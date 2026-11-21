Когда мне нужно поговорить с родителями или женой, я просто набираю их номер. К звонкам в мессенджерах я так и не привык, поэтому для меня важно, чтобы айфон ловил сотовую сеть. Недавно мне пришлось лечь в больницу, и там с этим оказалось туго. На территории мой оператор почти не ловил, а позвонить домой все равно хотелось. Зато в больнице был Wi-Fi. Оказалось, что и в такой ситуации я могу звонить близким так, как привык.



В больнице мой оператор почти не ловил

На территории больницы сотовый сигнал у моего оператора был таким слабым, что рассчитывать на обычную связь было трудно. Зато там был Wi-Fi. И вот в месте, где я вполне мог остаться без звонков, айфон продолжал работать как телефон. Я набирал людей со своего номера и спокойно со всеми созванивался. Выручила настройка, которая появилась у меня вместе с 5G. Называется она VoWiFi, а в меню iPhone ее проще искать по словам «Вызовы по Wi-Fi».

Смысл звонков по Wi-Fi хорошо понятен, если представить, что вам надо набрать человека, у которого есть обычный телефон и больше ничего. Вы открываете «Телефон» и звоните ему как всегда. Ваш iPhone передает вызов оператору через интернет по Wi-Fi. На другом конце все выглядит как обычный звонок с вашего номера. Входящие тоже могут идти этим путем. Собеседнику для этого достаточно быть на связи.

Мне в больнице пригодилось именно то, что звонить можно любому, чей номер у меня есть. С мессенджером пришлось бы сначала вспомнить, где я с этим человеком переписываюсь и есть ли у него вообще нужное приложение. А тут привычная кнопка вызова решала вопрос. При хорошем Wi-Fi та же возможность пригодится в цокольном офисе или на даче, если до роутера сигнал доходит, а до вышки далеко.

Ради 5G я взялся за настройку, а пригодился VoWiFi

За 5G я брался ради скорости. На моем айфоне в тех местах, где я им пользовался, интернет по ощущениям почти не отличался от хорошего 4G. Где-то цифры могут быть совсем другими, но у меня обычные дела вроде переписки и загрузки страниц от нового значка быстрее не стали. А разницу между возможностью позвонить и поисками места, где поймает сеть, я заметил сразу.

Звонки по Wi-Fi и 5G работают независимо. Просто в моем случае с новым операторским профилем на айфоне появились обе функции. Чтобы позвонить через VoWiFi, можно вообще оказаться там, где телефон не видит сотовую сеть. Нужен Wi-Fi с доступом в интернет и поддержка вызовов на вашем номере. В больнице эти условия сошлись. Поэтому за весь этот эксперимент с настройками айфона я теперь больше всего ценю звонки.

В России со штатными профилями операторов VoWiFi обычно доступен на iPhone 13 и более ранних моделях при поддержке со стороны оператора. Начиная с iPhone 14 на российских SIM-картах нужный пункт штатно, как правило, отсутствует. Вот откуда берется странность, когда у одного человека настройка видна сразу, а у другого с более новым айфоном и тем же оператором ее приходится отдельно активировать.

Для старой и новой iOS нужны разные инструкции

Начните с версии iOS. Для iOS 27.0 и 27.0.1 у нас есть инструкция для старых прошивок с CarrierSIM. Для iOS 27.2 и более свежих версий мы описали новый способ через CarrierSelector. Сначала по подходящей инструкции активируйте на айфоне профиль, с которым открывается VoWiFi. Если «Вызовы по Wi-Fi» на нужном номере уже доступны, сразу переходите к переключателю в следующем разделе.

На свежих прошивках перед настройкой загляните в таблицу совместимости в нашей статье, чтобы правильно выбрать профиль для вашего оператора. Сам по себе появившийся значок 5G еще ничего не говорит о звонках по Wi-Fi.

Для активации через компьютер пригодится кабель с передачей данных. Если ваш провод заряжает айфон, а компьютер его с этим кабелем не видит, попробуйте другой. Кабели с передачей данных для iPhone попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. За изменениями совместимости после обновлений iOS можно следить в нашем канале в Telegram и канале в МАКС.

После активации я бы сразу проверил обычный звонок

Когда профиль активирован, остается включить функцию в настройках iPhone. Если у вас две линии, выберите ту, с которой собираетесь звонить по Wi-Fi. Проверьте отдельно каждый номер, которым пользуетесь.

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Сотовая связь». Если у вас несколько SIM-карт или eSIM, нажмите на нужный номер. Откройте «Вызовы по Wi-Fi». Включите переключатель «Вызовы по Wi-Fi на iPhone» и подтвердите действие, если появится запрос.

Дальше я бы сделал пробный звонок в авиарежиме. Так сразу понятно, может ли айфон дозвониться там, где сеть оператора совсем пропала.

Включите авиарежим. Оставьте авиарежим включенным и подключитесь к Wi-Fi. Если Wi-Fi выключился, включите его снова. Откройте Пункт управления и дождитесь пометки Wi-Fi рядом с названием оператора или профиля. Позвоните на обычный номер через приложение «Телефон».

Заодно можно попросить собеседника перезвонить вам, пока айфон еще в авиарежиме. Так вы проверите и входящий вызов, особенно если для связи с вами люди обычно набирают один конкретный номер из двух. После проверки выключите авиарежим.

Если пометка не появилась, дайте айфону пару минут и попробуйте другую сеть Wi-Fi. Бывает, что с одним роутером вызовы проходят, а с другим нет. Если и там ничего не получилось, уточните у оператора, доступна ли услуга на вашем номере. А если уперлись в отсутствующий пункт меню, напишите модель iPhone, версию iOS и оператора в наш чат в Telegram или чат в МАКС. По этим трем вещам проще понять, где искать причину.

Я бы посоветовал включить VoWiFi каждому, у кого он доступен, и проверить его дома. Даже если вы обычно ходите с полными делениями сигнала. Я тоже не планировал искать связь в больнице. Хорошо, что к тому моменту звонки по Wi-Fi на моем айфоне уже работали.