5 настроек PS5, которые я включил перед выходом GTA VI

Через три дня GTA VI наконец откроется на консолях, и первые часы в Вайс-Сити хочется провести без мыла на экране и ватного отклика геймпада. В сети полно советов, что обязательно надо сделать до релиза, и все звучат одинаково уверенно. Я разобрал самые популярные по пунктам. Часть правда меняет картинку, а пара не даст ровным счетом ничего, сколько их ни включай.



1080p на 4K-телевизоре никто не выбирает специально

Самый частый совет звучит так: зайдите в Настройки — Экран и видео — Вывод видео и поставьте разрешение в положение «Автоматически». Совет рабочий, но с оговоркой. Автоматический режим сам выбирает максимальное разрешение, которое поддерживает телевизор, и именно так консоль ведет себя, пока ее никто не трогал.

Другое дело, если когда-то вы подключали PS5 к старому телевизору или монитору и вручную выставили 1080p, то есть Full HD. Тогда на 4K-панели картинка будет заметно мягче, чем могла бы. Проверка займет полминуты:

Откройте Настройки — Экран и видео. Выберите раздел «Вывод видео». Посмотрите на строку «Разрешение»: там должно стоять «Автоматически».

Если там и так «Автоматически», трогать ничего не нужно. Кстати, пункт «Проверить вывод 1440p» стоит нажать только владельцам мониторов: у большинства телевизоров такого режима просто нет, и консоль это честно покажет.

VRR и 120 Гц для GTA VI почти бесполезны

Еще два совета почти всегда идут парой: включите VRR и вывод на 120 Гц. VRR расшифровывается как переменная частота обновления: телевизор подстраивает частоту экрана под то, сколько кадров в секунду выдает игра, и картинка не рвется. А 120 Гц означает, что экран может обновляться до 120 раз в секунду. Звучит логично, ведь обе настройки отвечают за плавность. Вот только GTA VI на консолях будет работать в 30 кадрах в секунду. Это касается всех версий, включая PS5 Pro: там добавятся улучшенное масштабирование и тени с трассировкой лучей, но не частота кадров. Режим на 60 кадров пока никто не подтвердил, а на компьютерах, как мы уже писали, GTA VI выйдет только в 2027 году.

Теперь о том, что это значит на практике. Вывод на 120 Гц не превращает 30 кадров в 120, телевизор просто будет показывать один и тот же кадр несколько раз. А VRR у большинства телевизоров срабатывает примерно от 40-48 кадров в секунду, и 30 кадров находятся ниже этой границы. К тому же для VRR нужен телевизор с HDMI 2.1. Это свежая версия видеоразъема, через которую проходят 120 Гц и та самая переменная частота, а среди бюджетных моделей таких телевизоров немного.

Проверить это просто: попробуйте включить VRR на телевизоре без HDMI 2.1, и PS5 тут же ответит окном «Ваш телевизор не поддерживает VRR». Совет при этом кочует из одной подборки в другую как обязательный. Включить VRR и 120 Гц можно, вреда не будет, и в других играх с режимом производительности они пригодятся. Но ждать от них, что GTA VI станет плавнее, не стоит.

HDR без калибровки делает картинку хуже, а не лучше

С HDR советы в сети правы, но не до конца. HDR, или расширенный динамический диапазон, позволяет показывать яркие блики ярче, а тени глубже, не теряя в них детали. Включить его действительно стоит: Настройки — Экран и видео — Вывод видео — HDR — «Включить, если поддерживается». В этом режиме игры с HDR будут выводиться в HDR, а все остальное останется в обычном динамическом диапазоне. После этого консоль предложит пройти трехшаговую регулировку HDR, и пропускать ее нельзя.

А вот о чем обычно молчат. Калибровка на PS5 имеет смысл, только если телевизор в этот момент уже работает в своем игровом HDR-режиме. Иначе вы подстроите яркость под одну обработку, а играть будете с другой, и светлые сцены выйдут блеклыми, а темные провалятся в черноту. Порядок действий такой:

Включите на телевизоре игровой режим изображения. В настройках HDR телевизора включите HGiG, если такой пункт есть. В этом режиме телевизор не подкручивает яркость по-своему, а показывает ровно то, что выставила консоль. Там же выключите динамическое отображение тонов, то есть автоматическую подстройку яркости под каждую сцену. Вернитесь на PS5 и пройдите все три шага регулировки HDR. На каждом шаге добивайтесь, чтобы символ был едва виден, как просит сама консоль.

Готовых цифр «для GTA VI» не существует, сколько бы их ни публиковали. У каждого телевизора своя яркость, поэтому чужие значения ползунков переносить бессмысленно. Не получается поймать момент, когда символ «едва виден»? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по конкретной модели телевизора.

Под GTA VI нужно больше 212 ГБ, и только внутри консоли

Совет освободить место самый очевидный, и он полностью работает. Предзагрузка GTA VI открылась еще 10 ноября, так что если игра уже куплена, качать ее можно прямо сейчас. Купить ее из России напрямую нельзя, но пополнить PS Store с айфона можно, и это рабочая схема.

С цифрами есть путаница. Rockstar пишет «до 212 ГБ», на экране самой PS5 загрузка занимает около 210 ГБ, а на коробке указаны 230 ГБ. Поэтому освобождайте с запасом, около 250 ГБ: часть места уйдет на распаковку и патч первого дня. Сколько свободно у вас, можно посмотреть так:

Откройте Настройки — Память. Выберите «Память консоли». Посмотрите на строку «Свободное место» под шкалой.

Есть важная деталь. С внешнего USB-диска GTA VI запустить нельзя, ей нужна именно внутренняя память. Зато на USB-накопитель можно временно перенести старые игры для PS5, а после релиза вернуть их обратно. И не тяните с загрузкой: на интернете в 25 Мбит/с она займет около 19 часов. Сама игра откроется в полночь 19 ноября по местному времени.

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Главная настройка прячется в меню телевизора

Совет включить на телевизоре режим «Игровой» обычно идет последним и звучит скромнее остальных. А на деле он важнее всех предыдущих вместе взятых. В обычных режимах телевизор прогоняет каждый кадр через шумоподавление, повышение четкости и плавность движений. Это красиво для фильмов, но добавляет заметную задержку между нажатием кнопки и действием на экране. При 30 кадрах в секунду каждая лишняя миллисекунда ощущается вдвойне.

Проще всего с телевизорами, которые поддерживают ALLM, автоматический режим низкой задержки. Если включить этот пункт в настройках вывода видео на PS5, телевизор будет сам переходить в игровой режим, как только запускается игра. Загляните в этот пункт: он легко может оказаться выключенным, и тогда телевизор так и будет показывать игру в «Кино».

Хуже, когда игрового режима в меню нет. Например, на некоторых недорогих телевизорах на Android TV в списке есть только «По умолчанию», «Ярко», «Кино», «Спорт» и FILMMAKER MODE (режим, который показывает фильмы так, как их задумал режиссер). Обычно советуют просто оставить «По умолчанию», но я бы пошел чуть дальше: выберите режим с минимальной обработкой и вручную выключите в расширенных настройках сглаживание движений и шумоподавление. Так задержка станет меньше даже без отдельного игрового режима.

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До 19 ноября честно стоит сделать три вещи: освободить место, включить игровой режим на телевизоре и откалибровать HDR уже в нем. Разрешение проверить на всякий случай. А VRR и 120 Гц оставьте до тех пор, пока Rockstar не добавит режим производительности, если она вообще его добавит.