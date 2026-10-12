Не работает iMazing? Как установить удаленные приложения на iPhone через Signum

Кирилл Пироженко

Если iMazing упорно отвечает на установку удаленного приложения окном «Сбой операции», вы в этом не одиноки. Обновление до свежей версии помогает далеко не всем, а похожие утилиты после августовских правок Apple тоже начали капризничать. Я попробовал пару альтернатив, и одна из них все-таки вернула на мой айфон VK Мессенджер. Правда, не с первой попытки: в одном месте программе пришлось помочь руками, и об этом шаге у разработчика нет ни слова. Ниже расскажу, где ее взять, как пройти защиту macOS и что делать, если установка падает с ошибкой.

Signum ставит на айфон приложения, которых больше нет в App Store

Signum ставит на айфон приложения, которых больше нет в App Store

Почему iMazing больше не единственный вариант

В конце августа Apple поменяла что-то в авторизации App Store, и установка удаленных программ сломалась сразу во всех похожих утилитах. Мы подробно разбирали, почему iMazing перестал ставить приложения, а через несколько дней разработчики выпустили исправление. Вот только у части читателей программа до сих пор ругается, даже на последней версии.

«Сбой операции» в iMazing: Mac не удается авторизовать на серверах Apple

«Сбой операции» в iMazing: Mac не удается авторизовать на серверах Apple

Первым делом я проверил 3uTools: он бесплатный, и у него есть версия для Mac. Войти в Apple ID удалось не сразу. Сначала программа выдала «Unknown login error (-7)», и помог только старый трюк с шестизначным кодом, дописанным прямо за паролем. А дальше 3uTools не скачал ни одного приложения. Видимо, обходить новую защиту Apple он пока не умеет.

Живым оказался Signum от команды AppBank. Версия 1.1.8 есть для Windows 10 и 11, для macOS 10.15 и новее (и на Apple Silicon, и на Intel), для Linux и даже для Android. Я покажу все на Mac, потому что проверял именно там, на айфоне с iOS 27.0.1. Принцип работы знакомый: программа берет приложения из истории покупок вашего Apple ID и ставит их на iPhone по кабелю. Значит, вернуть получится только то, что вы когда-то уже скачивали на этот аккаунт.

Такие способы живут недолго, Apple прикрывает их один за другим. Когда очередной перестает работать или, наоборот, оживает, мы пишем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС в тот же день.

Как установить Signum на Mac

Программа скачивается с сайта разработчика в виде образа .dmg. Ставится она как любое стороннее приложение для Mac, но с первого раза macOS ее не запустит. У Signum нет подписи Apple, поэтому система блокирует файл и показывает предупреждение. Ничего страшного: это штатная защита Gatekeeper, и снимается она в настройках.

Порядок действий такой:

  1. Открываем страницу загрузки Signum и в списке платформ выбираем macOS.
    2. Перетащите Signum в папку Applications

    Перетащите Signum в папку Applications

  2. Открываем скачанный файл .dmg и перетаскиваем значок Signum на папку Applications.
  3. Запускаем Signum из папки «Программы». macOS покажет предупреждение, закрываем его.
  4. Открываем Системные настройки — Конфиденциальность и безопасность и листаем до блока «Безопасность».
    5. Разрешите запуск Signum кнопкой «Все равно открыть»

    Разрешите запуск Signum кнопкой «Все равно открыть»

  5. Напротив строки «Файл «Signum» заблокирован для защиты Вашего Mac» жмем «Все равно открыть» и подтверждаем действие.

Проделать это нужно всего один раз. Дальше Signum открывается обычным кликом, как любая другая программа. Если кнопки «Все равно открыть» в настройках нет, значит, вы еще не пытались запустить приложение: строка появляется только после первой неудачной попытки.

Входим в Apple ID и отправляем приложение на iPhone

Без Apple ID ничего не выйдет, ведь файлы Signum берет именно из истории ваших покупок. Вход делается в разделе «Аккаунт»: вводите почту и пароль, а если Apple попросит код, берете его с айфона. Когда все прошло, программа покажет зеленую плашку «Apple ID добавлен. Восстановление приложений доступно».

