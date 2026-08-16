5 привычных инструментов, которые заменит ваш iPhone

Недавно мы разбирали фишки iOS, которых нет на Андроиде, а сегодня речь пойдет о другом — об обычных инструментах, которые айфон тихо заменил и вынес из ящика с отвертками прямо в карман. Рулетка, уровень, лупа, шумомер и сканер: все это работает на встроенных приложениях, без интернета и без единого рубля сверху. Ниже пять коротких инструкций, которыми пользуюсь сам.



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Рулетка прячется в стандартном приложении

В iOS есть приложение «Рулетка» — серая иконка с линейкой, которую многие сносят, приняв за что-то ненужное. А зря: телефон измеряет предметы камерой и сразу показывает длину в сантиметрах. Так я прикидываю, влезет ли полка в нишу, поместится ли коробка в багажник и какой длины провод нужен до розетки.

Откройте приложение «Рулетка» и дайте камере поймать плоскость — поводите телефоном над предметом. Поставьте точку в начале отрезка кнопкой «плюс». Ведите камеру до конца и зафиксируйте вторую точку. Считайте длину на экране, а при желании сделайте снимок прямо с подписанными размерами.

На айфонах Pro внутри стоит лидар, и там точность заметно выше. У меня Plus без лидара, но для бытовых задач обычной камеры хватает: погрешность в пару миллиметров для дачных дел роли не играет. Приложение умеет даже прикинуть рост стоящего человека — об этом у нас есть отдельный разбор, как измерить рост человека айфоном без единой рулетки под рукой.

Ровно повесить полку поможет сам айфон

Мало кто про это помнит, но строительный уровень живет в той же «Рулетке» — на соседней вкладке. Он помогает проверить горизонт и вертикаль ровнее, чем на глаз, и точно быстрее, чем искать пузырьковый уровень в кладовке.

Откройте «Рулетку» и смахните на вкладку «Уровень». Положите айфон на полку, картину или столешницу. Смотрите на градусы и ловите ноль: когда поверхность ровная, экран заливается зеленым. Для вертикали приложите телефон боком к стене и проверьте, ровно ли стоит шкаф.

Мелочь, а когда под рукой нет обычного уровня, выручает моментально. Хотите первыми узнавать про такие скрытые возможности iOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там подобные разборы выходят регулярно.

Лупа для мелкого шрифта и деталей

Следующий инструмент оценят все, кому уже приходится отодвигать этикетку подальше от глаз. Приложение «Лупа» превращает камеру в увеличительное стекло и помогает увеличить мелкий текст на упаковке, серийном номере или инструкции к лекарству.

Откройте приложение «Лупа». Наведите камеру на мелкий объект и регулируйте увеличение ползунком. Включите фонарик, если света мало, и заморозьте кадр кнопкой затвора. При необходимости добавьте цветовые фильтры — они помогают тем, кому тяжело различать оттенки.

Камера с таким увеличением выручает и в неожиданных ситуациях: рассмотреть занозу перед тем, как ее доставать, или мелкую деталь при ремонте. Мы даже писали, как с помощью макросъемки найти клеща на собаке — трюк из тиктока, который реально работает. Если «Лупы» на телефоне не оказалось, ее легко вернуть из App Store, приложение официальное и бесплатное.

Apple Watch следят за громкостью вокруг

Отдельного шумомера в самом айфоне нет, зато он встроен в Apple Watch. Приложение «Шум» постоянно слушает обстановку и позволяет замерить громкость вокруг в децибелах, а когда звук доходит до вредного для слуха, часы предупреждают вибрацией на запястье.

Убедитесь, что на Apple Watch стоит приложение «Шум» — обычно оно уже на месте, а его настройки лежат в «Настройки» — «Шум». Откройте приложение «Шум» на часах. Посмотрите текущий уровень окружающего звука в децибелах прямо на циферблате приложения. Задайте порог уведомления (от 80 до 100 дБ), чтобы часы сами предупреждали в шумных местах.

У меня Series 10, и пара таких предупреждений на громком мероприятии реально заставила отойти подальше от колонок. Не получилось разобраться с настройками или что-то не работает? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут.

Сканер без принтера прямо в «Заметках»

Последний по списку, но не по пользе — встроенный сканер документов в «Заметках». Он сам находит границы листа, выравнивает перспективу, убирает тени и помогает оцифровать документ без сканера в готовый PDF.

Откройте «Заметки» и создайте новую заметку. Нажмите на иконку камеры и выберите «Сканировать документы». Наведите камеру на лист — айфон захватит его автоматически. Поправьте углы, если нужно, и сохраните результат. Готовый PDF найдете в заметке или в приложении «Файлы», где по нему работает и поиск по тексту.

Пользуюсь этим постоянно: чеки, квитанции, документы для оформления, детские рисунки на память. Кстати, если после сканирования текст на экране кажется мелким, его несложно поправить — мы показывали, как увеличить иконки, шрифт и масштаб под свои глаза. Так айфон закрывает еще и задачу целого МФУ, которое пылится у многих без дела.

Получается, один айфон вместе с AirPods спокойно заменяет рулетку, уровень, лупу, шумомер и сканер — пять предметов, за которые раньше пришлось бы отдать деньги и найти им место дома. Почти все работает на встроенных приложениях и без интернета, так что попробовать инструкции можно прямо сейчас. А если знаете еще инструмент, который телефон вытеснил из вашего быта, расскажите в комментариях.