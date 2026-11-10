Чем самый дешевый iPhone 18e окажется круче iPhone 18 Pro

Если вы присматриваетесь к самому доступному айфону, но вас смущает ощущение, что его собирают по остаточному принципу, новости про следующее поколение вам будут интересны. Похоже, Apple решила подтянуть младшую модель к базовой, причем не только по начинке. В сети всплыла схема внутреннего устройства будущей пары, и одна цифра на ней ставит дешевый айфон выше даже нынешней прошки. Вот только другие утечки рисуют совсем иную картину. Что видно на схеме, каким слухам пока стоит верить и есть ли смысл ради новинки ждать весны.



Внутри iPhone 18e почти не отличить от iPhone 18

Схема ходила по сети уже какое-то время, а на днях ее подтвердил один из китайских инсайдеров: по его словам, она в целом совпадает с тем, что он слышал от своих источников. На картинке сразу две модели под внутренними именами Taycan и Nevera. Первая — обычный iPhone 18, вторая — iPhone 18e. Кто-то в Купертино явно неравнодушен к электрическим суперкарам.

Главное здесь — размеры. У обеих моделей экран 6,3 дюйма, то есть 18e вырастет относительно iPhone 17e с его 6,1 дюйма и сравняется с базовым айфоном. Аккумулятор у них тоже один на двоих: 4430 мА·ч. Инсайдер даже привел батарею как пример деталей, которые у двух смартфонов будут взаимозаменяемы.

Для 18e это прибавка примерно в 11% к 4005 мА·ч у iPhone 17e. Обычный iPhone 18 прибавляет заметнее, около 21% к iPhone 17. Место под батарею, судя по пометкам на схеме, Apple нашла за счет переделанного нижнего динамика и вибромотора Taptic Engine. Ниже свел в одну таблицу, что известно о двух новинках на фоне нынешней младшей модели.

Параметр iPhone 17e iPhone 18e (слухи) iPhone 18 (слухи) Экран 6,1 дюйма, 60 Гц 6,3 дюйма 6,3 дюйма, до 120 Гц Батарея 4005 мА·ч 4430 мА·ч 4430 мА·ч Задние камеры 1 1 2 Процессор A19, 3 нм A20, 2 нм A20, 2 нм Модем Apple C1X Apple C2 Apple C2

Теперь про ту самую цифру из вступления. 4430 мА·ч — это больше, чем у текущего iPhone 18 Pro: в версии с лотком под SIM у него 4056 мА·ч, а в варианте только с eSIM 4288 мА·ч. Время работы, конечно, зависит не только от емкости, но здесь почти все играет на руку младшей модели. Экран 18e, скорее всего, останется на 60 Гц, а такая матрица тратит меньше энергии, чем ProMotion до 120 Гц у прошки. К этому добавляется энергоэффективный A20 на 2-нм техпроцессе, которому не придется кормить ни высокую частоту, ни тройную камеру.

Так что, если цифры со схемы подтвердятся, 18e почти наверняка будет работать дольше iPhone 18 Pro. Самый доступный айфон обгонит флагман по автономности, и это, пожалуй, главный аргумент в его пользу.

Есть оговорка, важная как раз для России. Свободное место внутри корпуса Apple во многом получает за счет отказа от слота под SIM-карту. Если у 18e снова будет версия с физической симкой, батарея там может оказаться меньше, чем 4430 мА·ч. Точных цифр по такой версии пока нет.

Любители компактных смартфонов такому раскладу точно не обрадуются. iPhone mini давно сняли с производства, а теперь и самый доступный айфон уходит к 6,3 дюйма.

Другие утечки обещают 18e совсем другой экран

Еще пару недель назад все выглядело иначе. Тогда мы писали, что в iPhone 18e оставят экран на 60 Гц, и в той утечке фигурировала диагональ 6,12 дюйма. Другой китайский инсайдер описывал OLED-матрицу на LTPS, одну камеру на 48 Мп и, возможно, улучшенную фронталку. Базовому iPhone 18 он оставлял 6,3 дюйма и частоту до 120 Гц.

