Какой смартфон дольше держит заряд: iPhone Duo, Galaxy Z Fold 8 или Xiaomi 18 Fold

Кирилл Пироженко

Когда выбираешь складной смартфон, про батарею обычно вспоминаешь в последнюю очередь. А зря. Два больших экрана, тонкий корпус и шарнир посередине оставляют аккумулятору совсем немного места, и каждый производитель выкручивается по-своему. Одни делают ставку на оптимизацию, другие на новую химию и красивые цифры в характеристиках. Казалось бы, у кого больше миллиампер-часов, тот и проживет дольше. Но большой тест трех раскладушек закончился совсем не так, как подсказывали спецификации. Расскажу, как проверяли смартфоны, почему фаворит подвел и хватит ли iPhone Duo на день. А если вы еще присматриваетесь к складному айфону, посмотрите, как подешевел iPhone Duo в России всего за неделю продаж.

Сложенные iPhone Duo, Galaxy Z Fold 8 и Xiaomi 18 Fold стоят рядом на столе

Сложенные iPhone Duo, Galaxy Z Fold 8 и Xiaomi 18 Fold стоят рядом на столе

Привычный тест на iPhone Duo просто не запустился

Тест провели ребята из Rozetked, подробности можно посмотреть в их свежем ролике. Обычно они гоняют смартфоны на автоматическом пролистывании роликов, но с Duo этот номер не прошел. Ни TikTok, ни YouTube, ни сторонние приложения с автолистанием на складном айфоне нормально не работают: многие программы под его экран просто еще не адаптировали. Пришлось придумывать отдельную схему. По словам автора, это был самый сложный тест батареи в истории канала: около семи прогонов по 10 часов, пока все наконец не сошлось.

Xiaomi 18 Fold, iPhone Duo и Galaxy Z Fold 8 показывают один и тот же стрим в начале теста, под каждым указаны экран и емкость батареи

Xiaomi 18 Fold, iPhone Duo и Galaxy Z Fold 8 показывают один и тот же стрим в начале теста, под каждым указаны экран и емкость батареи

В итоге смартфоны запустили стрим на Twitch. Это постоянная нагрузка сразу на экран, видеодекодер и модем, без единой паузы. Условия у всех одинаковые:

  • яркость на максимум;
  • eSIM на базе МТС и LTE на всех трех смартфонах;
  • одна и та же трансляция в одинаковом качестве.
Сложенный iPhone Duo в руке, на внешнем экране часы и обои с песчаными дюнами

Сложенный iPhone Duo в руке, на внешнем экране часы и обои с песчаными дюнами

Один нюанс сыграл против айфона. Максимальная яркость у Duo заметно выше, чем у соперников, а приложение Twitch на нем показывает картинку с полосками по краям. Развернуть ее на весь экран не получилось даже через браузер. Так что Duo изначально стартовал не в самых выгодных условиях. И еще важная оговорка: результаты нельзя сравнивать с прошлыми тестами Rozetked, методика здесь своя. Если вы уже купили Duo и тоже наткнулись на приложения, которые на нем работают криво, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, с какими именно.

Шесть тысяч миллиампер-часов ничего не решили

На бумаге расклад выглядел предсказуемо. У Galaxy Z Fold 8 аккумулятор на 4800 мА·ч, у iPhone Duo чуть больше, 4883 мА·ч. Причем у айфона он собран из двух частей: 2962 и 1921 мА·ч. А главным фаворитом считался Xiaomi 18 Fold с кремний-углеродной батареей на 6000 мА·ч. Это сейчас главный козырь китайских производителей: плотность выше, а значит, в тот же корпус влезает больше емкости. У Xiaomi запас на 23% больше, чем у Duo.

Красный Xiaomi 18 Fold стоит полураскрытым на белом столе

Красный Xiaomi 18 Fold стоит полураскрытым на белом столе

Вот что получилось в итоге. Отдельной колонкой я добавил, сколько минут смартфон прожил на каждую 1000 мА·ч, так эффективность видна сразу.

