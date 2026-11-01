Скачал ВТБ на iPhone без App Store и компьютера. Так просто ещё никогда не было

С банковскими приложениями на айфоне давно приходится выкручиваться. Одни исчезают из App Store через несколько часов после появления, другие можно установить только в отделении банка. Особенно обидно, когда покупаешь новый смартфон и обнаруживаешь, что привычного ВТБ на нём нет. Если вы как раз урвали складной iPhone Duo по сниженной цене, самое время вернуть на него все банковские приложения. У ВТБ появился новый способ установки, для которого не нужен ни компьютер, ни визит в отделение. Причём банк сам предлагает его клиентам, а вся процедура занимает несколько минут.



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Вернуть ВТБ теперь можно за несколько минут

Раньше для возвращения ВТБ на айфон приходилось ждать очередного появления приложения под чужим названием или обращаться к сотрудникам банка. Теперь всё можно сделать дома. ВТБ начал предлагать клиентам установку через временный Apple ID, который выдаётся после подтверждения личности. Для начала понадобится доступ к личному кабинету ВТБ и номеру телефона, привязанному к нему. Дальше действуем по инструкции:

Откройте Safari на айфоне и перейдите на страницу установки ВТБ. Авторизуйтесь в ВТБ по номеру телефона. Подтвердите вход кодом из СМС, а затем кодом из банковского приложения, если система его запросит. После проверки получите данные временного Apple ID для установки приложения. Откройте App Store, нажмите на значок профиля и выйдите из текущей учётной записи магазина. Войдите в App Store с помощью выданного временного Apple ID. Вернитесь к инструкции ВТБ и перейдите к загрузке приложения. Дождитесь окончания установки, откройте приложение и авторизуйтесь в своём банковском аккаунте. Только после этого выйдите из временного Apple ID и верните в App Store свою обычную учётную запись.

Здесь есть одно очень важное правило. Временный Apple ID нужно вводить исключительно в App Store, а не в верхнем разделе системных настроек iPhone, где находится ваш основной аккаунт Apple. Иначе можно столкнуться с проблемами доступа к устройству и риском блокировки через чужую учётную запись. Причём сначала откройте установленное приложение и войдите в ВТБ, а уже потом переключайтесь обратно на свой Apple ID. Если выйти раньше, первоначальная настройка может не завершиться корректно.

Вместо ВТБ появится «Алтай»

После выполнения инструкции на смартфоне появляется приложение «Алтай». Это не случайная программа, а последняя актуальная версия ВТБ, которая ранее была доступна в App Store. Именно её сейчас устанавливают клиентам и в отделениях банка. Если вы пользовались ВТБ на другом устройстве, привыкать практически не придётся. Интерфейс остался знакомым, основные разделы находятся на прежних местах. Переводы, платежи, управление картами и счетами работают привычным образом. Уведомления тоже поддерживаются.

По возможностям существенных отличий от Android нет. Разница в основном сводится к названию и иконке приложения. Так что «Алтай» можно использовать как обычный мобильный банк. Однако установить его получится не на любой айфон. Для загрузки нужна достаточно свежая iOS. По предварительным наблюдениям, минимальной может оказаться iOS 16 или iOS 17. На iOS 15 способ не работает. Точную нижнюю границу совместимости ещё стоит уточнить.

Владельцам старых моделей, которые уже не получают новые версии системы, такой способ не подойдет. Алтай от ВТБ скачается, но не установится — я лично проверил это на iPhone SE с iOS 15. В этом случае останется пользоваться веб-версией.

С временным Apple ID есть несколько важных нюансов

Главный вопрос здесь вполне закономерный: зачем вообще вводить чужую учётную запись на своём айфоне? Дело в том, что способ предлагает сам ВТБ. Соответствующий баннер с предложением установки уже появился в банковском приложении и веб-версии личного кабинета. Правда, видят его пока не все клиенты. Возможно, банк запускает новую возможность постепенно и позднее откроет её большему количеству пользователей. Поэтому отсутствие баннера ещё не означает, что способ вам недоступен.

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Временный Apple ID рассчитан на однократную установку. При этом на практике данные остаются действительными около получаса. За это время их технически можно успеть использовать на другом устройстве. Но передавать такие реквизиты посторонним я бы не советовал. К тому же для получения доступа к установке всё равно требуется авторизация в личном кабинете ВТБ. Важно понимать, что чужой Apple ID требует осторожности, даже если его предоставляют через официальный банковский сервис.

Сам механизм не выглядит подозрительным, если пользоваться официальной страницей банка и соблюдать инструкцию. Но абсолютную безопасность любого способа с чужим Apple ID гарантировать нельзя. Особенно важно не добавлять его в системный раздел аккаунта Apple. Если после установки всё равно переживаете за сохранность данных, можно открыть профиль ВТБ, перейти в раздел «Вход» и сменить пароль или код доступа. Это дополнительная мера предосторожности, хотя она не заменяет правильного обращения с временной учётной записью.

Apple усложнила жизнь банкам, но выход нашёлся

Банки ищут альтернативные способы установки не от хорошей жизни. Apple усилила контроль за публикацией приложений, поэтому возвращать удалённые банковские программы под другими названиями становится сложнее. Мы уже разбирали, как новые правила App Store повлияют на приложения Сбера и Т-Банка. Теперь финансовым организациям приходится придумывать другие варианты, чтобы клиенты могли пользоваться полноценными приложениями на iPhone.

ВТБ в этом отношении особенно показателен. Его приложение крайне редко возвращалось в App Store, поэтому многие владельцы айфонов месяцами обходились веб-версией или обращались в отделения. Новый способ позволяет установить знакомую программу без ожидания очередного короткого появления в магазине. При этом банки сталкиваются с ограничениями не только в App Store. Например, Минцифры предложило изменить правила работы виртуальных операторов, что может затронуть и дешёвые тарифы связи от банков.

Я бы не откладывал установку ВТБ на потом. Особенно если недавно сменили айфон или до сих пор пользуетесь только сайтом банка. Неизвестно, как долго будет доступен нынешний механизм и не изменятся ли правила Apple снова. Пока есть возможность вернуть полноценное приложение самостоятельно, лучше ей воспользоваться. Главное — использовать официальный адрес ВТБ, не вводить временный Apple ID в системные настройки и не забыть войти в приложение до выхода из учётной записи магазина.