Получается, что источники расходятся на 0,2 дюйма, и для смартфона это вопрос корпуса целиком. 6,12 дюйма означают, что 18e останется в габаритах 17e. 6,3 дюйма означают новый корпус, общий с iPhone 18. Кому верить, пока сказать сложно. Но у второго варианта есть логика: тот же инсайдер раньше говорил, что две модели будут делить часть производственных процессов, а одинаковые корпус и батарея экономят Apple деньги на сборке.

При этом о частоте экрана 18e схема ничего не говорит. Вполне возможно, что 18e получит больший размер, но останется на 60 Гц, и тогда главный компромисс младшей модели никуда не денется. Что интересно, еще недавно этот же инсайдер называл единственным подтвержденным обновлением 18e новый процессор. Теперь к нему добавились экран и батарея, так что картинка явно продолжает складываться.

До весны схемы и спецификации поменяются еще не раз. Свежие утечки по iPhone 18e мы оперативно выкладываем в наших каналах в Telegram и МАКС, так что развязку этого спора вы там точно не пропустите.

Начинка подтягивается к базовой модели, камера нет

В сентябре, когда мы разбирали отличия iPhone 18 и iPhone 18e, разрыв между моделями выглядел куда серьезнее. Теперь по железу младший айфон почти догоняет старший. Ожидается, что 18e получит процессор A20 по 2-нм техпроцессу вместо A19 на 3 нм у iPhone 17e.

Оперативной памяти, по оценкам аналитиков, у младших айфонов весны 2027 года будет 9 ГБ вместо 8 ГБ. Лишний гигабайт пригодится Apple Intelligence и приложениям, которые висят в фоне. А модем в обеих моделях будет фирменный Apple C2. Он заменит Snapdragon X80 в iPhone 17 и C1X в iPhone 17e, так что от модемов Qualcomm базовая линейка, похоже, откажется полностью.

Где 18e по-прежнему экономит, так это камера. На схеме у iPhone 18 две основные камеры, включая сверхширокоугольную, а у 18e одна задняя камера, как и у прошлых моделей. Скорее всего, это будет модуль на 48 Мп без ультраширика, так что снимать макро и широкие пейзажи по-прежнему будет нечем.

Если честно, к этому я отношусь спокойнее, чем к 60 Гц. Камерой ультраширика на базовых айфонах пользуются не так уж часто, а вот плавность прокрутки видна каждую секунду. И если 18e получит экран побольше, но с той же частотой, разница с iPhone 18 будет бросаться в глаза еще сильнее.

Весны дождутся не все

Младший айфон давно перестал быть телефоном для галочки. Недавно мы рассказывали, как iPhone 16e прослужил год у мамы, и главным его козырем там оказалась как раз батарея. Если слухи подтвердятся, у 18e этот козырь станет еще сильнее.

Выход iPhone 18e ожидается весной 2027 года вместе с обычным iPhone 18 и вторым поколением iPhone Air. iPhone 17e сейчас стоит в США 599 долларов за версию на 256 ГБ, а вот цена новинки пока неизвестна. Другие айфоны в этом году подорожали, и рассчитывать, что младшая модель останется в той же цене, я бы не стал.

Так стоит ли ждать? Если ваш айфон еще бодро живет до вечера, подождать до весны имеет смысл: прибавка в батарее, экране, памяти и модеме выглядит солидно для одного поколения. А если нынешний смартфон к обеду уже просит розетку, тянуть до весны неудобно. Компактный повербанк с MagSafe на это время можно подобрать в «Сундук Али-Бабы» в МАКС, а не можете решить, менять айфон сейчас или потерпеть, спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там многие сидят на младших моделях.

Пока все это лишь схема и пересказ источников, и до весны Apple может многое переиграть. Но если 18e действительно получит корпус и батарею базового iPhone 18, разница между ними сведется к камере, частоте экрана и цене. А это уже совсем другой разговор о том, какой айфон брать.