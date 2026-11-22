Ползунок яркости на iPhone поднят до упора, а читать с экрана все равно неудобно. Еще обиднее, когда в магазине дисплей выглядел отлично, а дома вдруг стал тусклым. Покупать новый телефон или сразу нести старый в сервис рано: у этой проблемы есть несколько разных объяснений. Причем часть из них вообще не связана с положением ползунка.



Сначала проверьте стекло, которое наклеено на экран

Начать стоит с защитного стекла, особенно если экран потускнел сразу после его установки. Стекло-антишпион ограничивает обзор сбоку, чтобы сосед в транспорте не читал вашу переписку. За это приходится платить: фильтр может делать изображение темнее. Перед заменой защиты посмотрите, чем стекло отличается от пленки, чтобы подобрать подходящий вариант.

У такого аксессуара есть понятная задача, поэтому объявлять его бесполезным я бы не стал. Но если приватность сбоку вам не нужна, мириться с затемнением тоже незачем. Проверить подозрение можно без копания в настройках:

Протрите поверхность стекла мягкой салфеткой, чтобы убрать жирные следы. Откройте светлую страницу с текстом и посмотрите на экран прямо, затем немного сбоку. Проверьте упаковку или описание аксессуара: слова Privacy и «антишпион» указывают на фильтр приватности. Если затемнение мешает и вы готовы заменить защиту, сравните изображение без нее в том же помещении и при прежней яркости.

Потери света в стекле не исправить переключателем iOS. Эффект зависит от конкретного аксессуара, поэтому обещать одинаковую разницу для всех стекол нельзя. Если обычная прозрачная защита устраивает вас больше, ее и стоит поставить. Стекла и другие мелочи для айфона можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Другая история, когда тусклость появилась после ремонта. Apple предупреждает о последствиях замены дисплея: неоригинальный экран может иметь меньшую максимальную яркость, неравномерное свечение и проблемы с датчиком освещенности. На поддерживаемых моделях сведения о замене проверяются так:

Откройте «Настройки» и перейдите в «Основные». Выберите «Об этом устройстве». Найдите раздел «История обслуживания и замены запасных частей», если он отображается, и посмотрите сведения о дисплее.

Сообщение о неизвестной детали само по себе еще не доказывает установку подделки: возможны и другие причины, включая незавершенную проверку детали. Но появившаяся после ремонта тусклость уже повод вернуться в сервис. Ползунок не добавит установленной матрице возможностей, которых у нее нет.

Понижение точки белого работает отдельно от ползунка

Следующий подозреваемый спрятан в универсальном доступе. Функция «Понижение точки белого» уменьшает интенсивность ярких цветов экрана. Она пригодится вечером, когда даже небольшая яркость кажется резкой. Днем эффект легко принять за неисправность: регулятор поднят, а светлые участки выглядят приглушенными.

Здесь раздражает сама разница между ожиданием и результатом: максимум на ползунке еще не означает, что вы отключили все средства затемнения. Для проверки достаточно временно убрать дополнительную настройку:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Универсальный доступ» и выберите «Дисплей и размер текста». Найдите «Понижение точки белого» и выключите переключатель. Вернитесь к странице, которая казалась тусклой, и оцените разницу при прежнем положении регулятора яркости.

Если изображение стало привычным, причина найдена. Отключать функцию навсегда необязательно: можно пользоваться ею перед сном и убирать эффект днем. Главное, помнить о ней, прежде чем снова выкручивать яркость. И не менять сразу несколько параметров: иначе будет непонятно, какой из них помог.

Автояркости лучше дать шанс, прежде чем отключать ее

Когда экран меняется при переходе из комнаты на улицу, проверьте автояркость. iPhone использует датчик внешней освещенности и подбирает уровень под условия вокруг. Поэтому падение яркости в темной комнате само по себе нормально. В нашем разборе собраны способы регулировки яркости iPhone, но для начала стоит проверить именно автоматическую настройку.

