GTA 6 вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Даже в фирменной коробке Rockstar лежит код для загрузки игры вместо привычного для всех диска. В России один из способов покупки цифровой версии — пополнить кошелек своего иностранного аккаунта и расплатиться в магазине консоли. При этом одна и та же GTA 6 может обойтись в разные суммы даже владельцам аккаунтов одной страны. Разница зависит от того, где вы купите коды и сколько денег оставите на балансе после покупки.



В коробке лежит код, а при покупке важен регион аккаунта

Rockstar выпустила GTA 6 в двух изданиях. В Standard Edition входит сама игра, а в Ultimate Edition к ней добавили бонусы, в том числе транспорт и одежду. Владельцам PS5 и Xbox Series X с дисководом тоже предстоит скачать игру целиком. Если вы покупаете игру на PS5, заранее проверьте настройки и свободное место на консоли.

Самая дорогая ошибка здесь — перепутать регион и платформу карты пополнения. Код PS Store для США подходит американской учетной записи PlayStation. Канадский код для нее бесполезен, хотя в обеих странах цены отображаются со знаком доллара. А турецкие лиры для PlayStation и Xbox лежат в разных кошельках. Даже если у вас обе консоли, для каждой понадобятся свои коды.

Сумму пополнения считайте от цены в корзине с учетом баланса. Например, если на турецком аккаунте уже есть 500 лир, то для GTA 6 за 3 999 лир нужно добавить 3 499. Набор на 3 500 лир в таком случае закроет покупку. При нулевом балансе понадобится уже 4 000. В США и Канаде сначала посмотрите, прибавится ли налог по вашему платежному адресу. Иначе можно купить коды на 80 долларов и застрять на оплате игры за 79,99 доллара, потому что выбранной суммы не хватит как раз из-за налога.

На PS5 самый дешевый комплект нашелся для Канады

На 20 ноября самая низкая цена среди сравниваемых предложений для PS5 — 6 660 рублей за Standard в «Игромире» для канадского аккаунта. Для США и Турции там же выходит чуть дороже. В таблице цены самой игры взяты из PS Store, а рублевые суммы показывают, сколько запросят за комплект. Для «Игромира» на Канаду, США и Турцию указана цена готового предложения под выбранное издание.

Регион и цена в PS Store

Standard / Ultimate Где купить и сколько пополнить

Standard / Ultimate Стоимость в рублях

Standard / Ultimate Канада

109,99 / 139,99 CAD Игромир

Комплект на Standard / Ultimate. При покупке отдельных карт нужно от 110 / 140 CAD до налога 6 660 / 8 470 ₽ США

79,99 / 99,99 USD Игромир

Комплект на Standard / Ultimate. Отдельными картами нужно от 80 / 100 USD до налога 7 090 / 8 860 ₽ Турция

3 999 / 4 999 TRY Игромир

Комплект на Standard / Ultimate. Отдельными картами нужно 4 000 / 5 000 TRY 7 100 / 8 870 ₽ Турция

3 999 / 4 999 TRY СберБанк Онлайн

3 000 + 1 000 / 3 000 + 1 000 + 1 000 TRY 7 790 / 9 730 ₽ Турция

3 999 / 4 999 TRY GGsel

4 000 / 5 000 TRY 8 830 / 10 930 ₽ ОАЭ

299,16 / 373,96 AED Игромир

Наборы для ОАЭ обозначены у продавца как 70 + 20 / 100 + 10 USD 8 990 / 11 000 ₽

В карточке GTA 6 в Игромире сначала выберите страну и издание. Канада, США и ОАЭ находятся в пункте «Другой». Для ОАЭ Sony показывает цену в дирхамах, а продавец маркирует карты долларами и регионом AE. Перед оплатой такого набора проверьте, сколько именно будет зачислено в валюте кошелька. Американские карты для него не подходят.

Для турецкой PS5 набор «Игромира» на Standard дешевле показанного пополнения через Сбер примерно на 690 рублей и дешевле предложения GGsel на 1 730 рублей. Этот порядок цен рассчитан для пустого кошелька. Если на нем уже лежит 3 000 лир, вы можете добрать недостающие 1 000 лир отдельным кодом и потратить меньше, чем на полный комплект.

В каталоге карт PlayStation на GGsel на скриншотах видно пополнение для Турции сразу на 4 000 и 5 000 лир. Сверяйте страну в карточке и конечную сумму у конкретного продавца. Витрина также показывает цены за мелкие номиналы, поэтому первая сумма в каталоге мало говорит о том, во сколько обойдется вся игра.

