всех беспроводных наушников: мгновенное подключение, удобство и понятный дизайн. Вот только цена у наушников Apple всегда кусалась, а доступной TWS-альтернативы с нормальным звуком долго не находилось. Я уже рассказывал, почему пересел с AirPods Pro на модель попроще, и вот на тесте новый претендент. UGREEN EchoBuds Plus обещают кодек LDAC, активное шумоподавление и до 50 часов автономности за смешные деньги. Месяц с ними, и я готов рассказать, есть ли подвох.



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Характеристики и комплектация

Прежде чем перейти к впечатлениям, соберём характеристики в одну табличку. По ней уже видно, что UGREEN EchoBuds Plus укомплектованы серьёзно для своего ценника. Это полноценная гарнитура с поддержкой кодека LDAC: на Айфоне работает стабильный AAC, а на Android наушники дотягиваются до Hi-Res по LDAC. То есть они одинаково уместны и с iPhone, и с Android-смартфоном.

Драйвер динамический, 12.4 мм Диапазон частот 20–40 000 Гц Bluetooth и кодеки 5.4; SBC, AAC, LDAC Шумоподавление активное, до 55 дБ, 3 уровня и режим прозрачности Автономность до 50 часов с кейсом, около 9.5 часа с одного заряда Быстрая зарядка 70% за 15 минут Защита и фишки IP54, мультипойнт на 2 устройства, приложение UGREEN Audio

Аккумулятор кейса на 600 мАч плюс по 60 мАч в каждом наушнике, разъём зарядки USB-C, в комплекте три пары амбушюр. Набор, который ещё пару лет назад стоил бы втрое дороже.

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Дизайн и кейс: компактный корпус с открытой нишей

По дизайну у меня к UGREEN EchoBuds Plus вообще ноль претензий. Это на удивление компактные наушники с приятным глянцевым пластиком, на чёрной модели следов от пальцев толком не видно. Редко наушники за такие деньги выглядят так аккуратно.

Вместо кнопок тут сенсорное управление, и это большой плюс: ничего не надо продавливать. Всё срабатывает с первого раза, пусть и с едва заметной задержкой. Я бы даже не называл это минусом, скорее особенность, которая вообще не мешает.

Кейс получился прикольный и компактный, но с непривычным дизайном. Всё время забываешь, где у него верх, а где низ: за месяц я так к этому и не привык. Крышка тоже крупновата. Зато ниша под наушники открытая, и на практике это чистый кайф. Вставлять их легко, промахнуться невозможно, выронить — тоже. Вроде мелочь, а приятно, что в UGREEN о таком подумали. В сумме за дизайн ставлю твёрдую пятёрку: всё сделано с умом.

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Приложение UGREEN Audio: настройка и функции

Раскрыть весь потенциал UGREEN EchoBuds Plus помогает фирменное приложение UGREEN Audio. Вот тут я слегка напрягся: наушники никак не находились, приложение выдавало ошибку. Шутки ради включил VPN, и всё заработало. Регистрация в приложении тоже как будто лишняя. Дальше уже без VPN всё настраивается спокойно.

По возможностям здесь много полезного и при этом ничего лишнего. По сути вы получаете эквалайзер, игровой режим, переключение кодеков и поиск на карте, и всё это в бюджетной модели. Такие функции обычно приберегают для флагманов, так что по начинке EchoBuds Plus смело тянутся к уровню AirPods.

Есть и пара заморочек. Настройку касаний найти не так-то просто, она спрятана: зайдите в раздел «Параметры», затем откройте «Пользовательское управление». Вариантов немного, но всё главное на месте: одиночное, двойное, тройное и долгое нажатие. На них можно назначить запуск шумодава, громкость, пространственный звук и переключение треков. В остальном приложение красивое и понятное. За возню с активацией ставлю пять с минусом.

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Как звучат наушники и что с микрофонами

А вот звук у UGREEN EchoBuds Plus заслуживает отдельной похвалы. Подача сбалансированная, без перекосов по частотам. Есть готовые пресеты эквалайзера и ручная настройка. Я сразу поставил усиление басов и больше ничего не трогал: в таком режиме отлично идут и фильмы, и подкасты, и вообще всё подряд. Никакого скрежета, писка и искажений, всё звучит как надо. Честно, редко попадаются наушники с таким звуком за такие деньги.

