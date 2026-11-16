5 настроек PS5, которые я включил перед выходом GTA VI
Через три дня GTA VI наконец откроется на консолях, и первые часы в Вайс-Сити хочется провести без мыла на экране и ватного отклика геймпада. В сети полно советов, что обязательно надо сделать до релиза, и все звучат одинаково уверенно. Я разобрал самые популярные по пунктам. Часть правда меняет картинку, а пара не даст ровным счетом ничего, сколько их ни включай.
1080p на 4K-телевизоре никто не выбирает специально
Самый частый совет звучит так: зайдите в Настройки — Экран и видео — Вывод видео и поставьте разрешение в положение «Автоматически». Совет рабочий, но с оговоркой. Автоматический режим сам выбирает максимальное разрешение, которое поддерживает телевизор, и именно так консоль ведет себя, пока ее никто не трогал.
Другое дело, если когда-то вы подключали PS5 к старому телевизору или монитору и вручную выставили 1080p, то есть Full HD. Тогда на 4K-панели картинка будет заметно мягче, чем могла бы. Проверка займет полминуты:
- Откройте Настройки — Экран и видео.
- Выберите раздел «Вывод видео».
- Посмотрите на строку «Разрешение»: там должно стоять «Автоматически».
Если там и так «Автоматически», трогать ничего не нужно. Кстати, пункт «Проверить вывод 1440p» стоит нажать только владельцам мониторов: у большинства телевизоров такого режима просто нет, и консоль это честно покажет.
VRR и 120 Гц для GTA VI почти бесполезны
Еще два совета почти всегда идут парой: включите VRR и вывод на 120 Гц. VRR расшифровывается как переменная частота обновления: телевизор подстраивает частоту экрана под то, сколько кадров в секунду выдает игра, и картинка не рвется. А 120 Гц означает, что экран может обновляться до 120 раз в секунду. Звучит логично, ведь обе настройки отвечают за плавность. Вот только GTA VI на консолях будет работать в 30 кадрах в секунду. Это касается всех версий, включая PS5 Pro: там добавятся улучшенное масштабирование и тени с трассировкой лучей, но не частота кадров. Режим на 60 кадров пока никто не подтвердил, а на компьютерах, как мы уже писали, GTA VI выйдет только в 2027 году.
Теперь о том, что это значит на практике. Вывод на 120 Гц не превращает 30 кадров в 120, телевизор просто будет показывать один и тот же кадр несколько раз. А VRR у большинства телевизоров срабатывает примерно от 40-48 кадров в секунду, и 30 кадров находятся ниже этой границы. К тому же для VRR нужен телевизор с HDMI 2.1. Это свежая версия видеоразъема, через которую проходят 120 Гц и та самая переменная частота, а среди бюджетных моделей таких телевизоров немного.
Проверить это просто: попробуйте включить VRR на телевизоре без HDMI 2.1, и PS5 тут же ответит окном «Ваш телевизор не поддерживает VRR». Совет при этом кочует из одной подборки в другую как обязательный. Включить VRR и 120 Гц можно, вреда не будет, и в других играх с режимом производительности они пригодятся. Но ждать от них, что GTA VI станет плавнее, не стоит.
HDR без калибровки делает картинку хуже, а не лучше
С HDR советы в сети правы, но не до конца. HDR, или расширенный динамический диапазон, позволяет показывать яркие блики ярче, а тени глубже, не теряя в них детали. Включить его действительно стоит: Настройки — Экран и видео — Вывод видео — HDR — «Включить, если поддерживается». В этом режиме игры с HDR будут выводиться в HDR, а все остальное останется в обычном динамическом диапазоне. После этого консоль предложит пройти трехшаговую регулировку HDR, и пропускать ее нельзя.
А вот о чем обычно молчат. Калибровка на PS5 имеет смысл, только если телевизор в этот момент уже работает в своем игровом HDR-режиме. Иначе вы подстроите яркость под одну обработку, а играть будете с другой, и светлые сцены выйдут блеклыми, а темные провалятся в черноту. Порядок действий такой:
- Включите на телевизоре игровой режим изображения.
- В настройках HDR телевизора включите HGiG, если такой пункт есть. В этом режиме телевизор не подкручивает яркость по-своему, а показывает ровно то, что выставила консоль.
- Там же выключите динамическое отображение тонов, то есть автоматическую подстройку яркости под каждую сцену.
- Вернитесь на PS5 и пройдите все три шага регулировки HDR.
- На каждом шаге добивайтесь, чтобы символ был едва виден, как просит сама консоль.
Готовых цифр «для GTA VI» не существует, сколько бы их ни публиковали. У каждого телевизора своя яркость, поэтому чужие значения ползунков переносить бессмысленно. Не получается поймать момент, когда символ «едва виден»? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по конкретной модели телевизора.
Под GTA VI нужно больше 212 ГБ, и только внутри консоли
Совет освободить место самый очевидный, и он полностью работает. Предзагрузка GTA VI открылась еще 10 ноября, так что если игра уже куплена, качать ее можно прямо сейчас. Купить ее из России напрямую нельзя, но пополнить PS Store с айфона можно, и это рабочая схема.
С цифрами есть путаница. Rockstar пишет «до 212 ГБ», на экране самой PS5 загрузка занимает около 210 ГБ, а на коробке указаны 230 ГБ. Поэтому освобождайте с запасом, около 250 ГБ: часть места уйдет на распаковку и патч первого дня. Сколько свободно у вас, можно посмотреть так:
- Откройте Настройки — Память.
- Выберите «Память консоли».
- Посмотрите на строку «Свободное место» под шкалой.
Есть важная деталь. С внешнего USB-диска GTA VI запустить нельзя, ей нужна именно внутренняя память. Зато на USB-накопитель можно временно перенести старые игры для PS5, а после релиза вернуть их обратно. И не тяните с загрузкой: на интернете в 25 Мбит/с она займет около 19 часов. Сама игра откроется в полночь 19 ноября по местному времени.
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Главная настройка прячется в меню телевизора
Совет включить на телевизоре режим «Игровой» обычно идет последним и звучит скромнее остальных. А на деле он важнее всех предыдущих вместе взятых. В обычных режимах телевизор прогоняет каждый кадр через шумоподавление, повышение четкости и плавность движений. Это красиво для фильмов, но добавляет заметную задержку между нажатием кнопки и действием на экране. При 30 кадрах в секунду каждая лишняя миллисекунда ощущается вдвойне.
Проще всего с телевизорами, которые поддерживают ALLM, автоматический режим низкой задержки. Если включить этот пункт в настройках вывода видео на PS5, телевизор будет сам переходить в игровой режим, как только запускается игра. Загляните в этот пункт: он легко может оказаться выключенным, и тогда телевизор так и будет показывать игру в «Кино».
Хуже, когда игрового режима в меню нет. Например, на некоторых недорогих телевизорах на Android TV в списке есть только «По умолчанию», «Ярко», «Кино», «Спорт» и FILMMAKER MODE (режим, который показывает фильмы так, как их задумал режиссер). Обычно советуют просто оставить «По умолчанию», но я бы пошел чуть дальше: выберите режим с минимальной обработкой и вручную выключите в расширенных настройках сглаживание движений и шумоподавление. Так задержка станет меньше даже без отдельного игрового режима.
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До 19 ноября честно стоит сделать три вещи: освободить место, включить игровой режим на телевизоре и откалибровать HDR уже в нем. Разрешение проверить на всякий случай. А VRR и 120 Гц оставьте до тех пор, пока Rockstar не добавит режим производительности, если она вообще его добавит.