Если выбрали Ultimate, сравнивайте комплект сразу на 5 000 лир. Разница в цене между изданиями в турецком PS Store составляет 1 000 лир. Покупать Ultimate про запас смысла мало, если вас интересует только сюжет. В случае чего, Rockstar продает обновление до Ultimate отдельно, поэтому его можно докупить позже.

На Xbox в США хватает одного кода, в Турции удобнее сложить два

В американском магазине Xbox базовая GTA 6 стоит 79,99 доллара, в турецком — 3 999 лир. Номиналы разные, поэтому сравнивать стоит полную стоимость кодов для своего аккаунта. Для США есть цена карты на 80 долларов. Для Турции на скриншоте GGsel выбрана карта на 5 000 лир. На Standard можно потратить меньше, если два меньших кода окажутся дешевле.

Регион и цена в магазине Xbox

Standard / Ultimate Где купить и сколько пополнить

Standard / Ultimate Стоимость в рублях

Standard / Ultimate США

79,99 / 99,99 USD GGsel

Код на 80 / 100 USD до налога 8 030 ₽ за 80 USD. Цену 100 USD смотрите в карточке США

79,99 / 99,99 USD СберБанк Онлайн

4 / 5 кодов по 20 USD до налога Около 6 890 / 8 610 ₽ при цене 1 720,51 ₽ за код на 20 USD Турция

3 999 / 4 999 TRY GGsel

3 000 + 1 000 TRY на Standard. Один код на 5 000 TRY подходит обоим изданиям 9 780 ₽ за 5 000 TRY

В карточке пополнения Xbox для США доступны 80, 85 и 100 долларов. Если в корзине Standard после налога стоит больше 80 долларов, можно взять код на 85 или добрать недостающую сумму отдельной картой. Например, при итоговой цене 86 долларов понадобятся 85 + 1 доллар либо другой набор карт на ту же сумму. Посмотрите и условия активации перед оплатой. Для американской карты GGsel продавец отдельно указывает требование к региону подключения.

Для турецкого профиля откройте карты Xbox в турецких лирах. Сложите стоимость номиналов 3 000 и 1 000 TRY и сравните ее с ценой карты на 5 000 TRY. После покупки Standard из 5 000 лир на балансе останется 1 001 лира. Если остаток вам пригодится, есть смысл сравнить и цену за тысячу лир.

Для американского Xbox Сбер дешевле показанного предложения GGsel, если приложение действительно выставляет 1 720,51 рубля за 20 долларов и дает купить четыре таких кода по одной цене. При другом курсе сравните итог. Цена за один код ниже 2 007 рублей означает, что четыре карты стоят дешевле показанной карты GGsel на 80 долларов. По Турции подтверждена цена GGsel на 5 000 лир, а вариант на 4 000 нужно пересчитать перед заказом.

В СберБанк Онлайн коды приходят на почту

В приложении Сбера можно найти «PlayStation Store Card» и «Xbox Live» через поиск платежей. PlayStation в каталоге разбита по странам. Для Xbox в показанном списке есть карты на 10 и 20 долларов. Перед оплатой проверьте страну в описании карты и сумму, которую банк спишет в рублях. Сбер указывает, что отдельной комиссии банка нет, а курс выставляет поставщик услуги.

Откройте раздел игровых платежей Сбера или найдите название нужной карты в СберБанк Онлайн. Выберите карту для своей платформы и страны аккаунта. Укажите почту, куда придет код, и посмотрите сумму к оплате. Для набора из нескольких кодов проверьте цену каждого номинала. Введите полученные коды в своем аккаунте. На PS5 в PlayStation Store откройте меню с тремя точками и выберите «Погашение кодов». Для Xbox подойдет страница активации кодов Microsoft. Проверьте баланс. Откройте GTA 6 в магазине консоли, выберите нужное издание и оплатите его из кошелька.

Сбер показывает по турецкой карте PlayStation, сколько спишет за выбранный номинал. Например, 3 000 лир стоят 5 835,55 рубля, еще 1 000 лир — 1 945,19 рубля. Для Standard нужны оба кода. Если письмо задержалось, проверьте папку «Спам» и историю покупки. С вопросом можно зайти в наш чат в Telegram или чат в МАКС. Код и данные заказа оставьте у себя.

После покупки можно запустить GTA 6 на iPhone через удаленную игру с PS5 или Xbox. Об обновлениях для игры и консолей пишем в каналах AppleInsider.ru в Telegram и AppleInsider.ru в МАКС. А если к этому запуску нужен держатель для телефона на геймпад, такие аксессуары бывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.