Смартфон Аккумулятор Время работы Минут на 1000 мА·ч
iPhone Duo 4883 мА·ч 9 ч 44 мин 120
Xiaomi 18 Fold 6000 мА·ч 7 ч 36 мин 76
Galaxy Z Fold 8 4800 мА·ч 7 ч 18 мин 91

Первым сдался Samsung, и это нормальный результат для раскладушки. Xiaomi продержался всего на 18 минут дольше, это плюс 4%. Хотя батарея у него на 25% больше, чем у Samsung. Вся кремний-углеродная магия принесла ровно 18 минут. А iPhone Duo выключился только через 9 часов 44 минуты: на 2 часа 8 минут дольше Xiaomi и почти на два с половиной часа дольше Samsung. Получается, при батарее на 23% меньше айфон прожил на 28% дольше, чем Xiaomi. Разница в эффективности почти в полтора раза, и одной большой батареей ее не закрыть.

Финал теста: все три смартфона разрядились, iPhone Duo выключился последним через 9 часов 44 минуты

Финал теста: все три смартфона разрядились, iPhone Duo выключился последним через 9 часов 44 минуты

Такие сравнения айфонов с Android у нас выходят часто, а самое свежее и короткое мы выкладываем в наших каналах в Telegram и МАКС. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий тест.

Самый яркий оказался самым холодным

Пока батареи медленно разряжались, всплыли детали поинтереснее цифр. Стримы на Xiaomi и Samsung регулярно подвисали и в какие-то моменты отставали от айфона больше чем на 30 секунд. iPhone почти не тормозил, хотя сеть у него показывала всего два деления, а у соперников больше. Сигнал хуже, а трансляция идет ровнее. Забавно.

Раскрытый Galaxy Z Fold 8 в руке на фоне парка

Раскрытый Galaxy Z Fold 8 в руке на фоне парка

С Xiaomi все еще печальнее. Смартфон, судя по всему, начинал тротлить: трансляция шла в 60 кадрах, а на экране частота временами проседала на глаз чуть ли не до 30 кадров. Картинка дергалась. Во время таких тормозов замерили температуру корпусов:

  • Xiaomi 18 Fold — около 40 градусов;
  • Galaxy Z Fold 8 — около 38 градусов;
  • iPhone Duo — 34 градуса.

Выходит, самый яркий экран в тесте был у самого холодного смартфона. Похоже, часть той самой лишней емкости Xiaomi просто ушла в тепло. Автор теста хвалил Xiaomi в обзоре, а после такого опыта признался, что есть над чем подумать. Сам по себе тест на Duo прошел заметно приятнее: никакой буферизации и рывков.

Apple в этот раз не приукрасила

Если вы уже пользуетесь складным айфоном, наверняка заметили, что у iPhone Duo хватает странных косяков. С батареей, к счастью, все наоборот. Apple обещает до 44 часов видео на внешнем экране и до 31 часа на внутреннем, а при стриминге 37 и 26 часов соответственно. Для сравнения, у iPhone 18 Pro заявлено 33 часа стриминга. То есть на внешнем экране Duo должен жить дольше прошки, а на внутреннем заметно меньше. Если сложить работу на обоих экранах и пересчитать относительно результатов iPhone 18 Pro, замер получается недалеко от обещаний. Здесь Apple не наврала.

Раскрытый iPhone Duo в руке, на большом экране рабочий стол с иконками приложений

Раскрытый iPhone Duo в руке, на большом экране рабочий стол с иконками приложений

Заодно Duo прогнали через стандартный и более тяжелый тест Rozetked против обычных айфонов. Там он продержался 7 часов 7 минут. Батарея у него на 14% больше, чем у iPhone 18 Pro, а живет он на 12% меньше. Звучит не очень, но у Duo два экрана, и один из них на 7,6 дюйма. Для раскладушки это отличный результат.

График автономности: iPhone Duo — 9 ч 44 мин, Xiaomi 18 Fold — 7 ч 36 мин, Galaxy Z Fold 8 — 7 ч 18 мин

График автономности: iPhone Duo — 9 ч 44 мин, Xiaomi 18 Fold — 7 ч 36 мин, Galaxy Z Fold 8 — 7 ч 18 мин

Так стоит ли брать iPhone Duo тем, кто выбирает смартфон в первую очередь по батарее? Если других претензий к нему нет, то да. Дня активного использования ему хватает с запасом, а среди складных конкурентов он пока вне досягаемости. Вот только остальные проблемы складного айфона никуда не делись: приложения не адаптированы, багов хватает, и с ними лучше познакомиться до покупки. А чтобы Duo не сел в дороге к концу второго дня, пригодится компактный повербанк. Такие мы часто находим и выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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