Перед Новым годом красная икра традиционно дорожает, и тем обиднее открыть дома банку и обнаружить внутри желейные шарики с рыбным ароматизатором. Вскрыть ее прямо в магазине никто не даст, а продавец вряд ли признается, что на полке стоит имитация. Зато вывести подделку на чистую воду можно еще у стеллажа, и для этого не нужно быть технологом рыбного завода. Хватит айфона и пары минут. Правда, один из способов сработает только со стеклянной банкой.



Мелкий шрифт на крышке прочитает Лупа

Первое, что выдает имитацию, это состав. Беда в том, что на круглой крышке или узкой этикетке его печатают таким шрифтом, что без очков не разобрать даже с хорошим зрением, а освещение в магазинах обычно не помогает. У айфона на этот случай есть встроенное приложение Лупа. Мы уже вспоминали его, когда рассказывали про привычные инструменты, которые заменяет iPhone, и у прилавка с икрой оно пригодится как никогда.

Лупа превращает камеру в увеличительное стекло с подсветкой. Порядок действий такой:

Откройте приложение Лупа. Если его нет на рабочем столе, найдите через поиск или скачайте заново из App Store. Наведите камеру на состав и сдвиньте ползунок масштаба вправо, пока буквы не станут крупными. Нажмите на значок фонарика, если этикетка блестит или в зале темно. Коснитесь кнопки затвора: кадр замрет, и его можно спокойно рассмотреть и приблизить, не держа банку на весу.

Чтобы не искать Лупу каждый раз, ее удобно повесить на тройное нажатие боковой кнопки: Настройки — Универсальный доступ — Быстрая команда — Лупа. Еще вариант — добавить кнопку Лупы в Пункт управления. Тогда она запускается за секунду, даже с заблокированного экрана.

Справится и обычная Камера. Наведите ее на этикетку и нажмите значок распознавания текста в углу кадра: айфон выделит все надписи, их можно приблизить пальцами, скопировать или перевести, если банка импортная. Я бы на всякий случай еще и сфотографировал состав. Дома, если с икрой что-то окажется не так, этот снимок пригодится для претензии магазину.

В составе ищите название рыбы, а не слово «икра»

Прочитать мелкий шрифт — полдела, важно понимать, что в нем искать. Кстати, если вам и на самом айфоне часто приходится щуриться, у нас есть разбор, как увеличить шрифт и масштаб iOS. А на банке первым делом смотрите на название продукта. У натуральной икры там написано «икра лососевая зернистая» и обязательно указана рыба: горбуша, кета, нерка или форель. Одно крупное слово «ИКРА» на крышке ничего не гарантирует.

Дальше сам состав. У натуральной икры он до обидного короткий: икра, соль, иногда растительное масло и разрешенные консерванты. Насторожить должны вот такие слова:

альгинат натрия, каррагинан или желатин — на них держится форма искусственных икринок;

красители и ароматизаторы — натуральной икре они не нужны;

пометки «имитированная», «структурированная» или «аналог».

Имитацию делают в основном из желирующих веществ. Структурированная икра хитрее: ее собирают из настоящего икорного сока, которому придают форму икринок. Обе могут быть безопасными, но ни по вкусу, ни по пищевой ценности натуральную не заменят. Платить за них как за кету точно не стоит.

Пара вещей пугает зря. Надпись «ГОСТ» сама по себе ничего не гарантирует, а производство по ТУ не делает икру подделкой. Зимняя дата изготовления тоже не приговор: икру заготавливают летом и осенью, но для фасовки могут брать замороженное сырье, и это должно быть указано на этикетке. А вот цену сравнивайте за 100 граммов: калькулятор айфона прямо в Пункте управления справится быстрее, чем вы прикинете в уме. Подозрительно дешевая банка перед праздниками — повод изучить ее внимательнее, хотя и высокая цена подлинность не гарантирует.

Честный знак расскажет то, чего нет на этикетке

С 1 мая 2024 года натуральную красную икру в России обязательно маркируют. На крышке или боковине должен быть квадратный код Data Matrix, похожий на QR-код из мелких точек. Обычная камера айфона его толком не расшифрует, для этого нужно бесплатное приложение «Честный ЗНАК» из App Store. Регистрация для проверки не нужна, а работает оно на iOS 16.6 и новее.

Порядок действий такой:

Откройте «Честный ЗНАК» и нажмите кнопку сканирования. Наведите камеру на код Data Matrix на банке. Сверьте с этикеткой производителя, название продукта, состав, дату выпуска и срок годности.

Главное здесь именно сверка. На скриншоте как раз показательный случай: банку горбуши приложение пометило как просроченную больше года назад, а в составе нашлись загустители и краситель. Если в приложении одна рыба, а на крышке другая, если не совпадают даты или проверка выдает ошибку, банку лучше вернуть на полку. Отсутствие кода на натуральной икре, произведенной после мая 2024 года, тоже плохой знак. При этом маркировка не заменяет лабораторную проверку: она подтверждает, откуда банка пришла, но не то, что внутри нее хорошо хранили.

Кстати, про хранение. Натуральной непастеризованной икре обычно нужен холод около -4…-6 °C, точные условия написаны на упаковке. Банку с теплой полки у кассы я бы не брал, даже если с кодом все в порядке. Не получается отсканировать код или приложение выдает что-то непонятное? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Со стеклянной банкой можно обойтись даже без кода

Если икра в стекле, у вас появляется еще один инструмент проверки — собственные глаза, усиленные камерой. Аккуратно наклоните банку. Качественная икра не должна сразу сползать по стенкам, а на дне не должно плескаться много жидкости. В жестяной банке то же самое проверяют на слух: при легком покачивании содержимое не должно заметно булькать. Банки со вздутой или помятой крышкой не берите вообще, какая бы ни была цена.

Теперь включите камеру и подойдите к стеклу вплотную. На айфонах с режимом макросъемки он включится сам, на остальных поможет зум или та же Лупа. Ищите темное пятнышко внутри икринок, его называют глазком. У дешевой имитации шарики однородные, как бусины. Правда, производители научились рисовать и глазок, так что смотрите заодно на размер и цвет:

у кеты икринки крупные, янтарно-оранжевые;

у горбуши средние, ярко-оранжевые;

у нерки мельче и насыщенно-красные.

Если на крышке написано «кета», а за стеклом мелкие красные шарики, это повод задуматься. Ни один из этих признаков по отдельности не дает стопроцентного ответа, но вместе с составом и Честным знаком картина складывается довольно надежная.

А окончательный экзамен икра сдает уже дома. Опустите несколько икринок в горячую, но не кипящую воду и слегка раздавите: натуральная обычно делает воду мутновато-белой, потому что белок сворачивается. Имитация окрашивает воду, растворяется или не меняется вовсе. Открытую банку лучше съесть за 1-3 дня, а остатки из жести переложить в чистую стеклянную посуду. Термометры для холодильника и прочие мелочи для кухни мы иногда находим и выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А про другие полезные трюки с айфоном рассказываем в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.