5 привычных инструментов, которые заменит ваш iPhone

Кирилл Пироженко

Недавно мы разбирали фишки iOS, которых нет на Андроиде, а сегодня речь пойдет о другом — об обычных инструментах, которые айфон тихо заменил и вынес из ящика с отвертками прямо в карман. Рулетка, уровень, лупа, шумомер и сканер: все это работает на встроенных приложениях, без интернета и без единого рубля сверху. Ниже пять коротких инструкций, которыми пользуюсь сам.

Айфон заменяет привычные инструменты. Фото.

Айфон заменяет привычные инструменты

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Рулетка прячется в стандартном приложении

В iOS есть приложение «Рулетка» — серая иконка с линейкой, которую многие сносят, приняв за что-то ненужное. А зря: телефон измеряет предметы камерой и сразу показывает длину в сантиметрах. Так я прикидываю, влезет ли полка в нишу, поместится ли коробка в багажник и какой длины провод нужен до розетки.

Рулетка прячется в стандартном приложении. Линейка у вас всегда под рукой. Фото.

Линейка у вас всегда под рукой

  1. Откройте приложение «Рулетка» и дайте камере поймать плоскость — поводите телефоном над предметом.
  2. Поставьте точку в начале отрезка кнопкой «плюс».
  3. Ведите камеру до конца и зафиксируйте вторую точку.
  4. Считайте длину на экране, а при желании сделайте снимок прямо с подписанными размерами.

На айфонах Pro внутри стоит лидар, и там точность заметно выше. У меня Plus без лидара, но для бытовых задач обычной камеры хватает: погрешность в пару миллиметров для дачных дел роли не играет. Приложение умеет даже прикинуть рост стоящего человека — об этом у нас есть отдельный разбор, как измерить рост человека айфоном без единой рулетки под рукой.

Ровно повесить полку поможет сам айфон

Мало кто про это помнит, но строительный уровень живет в той же «Рулетке» — на соседней вкладке. Он помогает проверить горизонт и вертикаль ровнее, чем на глаз, и точно быстрее, чем искать пузырьковый уровень в кладовке.

Ровно повесить полку поможет сам айфон. Уровень всегда под рукой, а значит, проблем не будет. Фото.

Уровень всегда под рукой, а значит, проблем не будет

  1. Откройте «Рулетку» и смахните на вкладку «Уровень».
  2. Положите айфон на полку, картину или столешницу.
  3. Смотрите на градусы и ловите ноль: когда поверхность ровная, экран заливается зеленым.
  4. Для вертикали приложите телефон боком к стене и проверьте, ровно ли стоит шкаф.

Мелочь, а когда под рукой нет обычного уровня, выручает моментально. Хотите первыми узнавать про такие скрытые возможности iOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там подобные разборы выходят регулярно.

Лупа для мелкого шрифта и деталей

Следующий инструмент оценят все, кому уже приходится отодвигать этикетку подальше от глаз. Приложение «Лупа» превращает камеру в увеличительное стекло и помогает увеличить мелкий текст на упаковке, серийном номере или инструкции к лекарству.

Лупа для мелкого шрифта и деталей. Лупа позволит прочитать даже самый мелкий шрифт. Фото.

Лупа позволит прочитать даже самый мелкий шрифт

  1. Откройте приложение «Лупа».
  2. Наведите камеру на мелкий объект и регулируйте увеличение ползунком.
  3. Включите фонарик, если света мало, и заморозьте кадр кнопкой затвора.
  4. При необходимости добавьте цветовые фильтры — они помогают тем, кому тяжело различать оттенки.

Камера с таким увеличением выручает и в неожиданных ситуациях: рассмотреть занозу перед тем, как ее доставать, или мелкую деталь при ремонте. Мы даже писали, как с помощью макросъемки найти клеща на собаке — трюк из тиктока, который реально работает. Если «Лупы» на телефоне не оказалось, ее легко вернуть из App Store, приложение официальное и бесплатное.

Apple Watch следят за громкостью вокруг

Отдельного шумомера в самом айфоне нет, зато он встроен в Apple Watch. Приложение «Шум» постоянно слушает обстановку и позволяет замерить громкость вокруг в децибелах, а когда звук доходит до вредного для слуха, часы предупреждают вибрацией на запястье.

Apple Watch следят за громкостью вокруг. Apple Watch показывают уровень громкости. Фото.

Apple Watch показывают уровень громкости

  1. Убедитесь, что на Apple Watch стоит приложение «Шум» — обычно оно уже на месте, а его настройки лежат в «Настройки» — «Шум».
  2. Откройте приложение «Шум» на часах.
  3. Посмотрите текущий уровень окружающего звука в децибелах прямо на циферблате приложения.
  4. Задайте порог уведомления (от 80 до 100 дБ), чтобы часы сами предупреждали в шумных местах.

У меня Series 10, и пара таких предупреждений на громком мероприятии реально заставила отойти подальше от колонок. Не получилось разобраться с настройками или что-то не работает? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут.

Сканер без принтера прямо в «Заметках»

Последний по списку, но не по пользе — встроенный сканер документов в «Заметках». Он сам находит границы листа, выравнивает перспективу, убирает тени и помогает оцифровать документ без сканера в готовый PDF.

Сканер без принтера прямо в «Заметках». Сканер встроен прямо в ваш смартфон. Фото.

Сканер встроен прямо в ваш смартфон

  1. Откройте «Заметки» и создайте новую заметку.
  2. Нажмите на иконку камеры и выберите «Сканировать документы».
  3. Наведите камеру на лист — айфон захватит его автоматически.
  4. Поправьте углы, если нужно, и сохраните результат.
  5. Готовый PDF найдете в заметке или в приложении «Файлы», где по нему работает и поиск по тексту.

Пользуюсь этим постоянно: чеки, квитанции, документы для оформления, детские рисунки на память. Кстати, если после сканирования текст на экране кажется мелким, его несложно поправить — мы показывали, как увеличить иконки, шрифт и масштаб под свои глаза. Так айфон закрывает еще и задачу целого МФУ, которое пылится у многих без дела.

Получается, один айфон вместе с AirPods спокойно заменяет рулетку, уровень, лупу, шумомер и сканер — пять предметов, за которые раньше пришлось бы отдать деньги и найти им место дома. Почти все работает на встроенных приложениях и без интернета, так что попробовать инструкции можно прямо сейчас. А если знаете еще инструмент, который телефон вытеснил из вашего быта, расскажите в комментариях.

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