Вход в Apple ID в разделе «Аккаунт»

Вход в Apple ID в разделе «Аккаунт»

Apple ID добавлен, восстановление приложений доступно

Apple ID добавлен, восстановление приложений доступно

Теперь можно ставить само приложение:

  1. Подключаем iPhone к Mac кабелем, разблокируем его и нажимаем «Доверять».
  2. В Signum открываем раздел «Поиск» и вводим название программы. Я искал VK Мессенджер.
    3. Выбираем приложение и жмем «Установить на iPhone»

    Выбираем приложение и жмем «Установить на iPhone»

  3. Выбираем нужное приложение в результатах.
  4. В открывшемся окне жмем «Установить на iPhone».
  5. Переходим в раздел «Установки» и ждем, пока закончатся загрузка и установка.

В том же окне есть кнопка «Скачать файл». Она сохраняет IPA на компьютер, и такой файл лучше держать про запас. По словам разработчиков, уже скачанное приложение Signum ставит на айфон даже без интернета. Пригодится, если программа однажды пропадет и из ваших покупок.

Айфон не появляется в списке устройств или Apple ID не принимает пароль? Опишите, что видите на экране, в нашем чате в Telegram или МАКС: кто-то из читателей наверняка уже прошел через то же самое.

Signum не находит скачанный файл. Как я это исправил

У меня установка из поиска каждый раз заканчивалась одинаково. Загрузка вроде бы шла, а потом в «Установках» вылезала красная плашка: «Не удалось найти скачанный файл приложения». Кнопка «Повторить» ничего не меняла. Сама программа предлагала скопировать текст ошибки и отправить его в поддержку.

Забавно, но файл никуда не девался. Signum его честно скачивал, а потом сам же терял. Поэтому решение оказалось простым: достать IPA вручную и отдать его программе напрямую. Порядок действий такой:

  1. Открываем Finder и в строке меню нажимаем «Переход».
  2. Зажимаем клавишу Option: в меню появится пункт «Библиотека», выбираем его.
  3. Открываем папку Application Support, в ней pw.appbank.signum, а внутри Downloads. Здесь и лежат скачанные IPA-файлы.
  4. Копируем нужный файл в любое удобное место. Я сложил его в папку Signum внутри «Загрузок».
    5. Указываем скачанный IPA-файл и жмем «Установить»

    Указываем скачанный IPA-файл и жмем «Установить»

  5. В Signum открываем раздел «IPA-файл», жмем «Выбрать файл» и указываем скопированный файл.
  6. Проверяем, что в блоке «Устройство» выбран ваш iPhone, и нажимаем «Установить».

    7. Установка из локального IPA-файла пошла

    Установка из локального IPA-файла пошла

Signum сразу определяет, что за файл ему дали. Мой он пометил как зашифрованный и пояснил, что это файл из App Store, который можно ставить без дополнительной подписи. Установка пошла мгновенно и закончилась статусом «Установлено · 100%». VK Мессенджер версии 1.307 встал на айфон без единой ошибки.

VK Мессенджер установлен на iPhone

VK Мессенджер установлен на iPhone

Почему программа теряет собственные файлы, я не знаю. Похоже на ошибку именно в версии 1.1.8 для Mac, и есть шанс, что ее поправят в следующем обновлении. Если у вас установка из поиска сработает с первого раза, этот шаг просто не понадобится.

VK Мессенджер появился в библиотеке приложений и запускается

VK Мессенджер появился в библиотеке приложений и запускается

Кстати, для всей этой процедуры нужен живой кабель. С перетертым айфон то и дело отваливается от компьютера посреди установки, и все приходится начинать сначала. Недорогие USB-C кабели в нормальной оплетке время от времени появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Стоит ли доверять Signum свой Apple ID

Главный вопрос к любой такой программе: куда уходит ваш пароль. iMazing — коммерческий продукт с долгой историей, и после августовского сбоя он уже снова устанавливает удаленные приложения. Signum — свежая разработка небольшой команды, и проверить со стороны, что он делает с данными, нельзя. В FAQ разработчики пишут, что вход идет на вашем компьютере, а пароль в открытом виде не хранится. Звучит нормально, но это их слова.

Поэтому двухфакторная защита обязательна: без кода с вашего айфона чужой человек в аккаунт не попадет, даже зная пароль. После установки нужных программ выходите из аккаунта в Signum кнопкой «Выйти». А если сомнения остаются, просто смените пароль от Apple ID, когда закончите.

Так что делать, если iMazing выдает ошибку? Сначала обновите его и перезагрузите компьютер: чаще всего этого хватает. Не помогло — Signum вполне годится как запасной вариант. На Mac он у меня справился, а версия для Windows устроена так же, хотя ее я сам не проверял. И не забудьте сохранить IPA нужных приложений на компьютер, пока они еще скачиваются.

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