Открыть список недавних программ и смахнуть влево все карточки до одной. Для многих владельцев Apple Watch это такая же привычка, как проверить кольца активности: кажется, без принудительного закрытия приложений часы не дотянут до вечера. Пришла она с айфона, но в Apple Watch все устроено куда строже, чем в телефоне. А Apple, между прочим, ответила на этот вопрос прямо в инструкции к watchOS 27. Уместила ответ в одну фразу в скобках.



Приложение из списка недавних почти ничего не делает

Карусель недавних приложений многие принимают за перечень работающих программ. Мы вспоминали о ней в подборке полезных советов для Apple Watch как об удобном способе быстро вернуться в прошлое приложение. По сути это история: часы помнят, куда вы заходили, и держат последние экраны наготове, чтобы открыть их без задержки.

Как только вы опускаете руку, приложение уходит на второй план и замирает. Процессор оно не нагружает, в сеть не ходит, экран не будит. Через две минуты часы сами возвращаются к циферблату, и замороженная программа просто лежит в памяти, пока до нее не дойдет очередь. Понадобится место под что-то новое, и watchOS выгрузит ее без вашего участия.

Время возврата можно поменять: Настройки — Основные — Возврат к циферблату. Там есть варианты «Всегда», «Через 2 минуты» и «Через 1 час», а для отдельных программ вроде Музыки, Карт и Аудиокниг можно включить возврат в приложение. Это удобно, когда во время пробежки хочется сразу видеть трек, а не циферблат, и на батарею такая настройка почти не влияет.

Закрытое приложение стартует с нуля, и платит за это батарея

С айфоном история ровно та же, и мы еще в 2015 году объясняли, почему не нужно выгружать приложения из памяти iOS. Часы работают по тем же принципам, только запас у них еще скромнее: маленький аккумулятор, слабее процессор и гораздо меньше оперативки.

Замершее приложение возвращается на экран почти мгновенно, его состояние уже лежит в памяти. А закрытое приходится загружать заново целиком: читать с накопителя, собирать интерфейс, заново тянуть данные с айфона или из интернета. Погода, почта, трекер сна, банковское приложение — каждое при холодном старте делает лишнюю работу. Закрыли Погоду утром, открыли днем, закрыли снова, и часы трижды сделали то, чего можно было не делать вообще.

Apple на этот счет высказалась без намеков. В справке к watchOS 27 сказано, что обычно закрывать приложение незачем, и это, например, не экономит заряд. Выходит, ежедневная чистка карусели в лучшем случае ничего не меняет, а в худшем добавляет часам работы.

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Батарею тратят тренировки и музыка, а не открытые программы

Бывает, что заряд тает на глазах, хотя карусель вы чистите каждый час. Причина обычно в другом, и мы собрали, почему Apple Watch быстро разряжаются и какие настройки это исправляют. Чаще всего виноваты постоянно включенный экран, яркость на максимуме и частые уведомления.

Работать без вашего взгляда на экран watchOS разрешает немногим. Это тренировки, воспроизведение звука и программы, которым нужна геолокация, например навигация в Картах. Такие приложения не засыпают, пока идет их сессия: вы бежите, слушаете подкаст или едете по маршруту. Похожий режим есть у медитаций и умного будильника, но им система дает ограниченное время и только на одну задачу. Мессенджеры, калькулятор и все остальное после того, как вы опустили руку, ничего не делают.

Отсюда простая проверка: посмотрите на верх циферблата. Значок бегущего человечка или кнопки воспроизведения говорит о том, что сессия идет до сих пор, и забытая тренировка спокойно пишет пульс и GPS. Ее и правда нужно закончить, только сделать это стоит в самом приложении Тренировка или в плеере, а не свайпом в карусели.

Есть и еще один путь в фон. Приложения, у которых усложнения стоят на циферблате, система будит чаще остальных, чтобы обновить цифры на экране, но даже им положено примерно четыре таких обновления в час. Свайп в карусели на это никак не влияет. Хотите, чтобы программа не просыпалась вообще, уберите ее виджет с циферблата. А если заряда стабильно не хватает до вечера, проще носить с собой компактную зарядку: магнитные кабели и маленькие повербанки для Apple Watch регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Закрывать стоит только зависшее приложение

Повод один, и он очевидный: программа зависла. Экран не реагирует на касания, карта перестала двигаться за вами, тренировка показывает одни и те же цифры уже пятую минуту. Тут перезапуск помогает чаще всего, и Apple сама его советует. Вот только способ зависит от версии watchOS, потому что карусель недавних приложений за последний год успела переехать.

В watchOS 26 и раньше она открывалась двойным нажатием на колесико Digital Crown. В watchOS 27 это нажатие отдали другим функциям, и до выхода watchOS 27.2 карусели не было вовсе. Теперь она снова на месте, в том числе в свежей watchOS 27.2.1, но вызывается иначе. Делается это так:

Откройте зависшее приложение. Нажмите и подержите палец на нижней части экрана, пока не появится карусель недавних программ. Смахните карточку приложения влево и нажмите на красный крестик.

На watchOS 26 и более ранних версиях первый шаг другой: дважды нажмите на колесико, остальное то же самое. Часы еще на watchOS 27 или 27.0.1? Проще всего сразу поставить watchOS 27.2.1, она уже доступна. А если обновляться пока не хочется, выручит запасной способ, который работает во всех версиях. Находясь в зависшем приложении, зажмите боковую кнопку, пока не появятся ползунки выключения, а потом зажмите колесико, пока не вернется циферблат. Часы при этом не перезагружаются, закрывается только программа.

Не помогло и тормозят сами часы? Зажмите боковую кнопку и колесико одновременно, пока не появится логотип Apple. Если и после этого что-то работает не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, в чем дело.

Так что же будет, если не закрывать приложения на Эпл Вотч? Да ничего. Часы сами решат, что оставить в памяти, а что выгрузить, и сделают это аккуратнее, чем палец. Карусель оставьте для зависших программ, а за батареей следите по тренировкам и циферблату.