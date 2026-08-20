Roborock снова обрушил цены на пылесосы: две модели, которые надо успеть купить на распродаже

Roborock снова скинул цены, и до 26 августа на две модели действуют промокоды, которые заметно облегчают покупку. Тут все зависит от того, как вы привыкли убираться. Хотите переложить рутину на технику и не думать про пол каждый день — берите робота, он сам объедет квартиру и помоет за собой. Любите держать процесс в руках и пройтись именно по тем местам, где насорили, — тогда ваш вариант моющая вертикалка. Кстати, недавно мы объясняли, почему стоит присмотреться к паровым вертикалкам, а сегодня собрали две модели под разные привычки.



Робот, который берет уборку на себя

Если уборка для вас — это то, что должно происходить само собой, пока вы заняты делами, присмотритесь к Roborock Q8 Max Pro Gen2. Это как раз тот случай, когда запустил и забыл. Мощности хватает с запасом: сила всасывания HyperForce доходит до 13 000 Па, так что робот вытягивает шерсть, песок и крошки не только с гладкого пола, но и из ворса ковра.

С волосами он тоже не пасует. Двойная система защиты от наматывания не дает длинным волосам накручиваться на щетку, и вам не придется каждую неделю разбирать узел из ниток и шерсти. Ориентируется по квартире робот через интеллектуальный обход препятствий — он объезжает провода, тапки и ножки стульев, а не толкает их перед собой. Это удобно, если дома есть дети или животные и на полу вечно что-то валяется: не придется каждый раз обходить квартиру и убирать мелочи, чтобы запустить уборку. Ультразвуковое распознавание ковров работает на опережение: заехав на ковер, робот понимает, что под ним ворс, и ведет себя иначе. Если он в этот момент моет пол, то поднимает щетку с тряпкой на 8 мм, чтобы не размазать грязь по ковру и не оставить мокрых разводов на ворсе.

Забрать Q8 Max Pro Gen2 можно по этой ссылке на AliExpress. И вот еще один способ сэкономить: на кассе введите промокод 228996, он уронит цену еще ниже. Успеть надо до 26 августа, потом акция закроется.

Купить Roborock Q8 Max Pro Gen2

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Вертикалка для тех, кто любит контроль

Теперь про тех, кто уборку не доверяет никому. Если вам важно самому пройтись по кухне после ужина и убрать конкретную лужу, а не ждать, пока робот доедет по расписанию, смотрите на Roborock F25 LT Gen2. Это моющая вертикалка: она пылесосит и моет пол одновременно, а вы ведете ее туда, куда нужно.

Сила всасывания тут еще выше — 20 000 Па. Ролик крутится и собирает мусор, а следом проходит влажной частью, так что пол остается чистым за один проход. Грязную воду вертикалка отделяет сама, и вам не надо возиться с тряпками. Отдельно порадует уход за роликом: после уборки станция промывает его горячей водой, самоочистка при 90°C убирает запах и налет, а не просто споласкивает грязь. Дальше идет быстрая сушка за 5 минут, чтобы ролик не заветрился и не начал пахнуть сыростью.

Добраться до угла под диваном тоже не проблема. Корпус раскладывается почти горизонтально, конструкция на 180 градусов позволяет заехать под мебель, куда обычная швабра не пролезет. За один заряд вертикалка проходит приличную площадь, а на дисплее видно уровень заряда и текущий режим, так что вы не гадаете, хватит ли ее до конца комнаты. И еще один плюс для тех, у кого дома длинные волосы или питомцы: производитель заявляет 0% наматывания волос на ролик, так что чистить его руками не придется. По сути вся возня с уходом сводится к тому, чтобы вылить грязную воду и дать станции промыть ролик за вас.

Взять F25 LT Gen2 удобнее всего на AliExpress. Экономия тут тоже двойная: сначала скидка по распродаже, а сверху промокод 655825, который добивает цену до приятной. Как и в случае с роботом, времени немного — до 26 августа.

Купить Roborock F25 LT Gen2

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Какую модель взять под свои задачи

Выбор упирается не в мощность, а в привычки. Робот Q8 Max Pro Gen2 — это про то, чтобы не думать об уборке вообще: настроил расписание, и пол поддерживается в чистоте сам, пока вы на работе или отдыхаете. Вертикалка F25 LT Gen2 — для тех, кто убирается вдумчиво и хочет видеть результат сразу, особенно если в доме часто появляются свежие пятна и крошки. Многие в итоге берут и то, и другое: робот держит фон каждый день, а вертикалка выручает, когда надо срочно и точечно.

Если хотите сравнить эти модели с другими вариантами бренда, посмотрите нашу большую подборку роботов и вертикалок Roborock — там собраны актуальные модели с летней распродажи. А тем, кто привык брать технику на маркетплейсах, пригодится разбор, как сэкономить на пылесосах Roborock.

Обе акции с промокодами держатся только до 26 августа, так что если приглядывались к Roborock, это удачный момент забрать модель дешевле. А если любите ловить выгодные предложения с AliExpress, заглядывайте в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС — там регулярно всплывают скидки и находки, которые жалко пропустить.