Отдельно порадовало, что звук тут не пытаются продать громкими словами: надел, включил и сам всё слышишь. Мне такой подход ближе, когда результат говорит за себя, а не подводка к нему. Я слушал музыку часами без перерывов и получил несказанное удовольствие от любимых треков. Из нюансов разве что едва заметный пинг при переключении и после снятия с паузы, но это несерьёзно, придираться не буду. Разрывов нет, сигнал ловят через несколько стен и не глючат. Удобство плюс качественное звучание равно любовь, тут честные пять с плюсом.

Микрофоны просто нормальные. Говорить можно, голосовые пишутся неплохо, но порой сообщение приходится переслушивать. UGREEN выжала максимум, хотя идеально не вышло. Впрочем, наушников с идеальными микрофонами попросту не бывает, у всех свои приколы. Зато на ветру и при помехах работают хорошо: посторонние звуки почти не попадают в эфир. Ставлю твёрдую четвёрку, наушники её достойны.

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Шумоподавление и режим прозрачности

Шумодав в UGREEN EchoBuds Plus тоже удался. Гибкая настройка ANC здесь на высоте: во-первых, и пассивное шумоподавление неплохое, если правильно подобрать амбушюры. Во-вторых, заявленные до 55 дБ не пустой звук: в сумме шум почти не пробивается во время прогулки по улице. Интересно будет потестить в метро или самолёте, но в повседневной жизни всё отлично. Если ищете шумодав без переплаты, это прямо тот случай.

Что круто, режимов несколько. Адаптивный подстраивается под окружающую обстановку, а ещё есть отдельные режимы для поездки, офиса и путешествия. Бонусом идёт антиветер, чтобы в плохую погоду ничего не мешало слушать. Режим прозрачности тоже хорош: включаешь, и наушники можно не снимать, когда ждёшь объявления или не хочешь пропустить велосипедиста с самокатчиком под боком. Тут ровная пятёрка, придраться не к чему, особенно с учётом цены.

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Автономность: на сколько хватает заряда

По части автономности UGREEN EchoBuds Plus ведут себя как наушники из куда более дорогой лиги. Честно, кейс я заряжал всего один раз и вообще не вспоминал, сколько там процентов. Пользовался стабильно по 2–3 часа каждый день, правда без шумодава. Есть небольшой прикол: заряд кейса в приложении показывается только когда наушники внутри. Если они в ушах, цифры не увидите. Вот сейчас заглянул: 93%. Удивительно, как такие компактные ушки так долго держат заряд.

Добавьте сюда быструю зарядку: 70% за 15 минут, и вы уже готовы к целому дню. Приятный бонус: в настройках можно отключить голос ассистента и оставить обычный рингтон, чтобы наушники просто попискивали при переключении или паузе. За автономность твёрдая пятёрка, это надёжный вариант для тех, кто не хочет париться о зарядке.

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Стоит ли покупать UGREEN EchoBuds Plus

Теперь про цену, ради которой всё и затевалось. 2000 рублей, и это, честно, шок. То ли я проспал момент, когда хорошие наушники стали такими дешёвыми, то ли где-то подвох. Но подвоха, похоже, нет. Если вы давно думаете, что взять вместо AirPods, то UGREEN EchoBuds Plus и есть ответ на этот вопрос: хороший звук, приличная автономность, неплохие микрофоны, обилие настроек и приятный форм-фактор в одном корпусе.

Из того, что можно занести в минусы: капризная первая активация через VPN и микрофоны на крепкую четвёрку. На фоне плюсов это мелочи. Надел и погнал, никаких заморочек. Если сравнивать с AirPods Pro, разница в цене почти десятикратная, а по факту функции те же.

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Так что, когда встаёт выбор, какие наушники взять до 2000 рублей, чтобы не брать кота в мешке, это универсальный вариант. Рекомендую однозначно: и для себя, и в подарок. По бюджету не бьёт, а качеством удивляет.

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