Не нужно отключать ее только потому, что телефон иногда двигает ползунок за вас. Apple рекомендует автояркость, а ее отключение может увеличить расход аккумулятора. Сначала проверьте, реагирует ли экран на смену освещения:

Откройте «Настройки» и перейдите в «Универсальный доступ». Выберите «Дисплей и размер текста» и найдите внизу «Автояркость». Включите ее, если она была выключена. Оцените экран в помещении и в более светлом месте, не закрывая верхнюю часть телефона рукой. Если автоматическая регулировка мешает, временно отключите ее и задайте комфортный уровень вручную для сравнения.

Ручной режим для проверки помогает понять, связаны ли изменения с освещением. Он не отменяет температурные ограничения и не убирает затемнение от стекла. Когда закончите сравнение, оставьте тот режим, с которым вам удобнее читать, а не тот, где ползунок выглядит убедительнее.

Короткие инструкции по настройкам iPhone выходят в наших каналах в Telegram и в МАКС. Пригодятся, когда нужный переключатель снова окажется совсем не в том разделе, где вы его искали.

Нагретому айфону ползунок яркости не поможет

Экран потемнел во время игры, навигации или съемки на солнце? При нагреве iPhone может ограничить яркость, чтобы снизить температуру. Apple описывает затемнение дисплея при перегреве в своей инструкции. Предупреждение на весь экран для этого необязательно: ограничения могут появиться раньше.

Здесь нужно дать телефону остыть. Пытаться вернуть прежнюю картинку повторными движениями ползунка бессмысленно. Порядок действий такой:

Прекратите игру или съемку, если потемнение началось во время нагрузки. Уберите iPhone с прямого солнца в более прохладное место. Если появилось предупреждение о температуре, выключите устройство и дайте ему остыть, как рекомендует Apple. После охлаждения снова откройте привычную страницу и проверьте яркость.

Не ждите возвращения яркости ровно через минуту: срок зависит от условий и нагрева. Если после охлаждения все восстановилось, менять дисплей из-за этого эпизода не требуется. А вот регулярное затемнение при обычном использовании в прохладной комнате стоит обсудить с сервисом.

Есть и другой сценарий: яркость меняется только при просмотре отдельного ролика или открытии определенного приложения. HDR-видео использует расширенный диапазон яркости, а приложения могут сами задавать яркость экрана, например для показа кода. Приложение может оставить выбранную яркость даже после выхода из него, вплоть до блокировки устройства. Проверку лучше провести так:

Выйдите из ролика или приложения на домашний экран. Заблокируйте iPhone, затем разблокируйте его, чтобы убрать возможное изменение яркости приложением. Откройте обычную страницу с текстом. Сравните изображение и проверьте положение регулятора яркости.

Если разница возникает только на конкретном контенте, искать поломку всей матрицы преждевременно. Лучше проверить настройки самого приложения. Для такого сравнения один и тот же текст полезнее двух случайных видео с разной обработкой.

Желтоватый экран не всегда стал менее ярким

Остались True Tone и Night Shift. Они меняют восприятие картинки, поэтому экран может казаться тусклым, хотя проблема скорее в оттенке белого. По описанию настроек дисплея от Apple, True Tone адаптирует цвета к окружающему освещению, а Night Shift сдвигает изображение к теплым тонам и может включаться по расписанию. Вечером белая страница из-за этого выглядит иначе, чем днем.

Проверьте, что именно вас смущает: трудно разобрать текст или белый фон просто стал желтее? Для сравнения временно отключите обе функции:

Откройте «Настройки» и выберите «Экран и яркость». Выключите True Tone, если этот переключатель доступен на вашем iPhone. Откройте Night Shift и отключите ручное включение до завтра, если оно активно. На время проверки выключите расписание Night Shift, чтобы эффект не вернулся вечером. Сравните ту же страницу при том же освещении.

Если белый стал привычным, дело было в настройке цвета. Оставлять их выключенными постоянно не требуется: кому-то теплый экран вечером приятнее. При оценке оттенков фотографии удобнее сначала убрать такие изменения, чтобы освещение комнаты и расписание не вмешивались в сравнение.

Когда ни одна проверка не помогла, зафиксируйте условия: модель iPhone, версию iOS, менялся ли дисплей и возникает ли тусклость во всех приложениях. С этими подробностями проще обратиться в сервис или обсудить проблему в наших чатах в Telegram и в МАКС. Особенно полезно отметить, что произошло перед появлением проблемы: ремонт, установка стекла или нагрев телефона.